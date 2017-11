Riversong Wave BP recensione: una completa smartband low cost

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di prodotti low cost cinesi; oggi però non ci occupiamo di smartphone o tablet, ma di un'economica smartband realizzata da Riversong. Parliamo di un'azienda che da più di 10 anni realizza vari tipi di prodotti, non solo smartband ma anche cuffie ed altri accessori audio. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Riversong Wave BP.

Riversong Wave BP: design e caratteristiche

Riversong Wave BP è una smartband economica realizzata completamente in plastica; i due cinturini sono removibili con quello superiore che protegge una USB maschio (in blu), utile alla ricarica della batteria integrata da 70 mAh. Cinturini con un semplice sistema di aggancio disponibili in tre colori, nero, blu e viola. Riversong Wave BP è resistente all'acqua e nella parte inferiore ospita il sensore in grado di misurare battiti cardiaci e pressione arteriosa.

Non dimentichiamo il peso di questo wearable pari a 23 g e le dimensioni di 4,2 x 1,2 x 2 cm. Passiamo ora al display attivabile tramite la rotazione del polso; si tratta di un OLED monocromatico verde da 0,87 pollici sotto cui è presente una piccola superficie touch che consente di scorrere tra le varie schermate in lingua inglese. Scendendo nel dettaglio, dopo quella dell'ora (con data, collegamento Bluetooth e carica residua) troviamo il contapassi, la distanza percorsa e le calorie consumate. Si passa poi alle sezioni dedicate alla misurazione della pressione e del battito; non manca infine il monitoraggio del sonno, la possibilità di visualizzare le varie schermate in orizzontale o verticale, la funzione cerca-telefono ed il comando di spegnimento.

App dedicata

Dopo aver analizzato le caratteristiche generali della smartband Riversong Wave BP occupiamoci dell'app dedicata disponibile per smartphone Android e iOS, denominata H Band 2.0. Applicazione completa e disponibile in italiano (con qualche piccolo problema di traduzione) che consente di accedere a tutte le funzioni di questo wearable e di gestire il collegamento Bluetooth con lo smartphone.

Scendendo nel dettaglio, nella schermata principale è possibile visualizzare tutte le informazioni relative ai passi, ore di sonno, frequenza cardiaca e pressione suddivise anche dal punto di vista temporale (giorni, settimane, ecc).

Ricordiamo, inoltre, che solo la frequenza cardiaca può essere monitorata ogni 30 minuti (con relativo grafico) o in continuazione durante un allenamento. Passiamo ora alla sezione centrale "Fitness" dedicata però esclusivamente alla corsa che mostra il percorso effettuato (tramite il GPS dello smartphone), velocità, andatura e calorie. Sezione con qualche problema nello zoom della mappa con le denominazioni dei vari esercizi commerciali visualizzati anche in cinese.

Concludiamo con l'ultima sezione dedicata alle Impostazioni che consente di scegliere quali notifiche dello smartphone ricevere sul display della Riversong. Presenti tutti le app più comuni da Facebook a WhatsApp e non mancano SMS, mail e nome del chiamante.Purtroppo però, in caso di messaggi lunghi, non è possibile leggere interamente tutto il contenuto della notifica, ma solo la prima parte.Da questa sezione è anche possibile impostare la sveglia tramite vibrazione e aggiornare il firmware.

Esperienza d'uso

Concludiamo con l'esperienza d'uso di questo wearable; economica la costruzione in linea con il prezzo di vendita (31 euro circa). Scomoda la modalità di ricarica in un'ora circa che prevede la rimozione del cinturino superiore con un'autonomia di 3-4 giorni.

Scarsa la visibilità del display alla luce del Sole con lo schermo che non sempre si attiva alla rotazione del polso; problematica anche l'attivazione della funzione di rilevazione del sonno. Infine il contapassi ed il sensore per battito cardiaco e pressione che forniscono misurazioni abbastanza precise, sempre considerando la natura low cost di questo wearable. Concludiamo con il collegamento Bluetooth che spesso non si attiva in automatico all'accensione di smartband e cellulare.