ROG Phone 8 Pro Recensione: ha il gaming nel sangue, ma ora si vede meno

Uno smartphone da gaming può differenziarsi dagli altri solo per la potenza che mette a disposizione? La risposta a questa domanda è un netto no, la forza bruta non basta, perchè ormai sono tanti gli smartphone che possono gestire al meglio i giochi disponibili su Android. ROG questo lo ha capito subito, tanto che nel corso del tempo ha fornito ai suoi ROG Phone tonnellate di funzioni specifiche per il gaming, sia hardware che software.

Questi smartphone però sono sempre stati visti come prodotti di nicchia, soprattutto per l'estetica e per delle fotocamere non all'altezza delle aspettative, vista la fascia di prezzo in cui vengono venduti oggi. Ora però le cose stanno per cambiare, perchè ROG Phone 8 Pro intende dare una svolta importante a questa gamma, puntando come sempre sulla potenza e sulle funzionalità dedicate ai giocatori, ma con un'estetica nettamente più sobria e con delle fotocamere di qualità superiore.

Non chiamatelo smartphone da gaming

ROG ha fatto una scelta molto saggia rendendo più sobrio il design del suo nuovo smartphone. In questo modo il ROG Phone 8 Pro diventa a tutti gli effetti uno dispositivo tradizionale, almeno per quanto riguarda l'estetica, togliendosi così l'etichetta di prodotto espressamente da gaming, molto limitante nelle vendite, soprattutto qui in occidente.

Il design lo rende perfettamente adatto all'utilizzo quotidiano, la backcover nera ha una finitura opaca molto bella e che resiste bene alle ditate. Finalmente è stata aggiunta la certificazione IP68 per la resistenza a liquidi e polvere, assente nei precedenti modelli e ormai necessaria per competere con gli altri smartphone in questa fascia di prezzo. Altra novità importante la si vede accendendo il display, dove lo spessore dei bordi è stato ridotto tantissimo rispetto al passato, tanto che lo schermo ora occupa il 94% della superficie frontale. Ulteriore passo in avanti è stato fatto sul fronte dello spessore, sceso da 10.49 mm a 8,9 mm, per un peso complessivo che rimane elevato, di 225 grammi: in realtà è in linea con gli altri top di gamma, solo iPhone 15 Pro è riuscito a perdere parte del suo peso, ma a caro prezzo visto che ha dovuto utilizzare il titanio per la scocca. Tornando al ROG Phone 8 Pro, non ci sono elementi che tradiscono il suo animo da gaming, almeno a prima vista.

Se si osserva il lato destro però si possono intravedere i due AirTrigger, dei pulsanti aggiuntivi e configurabili sempre molto utili quando si gioca, inoltre è presente la doppia presa di ricarica USB C, una in basso e una sul lato sinistro, posizionata in questo modo per permettere di giocare comodamente con il telefono in casa mentre lo si carica.

Siamo di fronte al ROG Phone più sobrio di sempre? Sicuramente sì, ma ROG è stata brava a inserire una chicca davvero particolare e completamente invisibile se non la si vuole utilizzare. Ricordate il display esterno visto nei precedenti modelli? Anche qui è presente nella parte bassa della backcover, se però non lo si attiva dall'app Armoury Crate è davvero impossibile vederlo, anche puntandogli una luce molto intensa a pochi centimetri.

Display Acceso Display Spento

Su questo schermo si può visualizzare l'ora così come piccole animazioni, ma viene usato anche per cose più pratiche, come essere avvisati dell'arrivo di una chiamata o di un messaggio di testo. ROG ha fatto un lavoro davvero eccellente su questo piccolo display, invisibile se non lo si vuole utilizzare ma utile per quelli che apprezzano questo tipo di funzione.

Ottimo schermo e audio di qualità, anche senza fili

Lo schermo del ROG Phone 8 è migliorato in tutto, non solo nello spessore dei bordi. Si tratta di un pannello OLED LTPO da 6.78 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, che può salire anche a 165 Hz durante il gioco.

La luminosità di picco è di ben 2500 nit, al vertice della categoria, così come la qualità generale del pannello. Contenuti video e giochi si vedono alla grande su questo display, personalizzabile con diversi profili, adatti a chi cerca un contesto di visione più fedele come per chi vuole una maggiore saturazione. Abbiamo poi apprezzato molto la scelta di ROG di mantenere lo schermo piatto e non curvo ai lati, in questo modo si può sfruttare al meglio tutta la superficie del display. Vista la riduzione dei bordi questo è il primo ROG Phone con fotocamera frontale integrata all'interno dello schermo, cosa che capita ormai praticamente con tutti gli smartphone e che non da alcun fastidio.

