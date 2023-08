ROG Raikiri Pro Recensione: un controller avanzato, con display OLED

Comfort, precisione e reattività sono le caratteristiche principali che i giocatori cercano nelle periferiche dedicate al loro hobby preferito, con maggiore insistenza se questo è declinato in maniera competitiva e professionale.

Come tutti i prodotti, anche i controller per il gaming negli ultimi anni si sono evoluti, riducendo all'osso i tempi di risposta a fronte di una precisione sempre più alta e integrando funzionalità inedite, il tutto con un grado di personalizzazione sempre più completo.

Tra i leader del settore, Asus ROG ha saputo differenziarsi dalla concorrenza proponendo device che all'equipaggiamento tecnologico affiancano scelte di design funzionali all'utilizzo pratico.

ROG Raikiri Pro è uno dei massimi rappresentanti di questa particolare filosofia: il nuovo controller di ROG per PC e console Xbox si presenta con un display OLED e un DAC ESS integrati, caratteristiche che ne ampliano la fruibilità con modalità persino inaspettate. Dopo decine di sessioni all'ultima kill, siamo pronti a parlarvi di questo interessante controller.



Design in pieno stile ROG

Le forme di ROG Raikiri Pro traggono a piene mani dal celebre pad per Xbox Series X e vi aggiungono le linee che hanno reso famosa la gamma ROG: la parte frontale del controller presenta gli stick asimmetrici ricoperti di una texture per aumentare il grip, un pad circolare a otto vie nella parte sinistra e i tasti ABXY con un font personalizzato nella parte destra.

Al centro trovano posto il tasto di accensione con il logo Xbox, i tasti dedicati alle funzionalità e un tasto triangolare per la cattura rapida. Sopra a questo è posto il display OLED da 1.3 pollici con risoluzione 128x40 pixel e due scale di grigio.

Tutta la facciata è tagliata in due da una striscia LED obliqua che si spezza nella parte inferiore, creando una serie di triangoli molto piacevoli alla vista. La parte superiore ospita bumper e trigger, oltre alla porta USB-C per collegamento e ricarica e i due tasti che permettono di selezionare i profili e di muoversi nei menù del display.

Il retro è caratterizzato da una texture antiscivolo che introduce i quattro tasti posteriori, posti in posizione strategica e facilmente raggiungibili indipendentemente dalla grandezza delle mani. I tasti sono caratterizzati da strisce incrociate che ne aumentano il grip e forniscono un feedback tattile immediatamente riconoscibile.

Nella parte superiore sono posizionati i due perni per la regolazione della corsa dei trigger, mentre il centro del dispositivo è dedicato allo sportellino che nasconde il ricevitore Wi-Fi. Chiude il quadro l'ingresso jack 3.5 mm nella parte inferiore.

Nel complesso la scelta dei materiali, completamente in plastica, è buona e il controller risulta comodo e leggero, anche grazie alla scelta di integrare la batteria. Piacevole al tatto e funzionale, ROG Raikiri Pro misura 103 x 64 x 155 mm per un peso complessivo di 330 grammi cavo incluso.



Tutto quello che serve

ROG Raikiri Pro è un controller pensato per i giocatori PC e Xbox: grazie alla tripla connettività Bluetooth, Wi-Fi a 2.4 GHz e cablata (il cavo da 3 metri è incluso nella confezione), la periferica della "Repubblica dei Giocatori" può essere utilizzata su PC e laptop, ROG Ally e smartphone o su console Xbox Series X/S, in quest'ultimo caso esclusivamente via cavo.

Grazie alla tecnologia adaptive frequency hopping (AFH), Asus promette di ridurre al minimo le interferenze degli altri dispositivi, garantendo stabilità e aumentando il grado di affidabilità.

Il display OLED permette di dare sfogo alla propria creatività con immagini e testi personalizzati, ma soprattutto consente di selezionare rapidamente il proprio profilo preferito, di monitorare stato della connessione, l'attività del microfono e la condizione della batteria.

Una volta collegati cuffie o headset al jack 3.5 mm e solo quando il controller è in modalità cablata, è possibile usufruire del DAC ESS integrato, una vera e propria scheda audio che consente di personalizzare il profilo audio e di accedere a tutte le funzionalità targate ROG.

Tutti i parametri, dalla mappatura dei tasti anteriori e posteriori, alla personalizzazione del display, passando per regolazione delle zone morte, della sensibilità e della vibrazione, possono essere facilmente gestiti dall'applicazione Armoury Crate: una volta collegato il pad via cavo una comoda tab permette di accedere a tutti i settaggi con tanto di riferimento grafico.

Insomma, dal punto di vista tecnico e delle funzionalità, ROG Raikiri Pro è un controller completo e che ha dalla sua una serie di caratteristiche che lo rendono unico.



Un ottimo gregario sul campo di battaglia

La prima domanda che sorge spontanea di fronte a ROG Raikiri Pro è: ma il display serve davvero? Sebbene non indispensabile, l'utilità di un pannello integrato nel controller è indiscutibile e dopo poche ore di utilizzo potrebbe addirittura diventare centrale, in particolare se siete soliti utilizzare lo stesso pad su più terminali diversi.

Passare da una sessione su PC a una su console non è mai stato così facile: con pochi click è possibile selezionare il profilo specifico per ogni piattaforma e addirittura per ogni singolo gioco. Cambiare tipo di connessione è molto semplice e avere un occhio costante sullo stato della batteria permette di organizzare le sessioni di ricarica in anticipo. Infine, la possibilità di cambiare le grafiche e i testi aggiunge un tocco di stile personale al controller.



Purtroppo, nonostante la presenza del logo Xbox sul controller (e sulla confezione), la destinazione naturale del controller è su PC: su console infatti, è bene ripeterlo ancora, la nuova creatura di ROG funziona solo in modalità cablata e non vi è modo di accedere alle ricche personalizzazioni offerte dall'applicazione Armoury Crate, fattore che obbliga i giocatori della casa verdecrociata ad utilizzare per forza un PC per poter sfruttare al massimo ogni parametro.

Dal punto di vista della reattività ROG Raikiri Pro è un prodotto ai vertici della categoria: il controller è rapido, preciso ed estremamente affidabile. La possibilità di configurare a proprio piacimento ogni singolo parametro lo rende estremamente versatile e adatto a svariate tipologie di scenario. La regolazione della corsa sui trigger su due livelli è funzionale ma avremmo gradito una maggiore scelta sulla lunghezza della pressione.

Buono anche il livello della vibrazione, personalizzabile anche questo, con un feedback corposo e preciso.

Per ultimo la durata della batterie che, con vibrazione spenta e display in standby arriva fino a 48 ore di utilizzo, la metà una volta attivate tutte le funzioni.