ROG Maximus XII Hero Recensione: chipset Z490 e design in pieno stile ROG

L'evoluzione dei processori ha portato la potenza del mondo HEDT (High-End Desktop Computing) nel mercato consumer. Ha iniziato AMD, proponendo le CPU Zen 2 in coppia con il chipset X570, e ora è arrivato il turno di Intel con i Comet Lake-S e la piattaforma Z490. Questo ha causato un innalzamento dei prezzi delle schede madri, sia sul fronte AMD che su quello Intel, e ad allargare il mercato, con linee di prodotti differenti e dedicate a specifiche tipologie di utenti.

ROG è la punta di diamante per quanto riguarda le motherboard Asus, dal design alle funzioni, passando per la qualità dei componenti elettronici, per dei prodotti che offrono il meglio oggi disponibile nel catalogo dell'azienda di Taiwan, come nel caso di questa Maximus XII Hero .

Design

ROG Maximus XII Hero riprende in pieno i dettami stilistici che abbiamo visto nei più recenti modelli con chipset X570 di AMD. Da spenta è il nero a farla da padrone e la prima cosa che salta all'occhio sono gli heatsink, di dimensioni generose, che circondano il socket del processore e raffreddano le 14+2 fasi di alimentazione, insieme a quelli dedicati agli slot M.2, per il raffreddamento delle tre unità NVMe installabili. Tutta la zona delle connessioni posteriori è coperta per migliorare l'impatto visivo, con tanto di I/O Shield già montato. I LED ci sono ma in quantità limitata, per le nostre preferenze personali è un pregio, ma non per tutti. La prima delle zone illuminate si trova proprio nell'I/O Shield, ad evidenziare il logo Hero, mentre la seconda dona un pizzico di colore nell'area dei connettori M.2. Per chi desidera più led sono disponibili degli header a cui collegare delle strisce led RGB.

A differenza dei modelli superiori troviamo meno zone del PCB coperte da protezioni in metallo, l'unica disponibile è quella che circonda i componenti audio, una scelta fatta per limitare interferenze durante l'uso.

La qualità costruttiva rimane molto alta e non fine a sé stessa, alcune soluzioni non sono solo estetiche, come i connettori PCIe rinforzati in metallo e il sistema ProCool II: il connettore di alimentazione della CPU è anche questo rinforzato con un materiale metallico, utilizzato anche per favorire la dissipazione termica. Non manca nemmeno un piccolo display per visualizzare eventuali codici d'errore e i pulsanti fisici per l'accensione e per il riavvio del PC, utili quando si vogliono fare dei test senza connettere la scheda madre al case.



Connessioni

Una differenza importante rispetto ai modelli inferiori la fanno le connessioni, che nel caso della ROG Maximus XII Hero sono diverse e disponibili in grande quantità. Sul pannello posteriore troviamo ben 10 porte USB, di cui 4 USB 3.2 Gen 2 (tre Type A e una Type C), 4 USB 3.2 Gen 1 e due USB 2.0. Sul pannello frontale se ne possono installare altre 7, compresa una USB Type C 3.2 Gen 2, quanto basta per collegare un grande numero di periferiche esterne. Ci sono poi uscite e ingressi per l'audio, uscita ottica, uscita HDMI e due porte di rete, una da 1 Gbps l'altra da 5 Gbps. Essendo questo il modello con Wi-Fi 6 ax troviamo anche i connettori per l'antenna esterna.

Sul PCB invece si possono notare diverse porte di espansione, a cominciare da 4 slot per RAM DDR4 con supporto a frequenze fino a 4700 MHz, insieme a 3 slot PCIex 3.0 a piena lunghezza (di cui due x16) e tre invece più corti x1.



I processori Comet Lake-S non supportano lo standard PCIex 4.0 ma la compatibilità dovrebbe essere garantita già a partire da questa generazione di schede madri, compresa questa Maximus XII Hero.

