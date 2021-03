Roidmi X30 Pro Recensione: un aspirapolvere potente e tecnologico

I dispositivi per la pulizia della casa sono sempre più tecnologici e connessi. Dopo i robot aspirapolvere, che per loro stessa natura devono puntare su tecnologie all'avanguardia nel campo dell'automazione, ora è arrivato il momento degli aspirapolvere smart. Tra i modelli più interessanti arrivati sul mercato troviamo il Roidmi X30 Pro, che abbiamo provato nelle ultime settimane. Roidmi è un brand ancora poco conosciuto in Italia ma il nome rimanda subito a Xiaomi, ben più rinomata nel nostro paese.

Le due aziende sono di fatto separate ma Roidmi fa parte dell'ecosistema di brand finanziati proprio da Xiaomi, che in terra natia partecipa spesso alla crescita di realtà valide ma più piccole. Tornando all'X30 Pro, questo si è rivelato un prodotto ben realizzato, al netto di qualche mancanza che non gli fa raggiungere la perfezione.

Pack di vendita, design e accessori

Roidmi X30 è disponibile in due varianti, quella base e quella Pro. I due modelli sono identici, l'unica differenza è negli accessori, presenti in grande numero nel modello Pro, che dispone anche di una spazzola dedicata agli animali domestici, con cui aspirare meglio i peli. Il prezzo è di 519€ per la versione senza accessori, mentre la Pro costa 579€. La distribuzione dei prodotti Roidmi è affidata a Nital, una buona notizia perché in questo modo garanzia e assistenza vengono gestiti in Italia.

Il design di Roidmi X30 Pro abbraccia in pieno lo stile dei moderni aspirapolvere senza fili, senza però prendere troppa ispirazione dal brand più famoso del settore, Dyson. Roidmi ha trovato la sua strada, proponendo un prodotto che ben si addice al mercato odierno. La scocca è interamente in plastica grigia, non sappiamo quanto sia stato utilizzato il sample di prova che abbiamo testato nelle ultime settimane, ma questo mostra già i primi segni di usura. Nulla che possa compromettere l'utilizzo del prodotto, si tratta di piccoli graffi, ma sul lungo periodo l'accumularsi di questi segni può dare fastidio, Roidmi dovrebbe pensare a rendere la scocca più resistente agli urti nei prossimi modelli.

Particolare che non passa inosservato è il piccolo display OLED, installato appena al di sotto del manico, utile per avere informazioni sullo stato della batteria (mostrato dal 100 allo 0%) e sul livello di potenza impiegato tra i tre disponibili.



Il peso, di 2.7 Kg, sulla carta è inferiore rispetto alle proposte Dyson, tuttavia queste rimangono più maneggevoli, grazie a un miglior bilanciamento dei componenti, che rendono più confortevole l'utilizzo.

Una vera chicca, molto utile durante le pulizie, sono i LED installati nella parte bassa frontale della spazzola motorizzata, dotati di sensore crepuscolare. I LED si accendono automaticamente quando la luce è insufficiente a valutare al meglio lo stato di pulizia del pavimento, la loro collocazione rasente al suolo è un'idea davvero riuscita, perché in questo modo polvere e peli di animali vengono subito evidenziati. I LED sono talmente efficaci che, dopo il primo utilizzo, li vorremmo sempre vedere accesi, soprattutto chi ha animali domestici noterà la differenza.

Sul fronte accessori non manca davvero nulla, oltre alla spazzola elettrica motorizzata vengono forniti una bocchetta a lancia per la pulizia delle aree più strette, una spazzola per materassi e divani, una spazzola morbida con pennello e una dedicata agli animali domestici. In dotazione è presente anche un piccolo serbatoio per l'acqua da aggiungere alla spazzola motorizzata, dotato di panno, in questo modo è possibile inumidire il pavimento e fare una pulizia leggera mentre si aspira, che non raggiunge però il livello di un vero lavaggio con acqua.

Spazzola elettrica, serbatoio e applicazione per smartphone

La spazzola elettrica Nex-V fornita in dotazione ospita al suo interno un piccolo motore e diversi elementi in grado di catturare lo sporco. Questi sono per lo più morbidi, le classiche setole rigide viste in altri aspirapolvere ci sono ma sono poche, e riescono bene a catturare polvere e peli di animali. Lo snodo che collega la spazzola al resto del dispositivo è molto flessibile e permette un ottimo controllo durante l'uso, agevolato proprio dal fatto che la superficie di contatto con il pavimento è più morbida e permette una maggiore scorrevolezza. A questa è possibile aggiungere una vaschetta dell'acqua con panno in microfibra: come abbiamo detto questo tipo di lavaggio non sostituisce quello tradizionale ma aiuta comunque a mantenere più pulita la casa.



Durante l'uso il rumore generato non è elevato a bassi regimi ma se spinta al massimo questa Roidmi X30 Pro si fa sentire, senza però esagerare. Del resto con i suoi 120mila giri al minuto alla massima potenza è difficile mantenere un buon comfort uditivo. Sempre al massimo della potenza la batteria integrata ha una durata limitata, in questa condizione l'autonomia è di circa 10 minuti. Abbassandola ai livelli più bassi questo valore sale molto, arrivando a circa un'ora al minimo dell'intensità.

Per la ricarica si utilizza una base da appendere al muro, con un ancoraggio magnetico dell'aspirapolvere, che deve comunque rimanere appoggiato per terra per non cadere. Per una ricarica completa con dispositivo scarico servono poco più di un'ora e cinquanta minuti, meglio fare attenzione quindi a utilizzare la massima potenza perché una volta terminata l'energia serve tempo per poter ripartire.

Il serbatoio ha una capienza notevole ed è facile da staccare, basta premere un tasto per rimuoverlo dalla sua sede senza doverlo aprire. Una comodità non da poco, perché in questo modo si può svuotare direttamente nel cestino senza perdere polvere durante questo passaggio.

L'aria espulsa dall'aspirapolvere viene trattata attraverso un complesso sistema composto da sei filtri, che intrappolano in questo modo lo sporco, con capacità antibatteriche. Alcuni di questi filtri non vanno cambiati, altri si, ma in dotazione è già presente un primo filtro di ricambio.

Per capire se uno di questi è usurato basta osservare gli avvisi sul display o aprire l'applicazione per smartphone, che segnalano quando è il momento di fare manutenzione.

A proposito dell'applicazione, questa da accesso anche ad altri dati, alcuni già disponibili sul display esterno, come il livello della carica, il tempo di utilizzo rimanente e lo stato di usura del filtro.

Oltre a questo, è possibile osservare il tempo di utilizzo globale dell'aspirapolvere, con tanto di conteggio delle calorie spese durante la pulizia, inoltre viene fornita la quantità di superficie pulita espressa in campi da basket. Da qui è anche possibile aggiornare il firmware dell'aspirapolvere, il tutto avviene tramite standard Bluetooth.