RTX 4060 Ventus 2X Recensione: si può consumare meno di così?

Siamo arrivati, salvo sorprese, alla fine della lineup delle RTX Serie 40. La scheda video di cui vi parleremo oggi rappresenta il modello entry level del mercato secondo i nuovi standard tecnologici e prestazionali di NVIDIA, che mette all'architettura Ada Lovelace e a tutte le funzionalità collegate un prezzo d'ingresso di 335 euro, IVA inclusa.

Chiaramente, quello consigliato dal team verde è l'MSRP europeo e varrà solo per una selezione di schede, mentre altre se ne discosteranno per dare più margine all'overclock, all'estetica, ai materiali, all'elettronica e ai sistemi di dissipazione.

Come già preannunciato in fase di presentazione della RTX 4060, non ci saranno modelli di riferimento - aka Founders Edition - ma solo edizioni custom prodotte dai partner dell'azienda. In questa recensione vi racconteremo la nostra esperienza con la MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X in versione Black da 8 GB di memoria.



Specifiche tecniche e balzo generazionale

Sotto la scocca della nuova RTX 4060 troviamo il chip NVIDIA AD107, basato su architettura Ada Lovelace e sviluppato su nodo TSMC 4N a 5 nanometri. Si tratta del processore grafico più piccolo della famiglia, con un die da 156 mm2 e, anche per questa scheda, un minor numero di core gen-over-gen, passando dai 3.584 della RTX 3060 agli attuali 3.072.

Corposo l'aumento di frequenza per core, che passa da 1777 MHz a 2400 MHz da una generazione all'altra (in boost clock). Diminuisce anche la memoria, che passa da 12 a 8 GB (parlando di modelli di lancio). Scende anche il bus, da 192 a 128-bit, e di conseguenza anche la larghezza di banda, da 360 a 272 GB/s. Vale la pena notare, oltretutto, che la banda è più bassa anche rispetto alla sorella maggiore (qui la recensione della RTX 4060 Ti FE), poiché il clock delle memorie scende da 18 a 17 Gbps.

Come per la Ti, anche qui NVIDIA punta molto sulla banda effettiva, sottolineando l'esponenziale aumento di memoria cache L2 (qui da 24 MB) che in determinati contesti dovrebbe migliorare le prestazioni fino a una portata "equivalente" di 453 GB/s.

Il TGP dichiarato da NVIDIA è di 115W, mentre i consumi medi stimati dall'azienda sono sui 110W: siamo di fronte alla punta di diamante dell'efficienza, almeno per numeri, sperando che questo non pesi troppo sulle performance.

Se i numeri potrebbero non sembrare esaltanti, diversamente interessante è il discorso prezzo, dato che la classe 60 nelle ultime generazioni ha subito un livellamento verso il basso che la rende particolarmente appetibile, passando dai 375 euro della RTX 2060 ai 339 euro della RTX 3060. La 4060 si livella ulteriormente verso il basso, seppur di poco, con i suoi 335 euro di partenza.



Adatta a qualunque case

La versione custom che abbiamo avuto modo di testare in questi giorni è la RTX 4060 Ventus 2X Black Edition prodotta da MSI. La personalizzazione è ormai ben conosciuta e i tratti estetici sono mutuati dal resto della famiglia Ada, con una fortissima impronta soprattutto dalla RTX 4060 Ti, da cui eredita le dimensioni ridotte all'osso e il sistema di dissipazione.

Si tratta di due schede pressoché identiche, con linee essenziali, un look total black e due ventole (sistema TORX 4.0) da 90mm praticamente attaccate. Il backplate è in plastica anche in questo caso, ma la scelta dei materiali è ampiamente giustificata dal prezzo, che rispecchia l'MSRP comunicato da NVIDIA.

L'alimentazione della scheda avviene tramite singolo connettore a 8-pin, quindi non ci sarà bisogno di adattatori. Il corpo del dissipatore si propaga per tutta la lunghezza della scheda, mentre il PCB si ferma a 4 centimetri dal lato corto libero, giustificando la presenza di una piccola finestra per il libero passaggio dell'aria da parte a parte.

Per le specifiche della scheda e per quanto visto finora con la RTX 4060 Ti, non ci aspettiamo grosse problematiche. La GPU costruita da NVIDIA sembra molto contenuta nei consumi e nel TGP, perciò il sistema di dissipazione messo a punto da MSI dovrebbe bastare.

La scheda occupa due slot esatti di spessore per una lunghezza da meno di 20 cm, rendendola perfetta anche per sistemazioni SFF di tipo sandwich con alimentatore sul frontale, quindi con una clearance ridotta ai minimi termini.

La placca I/O propone quattro output video in configurazione abbastanza standard, ovvero tre DisplayPort e un'uscita HDMI.



Tra performance, compromessi e tecnologie

La nostra configurazione di prova, come sempre, si poggia su piattaforma AMD di ultima generazione. Il processore è il Ryzen 7 7700X, affiancato da 32 GB di memoria DDR5-5200 su scheda madre X670E. Il case ha un airflow limitato perciò, soprattutto con le temperature ambientali in progressivo aumento in vista dell'estate, sarà molto interessante vedere come si comporta in dimensioni così ristrette.