Per quanto riguarda l'audio invece siamo di fronte a uno dei migliori dispositivi che si possano acquistare per ascoltare musica in alta qualità. Non solo è presente il jack da 3.5 mm, che apre le porte all'utilizzo di cuffie cablate per avere così la migliore qualità d'ascolto possibile, ma sono disponibili anche tutti i codec lossless wireless, compresi Qualcomm aptX HD e aptx Adaptive.

Non bastasse questo c'è l'applicazione creata da Dirac per la gestione dell'audio, un po' troppo nascosta nei menù delle impostazioni purtroppo. Da qui si ha accesso all'equalizzatore e a diversi preset per tarare in modo fine l'ascolto musicale. Ottimo è poi anche l'audio stereo proveniente dagli altoparlanti, non altissimo come volume ma con bassi presenti e un suono decisamente corposo. Insomma se siete appassionati di audio ROG Phone 8 Pro offre qualcosa in più rispetto agli altri smartphone, soprattutto se intendete sfruttarlo con dei servizi di streaming audio di alta qualità.

Tanta potenza sotto al cofano

Come abbiamo scritto in apertura la sola potenza non basta per fare uno smartphone da gaming. Il motivo è semplice, attualmente non ci sono giochi che possano sfruttare davvero al massimo l'hardware di uno smartphone come il ROG Phone 8 Pro. Tuttavia la forza bruta può fare comodo in certe occasioni, inoltre aumenta la longevità del dispositivo sul lungo periodo.

A bordo è installato l'ultimo arrivato nella famiglia Qualcomm, uno Snapdragon 8 Gen 3, al suo debutto in occidente proprio con lo smartphone di ROG. Ci sono poi diversi tagli di memoria, noi abbiamo provato il modello con 24 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, di tipo UFS 4.0, le più veloci oggi disponibili. Questo permette al ROG Phone 8 Pro di volare nei benchmark, ad esempio su GeekBench totalizza ben 2311 in single core e 7282 punti in multi core per la CPU, mentre la GPU arriva a 14334. S23 Ultra, uno degli smartphone più potenti dello scorso anno, raggiunge i 2057-5323 sulla CPU, mentre la GPU si ferma a 9346.

La cosa interessante è che durante il benchmark il calore generato non è mai diventato eccessivo, la scocca posteriore si è scaldata leggermente senza mai dare fastidio. Il merito va al nuovo sistema di dissipazione, che anche senza ventola esterna riesce molto bene a tenere a bada il calore. Ovviamente la ventola AeroActive Cooler X è disponibile anche per questo modello, ma riteniamo che sia un accessorio che in pochi utilizzeranno.



Grazie al nuovo processore di Qualcomm è disponibile poi il Ray Tracing, per ora supportato da pochissimi titoli e la cui influenza sulla qualità visiva rimane limitata nella pratica, soprattutto per le dimensioni dello schermo, troppo piccole per apprezzare davvero la differenza rispetto al rendering tradizionale.

Sul fronte batteria troviamo un'unità da 5500 mAh con ricarica rapida a 65 W, con la possibilità di utilizzare anche quella wireless basata sullo standard Qi 1.3, che arriva a un massimo di 15 W. Qualcomm e ROG hanno fatto un piccolo miracolo, nonostante la batteria sia di capacità inferiore rispetto a ROG Phone 7 l'autonomia è rimasta pressoché invariata, a sera si arriva sempre, anche nelle giornate più intense, mentre con un utilizzo più moderato si possono fare tranquillamente due giorni.

Le fotocamere sono davvero migliorate, ma si può fare di meglio

Una delle critiche più comuni fatte ai precedenti ROG Phone riguardava la qualità fotografica, non in linea con la fascia di prezzo di questi prodotti. Quest'anno ROG ha cambiato davvero tutto, dotando il ROG Phone 8 Pro di un comparto fotografico di fascia superiore. Il sensore principale è un IMX890 da 50 Megapixel f/1.9 e ha una stabilizzazione davvero efficace, che ROG chiama Hybrid Gimble Stabilizer 3.0, utile non solo per i video ma anche per le foto e ulteriormente migliorato rispetto a quanto visto nella recensione dello Zenfone 10.

