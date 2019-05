ROG Strix XG49VQ Recensione: il monitor da 49” Ultra Wide e HDR alla prova

I monitor da gaming sono sempre più grandi. Il trend è ormai chiaro, molti dei modelli presentati nei primi mesi del 2019 superano i 32", segno inequivocabile di una crescita che va incontro alle richieste dei giocatori PC, molto spesso costretti a virare sui televisori per avere schermi di grandi dimensioni a prezzi accessibili al grande pubblico.

Lo scorso anno, uno dei monitor più interessanti che abbiamo recensito è stato il Samsung CHG90, caratterizzato dal particolare aspect ratio 32:9. Ora è arrivato il momento di ROG, che con lo Strix XG49VQ intende offrire un'alternativa al concorrente coreano. Le similitudini tra i due prodotti sono molteplici, partendo dal design fino alle specifiche tecniche, per un'esperienza d'uso praticamente speculare.



Design e campi di utilizzo

Al ROG Strix XG49VQ non servono led o piedistalli particolari per colpire nel segno. Basta posizionarlo sulla scrivania e chiunque lo veda non può che rimanere a bocca aperta. Vuoi per il particolare design, vuoi per le dimensioni, è impossibile non notarlo. Le linee ricordano molto quelle del CHG90 di Samsung, inutile negarlo: le cornici frontali, piuttosto sottili su tre lati e più spesse in basso, sono praticamente identiche, con la scocca in plastica che avvolge il pannello, incastonandolo nella struttura. Il supporto da tavolo è invece molto differente e va a riprendere le classiche linee viste in altri monitor ROG, taglienti e spigolose. Nonostante le dimensioni è possibile spostare lateralmente il pannello, inclinarlo, alzarlo e abbassarlo. La rotazione non è prevista, del resto mettere questo schermo in posizione verticale, oltre che inutile, è impossibile.

Le dimensioni totali sono di 1193.33 mm di larghezza per 529.10 mm di altezza, con uno spessore di 344.74 mm, più elevato della media a causa della curvatura del pannello. Piazzare questo Strix XG49VQ sulla scrivania non è semplice, serve molto spazio laterale, ma la soddisfazione di utilizzare uno schermo di queste dimensioni vale il prezzo del biglietto. É come avere due monitor da 24.5 pollici Full HD affiancati, senza però i bordi nel mezzo a disturbare.



Il parco connessioni è completo e comprende due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e 3 porte USB, quanto basta per collegare più PC. Escluse invece le console, che non supportano né la risoluzione e né l'aspect ratio di questo Strix XG49VQ, almeno a schermo intero. Con la modalità Picture in Picture è possibile infatti connettere tre fonti nello stesso momento, dividendo lo schermo in tre aree differenti.

Le opzioni in questo caso sono diverse, si può anche dividere in due parti uguali lo spazio disponibile, come anche lasciare più spazio a una delle due fonti video.



Il monitor ROG nasce con il gaming nel sangue, campo di utilizzo prediletto per questo modello. Non abbiamo trovato problemi di compatibilità con i giochi testati, da Shadow of the Tombr Raider a Ghost Recon Wildlands, passando per Metro: Exodus e il meno recente Prey. In tutti i casi, l'unico momento in cui l'aspet ratio ha causato problemi è durante i filmati, che vengono visualizzati al centro, non deformati, ma occupando comunque solo una piccola parte dello schermo.



Anche nel lavoro il monitor di Asus trova il suo scopo. Grazie all'area di visualizzazione molto ampia è possibile tenere aperte molte finestre contemporaneamente, di fatto è come avere due monitor affiancati. Il limite più grande viene fuori, ancora una volta, durante la visione di contenuti video, se guardate film o serie TV su PC l'aspect ratio diventa un problema. Li vedrete correttamente ma senza sfruttare tutto il pannello.

Un compromesso tra qualità e prestazioni

ROG Strix XG49VQ è un monitor da 49" curvo con aspect Ratio 32:9 e una risoluzione di 3840x1080, con un refresh rate da 144 Hz, tempo di risposta di 4 ms e compatibilità con lo standard HDR400.

Il pannello è di tipo VA e ha una profondità di colore a 10 bit, con una copertura dello spazio DCI-P3 del 90%. Presente anche la tecnologia FreeSync 2 di AMD, oltre alle funzionalità GamePlus, con cui mostrare su schermo un mirino ad esempio, oppure un contatore degli fps. Le considerazioni fatte nella recensione del CHG90 valgono anche per questo ROG Strix XG49VQ, ma con qualche differenza. Come nel caso del monitor Samsung la risoluzione del pannello è buona ma non eccezionale, basta osservare le icone sul desktop di Windows 10 per notare delle leggere scalettature, ma questo porta anche dei pregi a livello di prestazioni.



Se ROG avesse impiegato una risoluzione più elevata le richieste computazionali per gestire questo monitor sarebbero cresciute molto, rendendolo un prodotto adatto solo a PC di fascia molto alta. La configurazione usata per la prova, composta da processore Intel i9-9900K, scheda madre ROG Strix Z390 Gaming ed RTX 2080 Ti Founders Edition non ha avuto nessun problema a gestirlo, con frame rate sempre superiori ai 60 fps nei titoli provati.

Rispetto al CHG90 troviamo una luminosità di picco più bassa, 450 nit contro circa 600, ma il sistema di retroilluminazione, personalizzato da ROG, rende meno evidente effetti come il backlight bleeding, visibile solo su schermate completamente nere, e il blooming. Il Blooming è quell'alone luminoso che si forma nei contorni di un oggetto rappresentato sullo schermo su sfondo scuro. Asus è riuscita a limitarlo molto bene, per quanto possibile visto che tutti i pannelli LCD soffrono di questo problema.



Software, OSD e prezzo

ROG Strix XG49VQ è accompagnato dal software DisplayWidget, basilare ma con tutto quello che serve. É possibile selezionare diversi preset per differenti tipologie di utilizzo, dai film al gaming, come anche attivare il filtro per la luce blu in diverse intensità. Grazie ad App Sync si possono associare i preset all'avvio di un determinato titolo, mentre attivando la tecnologia Shadow Boost le ombre nell'ambiente di gioco vengono rese più chiare, stanando così i nemici celati.



Completo anche l'OSD, navigabile attraverso un piccolo stick analogico posto nel bordo basso, in una posizione non proprio comoda. Qui vengono riproposte alcune delle funzioni viste nel software, come la possibilità di cambiare preset, ma si possono gestire anche valori come la luminosità e il contrasto, oltre al colore e alla gamma. Sempre tramite OSD si possono attivare i layout per la modalità picture in picture di cui abbiamo parlato poco sopra.

Passando al prezzo, questo merita un ragionamento a parte in questa prima fase di distribuzione del prodotto. Un confronto con il Samsung CHG90 è quanto mai doveroso, visto che sono tra i pochi monitor di questo disponibili ufficialmente in Italia.

Il costo del ROG Strix XG49VQ è di circa 1070€ online, una cifra nettamente inferiore a quella del concorrente Samsung alla sua uscita lo scorso anno.

Il problema è che il CHG90 è sul mercato da ormai molti mesi e il suo prezzo è oggi di 899€ online. Questo non gioca a favore del monitor ROG, il cui costo impiegherà diverse settimane prima raggiungere i livelli del concorrente. Considerate le specifiche praticamente speculari, in questo momento diventa difficile preferire la proposta Asus a quella Samsung, nonostante la migliore retroilluminazione di cui è dotato.