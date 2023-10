ROG Strix Scar 18 Recensione: la soluzione definitiva con RTX 4090?

Dopo avervi mostrato le capacità della 3D V-Cache formato laptop nella recensione del ROG Strix Scar 17 X3D, in rapida successione abbiamo avuto modo di mettere le mani su quello che potremmo definire il suo competitor più vicino in termini di prestazioni.

Il ROG Strix Scar 18 è un laptop pensato per chi pretende il massimo sotto ogni punto vista e che non accetta compromessi di sorta in termini di potenza e proprio per questo presenta caratteristiche comuni allo Scar 17 X3D, ereditando la stragrande maggioranza degli elementi che, negli ultimi anni, hanno definito il concetto di laptop da gaming in casa ROG.

Anche su questo dispositivo Asus ha spinto forte sul pedale dell'acceleratore, dotandolo di un i9-13980HX in tandem con la NVIDIA GeForce RTX 4090: almeno sulla carta, dunque, lo Scar 18 si candida a mani basse come uno dei dispositivi enthusiast migliori dell'anno.



Il notebook definitivo in salsa Intel?

Il design di questo portatile da gaming è accattivante ma pulito, le strisce LED sul fronte e sul retro danno un tocco di freschezza a una forma leggermente squadrata che conserva però una certa sobrietà.

La parte superiore è impreziosita da un elegante guscio metallizzato con finitura spazzolata, che sfoggia il logo ROG sul retro, anch'esso RGB, e che converge con una solida e affidabile cerniera. Il peso complessivo di ben 3.1 kg del dispositivo, unito alla leggerezza dell'alluminio della parte superiore, rendono possibile l'apertura ad una mano; tuttavia, non consigliamo di abusare di questa pratica poiché l'elasticità dell'alluminio potrebbe portare a minime flessioni col tempo. La parte inferiore è in plastica ruvida ma molto solida e resistente e restituisce al tatto un feedback premium. All'estremità superiore della tastiera, la scocca diventa traslucida, lasciando intravedere l'interno. Stesso trattamento per le bande laterali e quella posteriore da cui fuoriesce l'aria.

Le misure sono generose, con ben 39.9 cm di lunghezza, 29.4 di larghezza e 2.31 di spessore che diventano 3.09 cm se sommiamo i piedini in gomma che distaccano il laptop dalla superficie in modo tale da favorire il corretto flusso dell'aria.

Posizionare su una scrivania questo laptop potrebbe rivelarsi un grattacapo, soprattutto se già occupata da altri pc (fissi o portatili). Tuttavia, una soluzione del genere risulta ideale se il nostro obbiettivo è quello di avere un desktop replacement, ovvero un portatile al quale affidare compiti da desktop mettendo sul conto anche un certo ingombro.

Abbiamo detto zero compromessi: ROG Strix Scar 18 monta il potente Intel Core i9-13980HX che conta 24 core e 32 thread con frequenze che arrivano fino a 5.6 MHz: si tratta, attualmente, del massimo ottenibile su piattaforma Intel in questo segmento, nonché fratello maggiore del 13950HX che abbiamo provato nella recensione di MSI GT77 Titan.

Come già accennato, ad accompagnarlo c'è una NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di memoria video, ma la linea Scar 18 del 2023 comprende anche una variante con a bordo la RTX 4080. Abbiamo anche ben 32 GB di RAM DDR5 e, nell'unità testata, ben 2 TB di SSD PCIe 4.0 in RAID0. La CPU è da 55W, mentre la RTX 4090 è in versione da 175W.

Ogni aspetto di questo portatile è pensato per restituire il feedback migliore possibile, a partire dall'ampio display IPS Nebula QHD da 18 pollici con ben 240 Hz di Refresh Rate (impostato in FullHD, il refresh rate scende ad un massimo di 165 Hz) e con un tempo di risposta di 3ms. Il formato dello schermo è 16:10 a 1600p di risoluzione; inoltre, questo display gode anche di una copertura DCI-P3 del 100% certificato Pantone e di una buona luminosità che arriva a 500 nit. Naturalmente, non manca all'appello la tecnologia NVIDIA G-Sync.



Non fa mai silenzio, ma si applica molto

Se la scarsa portabilità di questo Scar 18 è il prezzo da pagare per avere il massimo possibile, ciò è dovuto anche all'ottimo sistema di dissipazione con tecnologia ROG Intelligent Cooling. Questo sistema gode di ben 3 ventole posizionate per dissipare singolarmente CPU, GPU e VRAM e che fanno fuoriuscire l'aria dai 3 sfiati posti ai lati del device.

Ci sono inoltre 7 heatpipe e l'immancabile metallo liquido al posto della pasta termica sulla CPU. Il grande vantaggio risiede, oltre che nelle temperature, nel fatto che la zona della tastiera non scalda mai, neanche sotto i carichi più elevati.

Al contrario, però, a pieno carico abbiamo infatti registrato picchi di rumorosità che hanno quasi sfiorato i 50 dB.