La fotocamera Ultra Wide da 13 Megapixel ha un'apertura f/2.2 e utilizza lenti Free Form, infine c'è il tele da 32 Megapixel per lo zoom 3x.

ROG Phone 8 Pro permette di ottenere immagini di buona qualità con la cam principale e con una resa cromatica piuttosto fedele al contesto di scatto, un miglioramento piuttosto evidente rispetto al passato, il tutto con rapidità di scatto davvero elevata, praticamente istantanea.

La resa resta però sotto a quella di smartphone più specializzati nella fotografia, basta osservare questo confronto con S23 Ultra, che nello stesso contesto ottiene un'immagine con più dettaglio, una maggiore profondità cromatica e senza flare visibili.

ROG Phone 8 Pro S23 Ultra

Sul fronte video il vero punto forte è la stabilizzazione, anche in questo caso la resa è più che soddisfacente ma non al top: del resto, non ci si aspetta questo da un ROG Phone e i passi in avanti sono comunque notevoli.

Funzionale è poi l'ottica per lo zoom, utilizzabile fino al 10x. Il software tuttavia tende a impastare un po' l'immagine, facendo perdere dettaglio, come si può notare dal confronto sottostante.

ROG Phone 8 Pro S23 Ultra

Ovviamente l'obiettivo di ROG non era quello di raggiungere la qualità dei cameraphone, che non offrono le stesse funzioni dedicate al gaming e sono anche più costosi, quanto più quello di migliorare rispetto al passato e in questo senso può dirsi raggiunto.

Software a misura di gamer

Il software a bordo del ROG Phone 8 Pro è Android 14 con patch di sicurezza aggiornate a dicembre nel momento in cui scriviamo. ROG assicura quattro anni di patch di sicurezza e due di release di Android.

In questo servirebbe un ulteriore passo in avanti per restare al passo della concorrenza, che sui top di gamma offre ormai quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo, senza dimenticare Google che sui Pixel arriva a sette anni. Come sempre il software pensato da ROG ha una doppia anima, è infatti possibile scegliere tra un'interfaccia spiccatamente gaming, ma poco chiara nelle icone a nostro avviso, o la classica interfaccia di Android Stock, che preferiamo senza ombra di dubbio. La differenza è solamente estetica, perchè le funzioni dedicate al gaming sono le stesse e sono davvero tante. Possiamo dividere l'offerta in due macro sezioni, da una parte c'è l'applicazione Armoury Crate, dall'altra c'è Game Genie, che se richiamata compare in sovraimpressione durante il gioco.

Armoury Crate offre un pannello da cui avviare i giochi installati sul dispositivo, molto comodo per non doverli cercare all'interno dell'interfaccia.



Per ogni titolo poi è possibile impostare la modalità relativa alle prestazioni, dalle più parsimoniose per il consumo fino a quelle più spinte nelle performance, e si possono assegnare le funzioni agli AirTrigger. Questo procedimento è davvero semplice e grazie ai profili creati da altri giocatori e disponibili al download direttamente dall'app non si deve fare nemmeno più la fatica di impostarli manualmente.

Sempre da Armoury Crate si può decidere il profilo prestazionale generale del telefono, con la modalità X per chi cerca sempre le massime prestazioni, gestire lo schermo esterno, la ventola opzionale e personalizzare Game Genie.

A proposito di Game Genie, questa offre tonnellate di opzioni in sovraimpressione mentre si gioca. Dal blocco chiamate a quello delle notifiche, passando per la scelta del refresh rate, le opzioni sono davvero tantissime e necessitano di un certo periodo di apprendimento per essere comprese appieno. Curiose sono le funzioni AI Grabber e AI Capture, utilizzabili solo su un numero molto limitato di giochi attualmente, come Genshin Impact. La prima permette, ad esempio, di raccogliere automaticamente gli oggetti presenti nel mondo di gioco, oppure di attivare la corsa automatica o di velocizzare le conversazioni. Ai Grabber invece consente di catturare i testi in-game per poi poterli ricercare online, senza dover fare a mano questa procedura.

Sempre a proposito di IA, con i prossimi aggiornamenti arriveranno la traduzione in tempo reale delle chiamate e la possibilità di creare degli sfondi tramite IA generativa. Insomma il software messo in campo da ROG è per distacco il più completo per il gaming, peccato solo che alcune delle funzioni più avanzate siano disponibili solo per pochi titoli.