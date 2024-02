ROG Strix Scar 18 2024 Recensione: cambia poco, ma è sempre pazzesco

Il nuovo ROG Strix SCAR 18 emerge come uno dei prodotti più validi nella proposta vista finora nel 2024 per quel che riguarda il gaming in mobilità. Diretto successore del modello del 2023 (potete trovare la recensione del ROG Strix SCAR 18 2023 a portata di click), a primo acchito potrebbe risultare un prodotto identico, se non addirittura ridondante. Trattasi, certo, di un aggiornamento iterativo sul precedente modello, che porta con sé qualche piccola innovazione di rilievo nel mondo del gaming su laptop. Frutto di una evoluzione attenta e senza fronzoli, questa macchina promette di alzare ulteriormente l'asticella e offrire agli utenti un'esperienza di gioco che di anno in anno diventa sempre più estrema.



Un desktop replacement senza pari

Progettato per rispondere alle esigenze più elevate dei giocatori professionisti e degli appassionati più incalliti, la linea ROG Strix SCAR 18 si distingue per la sua aspirazione "zero compromessi" e per la cura in ogni dettaglio.

Le linee razionali e squadrate conferiscono a questo laptop un tocco di serietà in un contesto di puro divertimento a azione.

Già qua possiamo scorgere delle piccole differenze col modello dell'anno scorso: tralasciando le forme (identiche in tutto e per tutto) l'aggiornamento 2024 dello SCAR 18 presenta un motivo estetico nella parte superiore della tastiera e delle linee leggermente più pulite. Il fondo, invece, è praticamente identico.

Non che questo sia determinante a livello di esperienza utente: la tastiera non è stata spostata, il trackpad è rimasto pressoché invariato ed è sempre lo stesso. Il peso, le misure, l'ergonomia, tutto è inalterato: passando ore e ore a giocare e lavorare con questo dispositivo non si è percepita alcuna differenza rispetto alla versione 2023. L'esperienza utente è mutuata, ancora una volta, dalla solidità che questa gamma di notebook già offre da tempo, una soluzione che offre la possibilità di creare sulla propria scrivania una vera postazione desktop, collegando o meno un monitor esterno.



È nel cuore di questo desktop replacement che troviamo delle differenze più marcate, al netto dell'invariata NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, che offre prestazioni grafiche ancora impareggiabili in questo segmento e una fluidità di gioco senza pari.

Accanto a essa, la vera novità è nel processore presente su questo dispositivo e sul quale è doveroso scrivere qualche riga in più. A bordo, infatti, c'è il nuovo Intel Core i9-14900HX, attuale punta di diamante della gamma Raptor Lake Refresh in termini di CPU mobile (in attesa dei prossimi, ipotetici 14950HX o 14980HX) e vanta un totale di 24 Core, di cui 8P e 16E, con una frequenza massima in modalità turbo di 5,80 GHz (sui Performance Core). La base da cui partire è molto simile a quella dei benchmark sintetici dell'i9-14900HX emersi in rete qualche tempo fa: ci sarà da mettere in conto una CPU più performante in Single Core rispetto al passato, mentre in Multi Core il balzo gen-over-gen non dovrebbe farsi sentire più di tanto. Ricordiamo, tuttavia, che in larga parte a influire sulle prestazioni in-game sono proprio le performance a core singolo.



Sulla RAM niente da dire, con i soliti 32 GB DDR5-5600, mentre l'archiviazione è affidata a un'unità da ben 2TB di tipo NVMe PCIe Gen4 ad alte prestazioni che mostra un miglioramento interessante rispetto allo SCAR 2023, passando da 10 a 12 GB/s in lettura sequenziale e da 7 a quasi 9 GB/s in scrittura sequenziale (ma aumentano anche le performance in lettura e scrittura casuali).

Il display ROG Nebula da 18 pollici a Mini-LED rappresenta senza ombra di dubbio uno dei migliori sulla piazza con questa tecnologia e offre un'esperienza visiva molto appagante sia in contesti ludici che in un utilizzo più trasversale. La risoluzione 2.5K (WQXGA) è pari a 2560x1600 pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e tempi di risposta che arrivano a un minimo di 3ms.

Niente da recriminare sul fronte della riproduzione dei colori, con una copertura completa (100%) nello spazio DCI-P3, e nel supporto per la tecnologia di gioco NVIDIA G-SYNC. Ottima anche la copertura HDR, con certificazione VESA DisplayHDR 1000 e Dolby Vision HDR.



Per quanto riguarda le espansioni messe a disposizione da Asus, lo SCAR 18 2024 conserva la stessa disposizione del predecessore, tra cui un jack audio combo da 3.5mm per la connessione di dispositivi audio esterni, la porta di ricarica e una porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C per trasferimento dati, ricarica di dispositivi esterni con tecnologia PowerDelivery e output video.

Per quanto riguarda la connettività di rete, invece, troviamo una porta LAN 2.5G. Due le porte USB-A, disposte sul fianco destro, ma c'è anche un terminale Thunderbolt 4, che offre supporto per DisplayPort e G-SYNC.

La tastiera full-size professionale con tecnologia Overstroke e retroilluminazione Per-Key RGB Aura Sync offre un'esperienza di digitazione confortevole e altamente personalizzabile, ideale per lunghe sessioni di gioco. Inoltre, il sistema di raffreddamento avanzato ROG Intelligent Cooling assicura temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense, garantendo prestazioni costanti e affidabili nel tempo.

Infine, la batteria da 90Wh assicura una buona autonomia, ma non dissimile dal predecessore.



Prestazioni al top

Mettendo alla prova questo ROG Strix SCAR 18 2024 ci rendiamo subito conto che, a livello di performance, non siamo molto distanti dalla precedente iterazione e che ci troviamo davanti solo a un piccolo aggiornamento. A preannunciarlo sono anche in questo caso i benchmark sintetici, dove viene confermato il miglioramento in Single Core sul 13900HX, mentre in Multi Core si nota un leggero passo indietro, sebbene più numerico che pratico.

Il classico test dei test, ovvero Cyberpunk 2077, continua a dare grandi soddisfazioni, con una media di ben 77 FPS di media con preset impostato su Ray Tracing Ultra, esaltando in questo modo non solo l'eccezionale lavoro di CD Projekt Red, ma anche del display di questo ROG Strix SCAR 18. Ottimi anche i risultati ottenuti con DLSS attivo (qualità impostata su "Auto"), con una media di 107 fotogrammi al secondo e un deterioramento praticamente impercettibile dell'immagine.

Gli altri titoli dipingono un quadro non dissimile da questo, con 147 FPS su Horizon Zero Dawn con preset Eccellente, indice della spiccata predilezione non solo per il Ray Tracing ma anche per quei titoli che non utilizzano illuminazione in tempo reale.

Nell'utilizzo quotidiano può incidere in positivo anche la ricarica rapida, che consente di ottenere circa il 50% della carica in soli 30 minuti.

A proposito di autonomia, la durata "nuda e cruda" di questo portatile varia chiaramente in base all'utilizzo (come è ovvio che sia). Nel gaming "spinto" in mobilità non si arriva all'ora di gioco (nonostante sia consigliato giocare sempre in modalità cablata, soprattutto a titoli dal peso specifico più importante, per ottenere il massimo delle prestazioni) su titoli come Cyberpunk: 2077. In uso misto, invece, si può arrivare anche a 3 ore includendo persino un po' di gaming leggero.

In uso "standard", che include qualche ora di Netflix, navigazione e lavoro molto leggero, si può arrivare a 6 ore. Dunque, in ogni caso, è sempre consigliato portare con sé l'alimentatore da 330W.