Oltre a non essere un "silent laptop", lo Scar 18 non ha neanche un'autonomia da primato: in uso misto, la batteria interna da 90Wh ci consentirà un uso di circa 6 ore, ma quando passiamo al gaming la situazione cambia drasticamente. Se non osiamo troppo con titoli molto pesanti sfioreremo le 2 ore (impostando anche dei profili di risparmio energetico o di limitazione delle performance), ma quando avvieremo a piene prestazioni un titolo tripla AAA arrivare a un'ora sarà già un miraggio. Non che Asus non abbia pensato anche a questo facendo ciò che poteva: l'imponente alimentatore esterno da 330 Wh ci consentirà di ricaricare il dispositivo del 50% in appena mezz'ora e, all'occorrenza, potremo munirci di un caricatore più piccolo da 100Wh, purché dotato di USB-C, grazie alle porte dedicate.



Sebbene molti laptop di fascia alta stiano sempre più tendendo verso un posizionamento dei vari I/O sul retro attraverso il classico tacco posteriore, il ROG Strix Scar 18 adotta una configurazione "classica". Sul piano delle espansioni, è dotato di due porte USB-C (di cui una Thunderbolt 4), una porta HDMI 2.1 e una porta 2.5G sul lato sinistro e due porte USB 3.2 di seconda generazione sul lato destro. Grande assente è il lettore di schede di memoria che in un dispositivo simile, capace di eccellere anche per operazioni di rendering video o grafica ad alto livello, ci poteva assolutamente stare.

Ottima la tastiera che è una full size certificata da Asus per sopportare fino oltre 20 milioni di pressioni, che offre anche dei controlli multimediali dedicati e tasti di scelta rapida personalizzabili.

Inizialmente questi tasti sono configurati per il volume e i controlli rapidi di Armoury Crate, ma possono essere personalizzati per altre funzioni o per delle macro. Inutile dire che gli RGB dei tasti sono completamente personalizzabili attraverso Aura Sync.

Chiude il cerchio il comparto audio che Asus ha progettato in linea con gli standard qualitativi richiesti da un laptop gaming di fascia alta.

Gli altoparlanti, dotati di tecnologia Dolby Atmos, includono due tweeter frontali e due woofer orientati verso il basso, creando un'esperienza sonora immersiva, anche se i bassi tendono a distorcere leggermente se impostiamo un volume molto alto.

Lo Scar 18 è anche dotato di una funzione di cancellazione del rumore bidirezionale basata sull'IA, che elabora l'audio in ingresso e in uscita per eliminare i rumori di fondo: un'ottima funzione per chiamate vocali e chat. Peccato solo per la webcam, ferma a soli 720p.



Alla fiera degli FPS... ma non per due soldi

I ben 9728 Cuda Core della RTX 4090si fanno sentire e i test svolti non potevano che confermare le ottime premesse di partenza. Dotata di ben 76 RT Core e di 304 Tensor Core questa GPU ha registrato risultati impressionanti, con un aumento delle performance del 72% rispetto alla top di gamma laptop della scorsa generazione, la RTX 3080 TI Mobility.

Con i suoi 2.3 MHz di frequenza massima e un bus a 256-bit, questa GPU non teme in alcun modo la risoluzione 1600p del display e non cede il passo nemmeno collegando un monitor 4K esterno.



Nei titoli da noi provati non abbiamo avuto problemi a giocare con Ray Tracing attivo in 1600p senza l'intervento degli upscaler. Cyberpunk 2077 ha registrato delle performance medie di circa 38 fps con Ray Tracing attivo impostato su Ultra e senza l'ausilio del DLSS. Attivando invece l'upscaling le performance sono quasi raddoppiate con ben 67 fps medi e con DLSS bloccato su qualità (senza il supporto del frame generator, eventualmente compatibile con questa GPU). Numeri davvero impressionanti per il mondo Laptop.

Nei titoli meno probanti non abbiamo mai avuto realmente bisogno del DLSS - salvo nei giochi competitivi dove i 240Hz a disposizione del monitor fanno davvero la differenza. Forza Horizon 5, ad esempio, supera i 115 fps, con punte che arrivano anche a 160. Il supporto dei P-Core del 13950HX sembrano anch'essi fare la differenza in questi titoli che maggiormente sfruttano le capacità della CPU permettendo di usufruire a pieno di tutto il potenziale offerto dalla 4090 senza alcun intoppo.



Come già accennato, questa ricetta perfetta è condita dall'ottimo sistema di dissipazione che, per quanto rumoroso, svolge un lavoro egregio riuscendo a tenere le temperature sotto controllo a circa 84 gradi medi con punte di 87 dopo qualche ora di gioco. Solo in casi isolati abbiamo registrato temperature di 92 gradi che subito sono stati mitigati attraverso l'attivazione automatica delle ventole alla massima potenza (con profilo di default senza alcuna modifica) che hanno subito riportato la temperatura sotto i 90 gradi. In tutto questo, la tastiera è sempre rimasta fresca: davvero un ottimo lavoro e un plauso doveroso ad Asus per essere riuscita in questa non indifferente impresa.

In definitiva ROG Strix Scar 18 è quel portatile: quello da prendere se si vuole esagerare, andare oltre i limiti dell'ottimo e avere con sé il massimo in portabilità. Tutto questo a patto che abbiate uno zaino sufficientemente grande e che abbiate anche una certa disponibilità economica dal momento che il prezzo consigliato è di ben 3.999 euro.

Se per un gamer medio potrebbe rivelarsi eccessivo, per un professionista come un designer 3D, che ha bisogno di molta memoria e di più che ottime prestazioni, che magari nel tempo libero gioca molto, questo Scar 18 potrebbe essere un ottimo compromesso rispetto a dispositivi maggiormente trasversali ma meno spinti.