Time Spy Extreme Port Royal

Partiamo da un giro di benchmark sintetici, e qui già qualcuno potrebbe iniziare a storcere il naso poiché la scheda sembra collocarsi grossolanamente a cavallo tra la RTX 3060 e la RTX 3060 Ti, sia in raster che in Ray Tracing.

Anche nei giochi, la scheda sembra oscillare tra i valori delle due RTX della scorsa generazione, avvicinandosi più alla Ti all'abbassarsi della risoluzione.

Evidente il cambio di passo dei Tensor Core, con il DLSS 2 che in molti titoli tende ad avere effetti sensibilmente migliorativi.



Cyberpunk 2077 resta un caso a parte e mostra valori sempre lineari, mentre su Guardians of the Galaxy, per esempio, l'upsampler di NVIDIA produce un cospicuo divario anche nei confronti della RTX 3060 Ti.

Come da tradizione, il DLSS3 con Frame Generation l'abbiamo messo alla prova proprio sul titolo sci-fi di CD Projekt Red, mostrando come la bontà di questa tecnologia possa aprire a scenari inaspettati. Per esempio, nessuno si sognerebbe mai di giocare in 4K e preset RT Ultra su una RTX 3060 Ti.

Sulla base dei numeri visti finora, non sarebbe possibile neanche sulla 4060 che, però, grazie alla generazione di fotogrammi riesce a garantire una media di 34 FPS, consentendo di fare qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile.

Certo, c'è sempre la spada di Damocle del numero di titoli che lo supportano, ma la community sembra ormai aver parlato e, laddove non presente, molto spesso viene inserito tramite mod da qualche coraggioso appassionato (come accaduto per Star Wars Jedi: Survivor).



Chiusa questa parentesi, passiamo all'altrettanto tradizionale nota dolente di Far Cry 6, che purtroppo con queste schede in 4K satura del tutto la memoria video, dando problemi con le textrure in HD e racimolando solo una manciata di frame al secondo senza texture ad alta risoluzione.

Anche alle risoluzioni inferiori le performance risultano sottotono rispetto alla scorsa generazione, ma anche la RTX 4060 Ti aveva mostrato un atteggiamento simile.

Horizon Zero Dawn si conferma, invece, un banco di prova molto esaltante per Ada, surclassando letteralmente la scorsa generazione in FullHD e in QHD, per non parlare del DLSS2, con cui si riesce a maxare il titolo di Guerrilla sfiorando addirittura i 150 FPS.

Le prestazioni evidentemente ci sono, ma arriviamo alle conclusioni.



Molti si aspetteranno note di delusione per via delle prestazioni migliorate gen-over-gen di appena il 20%. In realtà, giunti ormai a quella che potrebbe essere l'ultima scheda di questa generazione non ci sono più scuse per continuare a utilizzare questi bias di valutazione.

Ada, sin dalla RTX 4070 Ti, ha mostrato un uplift generazionale più contenuto rispetto ad altre epoche, con una NVIDIA che dal canto suo non ha mai mancato di dichiarare i suoi intenti: l'architettura di queste schede si è rivelata più efficiente di quanto ci si potesse immaginare e il team verde ha voluto capitalizzare questo aspetto focalizzandosi sui consumi e sulle tecnologie più che sulle prestazioni pure.

Come sottolinea la stessa NVIDIA, le classe 60 sono schede che il grande pubblico non solo sceglie in via preferenziale, ma le sceglie soprattutto per tenerle a lungo termine. I consumi diventano quindi un fattore importante nella lettura complessiva della scheda, i cui benefici in bolletta potrebbero risultare importanti in un periodo di crisi e di ristrettezze economiche.

La RTX 4060 è una scheda figlia del suo tempo, costruita per durare ma che deve sottostare alle condizioni economiche globali e, più nello specifico, di mercato.



NVIDIA la propone come punto d'ingresso nelle nuove tecnologie, per giocare in FullHD a dettagli elevati ma non massimi. Non riteniamo gli 8 GB di memoria pochi per questa classe di scheda, così come il bus può risultare limitante solo in casi estremi, scenari che comunque non rappresentano il suo target prestazionale. E questo è un altro motivo per cui la scheda a nostro parere centra in pieno il suo obiettivo.



Consumi e temperature

Al termine di questa prova, è arrivato il momento di tornare sulla personalizzazione disegnata da MSI, che si è rivelata capace e sufficientemente sobria, sia nell'estetica che nel comportamento.

La temperatura massima registrata è stata di 78,4 °C, con una media in scenari di utilizzo intenso di circa 50 °C. Non sono temperature eccellenti, soprattutto in virtù delle ottime prestazioni viste con il resto della famiglia RTX 40, ma neanche eccessive se consideriamo le possibilità offerte dalle sue dimensioni.

I consumi, invece, si sono rivelati leggermente diversi rispetto a quelli di riferimento, con un valore di picco di 136W e un valore in-game che si aggira intorno ai 125-130W nei titoli più impegnativi. Tuttavia, nonostante la distanza dai numeri diffusi da NVIDIA, si tratta di una cospicua riduzione rispetto alla RTX 3060, pari a circa il 30% a fronte del un miglioramento prestazionale, con e senza DLSS3.