Usiamo il condizionale perché non possiamo provarla, ma appare molto probabile che da qui alla fine dell'anno arriveranno nuove CPU Intel compatibili con socket LGA1200 e Z490, con supporto alle PCIex 4.0. Sono installabili fino a 6 periferiche SATA III, meglio però puntare sui più veloci SSD NVMe M.2, più adatti a una configurazione di fascia alta.

Assemblaggio, overclock e audio

L'assemblaggio di un PC con questa ROG Maximus XII Hero non pone particolari problemi, lo spazio per i componenti è abbondante, pur senza raggiungere i livelli delle motherboard eATX. La qualità dei materiali è elevata, peccato solo per qualche plastica di troppo nella zona degli slot M.2, funzionale a livello visivo ma poco pratica, perché costringe a togliere diverse viti per arrivare a installare le memorie, e perché il materiale non è molto resistente ai graffi: se scappa il cacciavite, cosa che può succedere, lasciare un segno è molto facile.

A livello di prestazioni e in assenza di overclock non ci sono differenze con gli altri modelli, se non minime, quello che cambia è la capacità di salire con le frequenze oltre quelle di fabbrica e le funzionalità specifiche, oltre alla presenza di un numero maggiore di connessioni. A tal proposito non possiamo che apprezzare la sezione audio creata da ROG, basata sul codec S1220 con DAC ES9023P, capace di gestire 7.1 canali e con un output separato per i due canali stereo.



Il software Sonic Radar III offre il pieno supporto al surround virtuale in cuffia, stessa cosa fa l'app DTS: Sound Unbound, anche questa pensata per la gestione dell'audio fino a 7.1 canali virtuali in cuffia.

Armoury Crate invece è un'utility che permette il controllo del sistema, almeno per le funzionalità più basilari, come la gestione dei LED e l'aggiornamento dei driver. Per compiti più complessi, come l'overclock, Asus mette a disposizione un BIOS piuttosto semplice da usare e il software Ai Suite, che replica molte delle sue funzioni direttamente nelle finestre di windows, di cui abbiamo parlato in uno speciale dedicato.

Per l'overclock siamo comunque passati dal bios, dove abbiamo raggiunto facilmente i 5.1 GHz, non un valore elevatissimo ma in questo caso il nostro dissipatore a liquido non ha permesso di più. L'i9-10900K è un processore che si overclocca bene, basta osservare i record ottenuti dalla sua uscita per capirlo, ma servono sistemi di dissipazione molto avanzati per gestirlo al meglio.

Una scheda madre non per tutti

La ROG Maximus XII Hero Wi-Fi è uno dei modelli più avanzati della line-up Asus ma è l'entry-level della gamma ROG Maximus. Il prezzo attuale è di circa 480€ online, tuttavia sarà soggetto a variazioni, visto che la nuova gamma è appena arrivata in Italia.

Per capire il posizionamento sul mercato di questa scheda bisogna conoscere i vari brand che compongono l'offerta di Asus, altrimenti si rischia non comprendere appieno il prodotto.

La gamma Maximus di ROG è da sempre quella dedicata agli appassionati, che non cercano una semplice base di partenza su cui assemblare un PC da gaming ma vogliono qualcosa di più, dal design alle possibilità di overclock. Ecco perché sono disponibili le gamme ROG Strix e TUF, che portano il costo di accesso al chipset Z490 a un livello decisamente più in basso. A oggi la TUF Z490 Plus Gaming offre tutto quello che serve per la creazione di un PC con processori Comet Lake-S a circa 239€.



Perché allora scegliere una ROG Maximus invece che un modello base? La differenza la fanno le funzioni disponibili, come un maggior numero di slot M.2 e una sezione audio più curata, e le capacità di overclock, possibili grazie a una qualità superiore delle componenti elettroniche e a una migliore dissipazione dedicata ai VRM. Insomma, appare chiaro che la ROG Maximus XII Hero non è una scheda madre per tutti, attenzione quindi a scegliere il modello in base alle vostre esigenze specifiche.