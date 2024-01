RTX 4070 SUPER FE Recensione: la next-gen ora ha i superpoteri

Per la seconda volta nelle ultime tre generazioni, NVIDIA ha sentito il bisogno di correggere il tiro e apportare un rilevante aggiornamento alla sua lineup con un refresh che oggi definiremmo "mid-gen", strizzando l'occhio al settore console.

Se la preannunciata rivoluzione del Ray Tracing portò il team verde a rivedere le specifiche di Turing a una manciata di mesi dal lancio della lineup originale con una inedita serie SUPER, per Ada il discorso è leggermente diverso.

Specifiche sensibilmente ritoccate verso l'alto e memorie migliorate sono il biglietto da visita delle RTX 40 Super: ad aprire le danze è la RTX 4070 Super in versione Founders Edition, mentre il cerchio si chiuderà a fine mese con la RTX 4080 Super. Ma questa Serie 40 "sotto steroidi" ha davvero senso?



Un refresh 'mirato'

Nonostante una serie di rumor durata diversi mesi abbia dissipato ogni curiosità nei confronti di queste Super a livello puramente tecnico, lo stupore rimane elevato: mentre la concorrenza, infatti, sembra non avvertire l'urgenza di rivisitare la propria proposta commerciale - o perlomeno è bravissima a non farla trasparire - è stata proprio NVIDIA a fare il primo passo per rinnovare la propria proposta, evidentemente in preda a una trance agonistica che l'ha spinta a rispondere a tono, una ad una, a ogni richiesta della sua enorme fanbase.

Con questo spirito arriva sugli scaffali virtuali dello shop ufficiale del produttore una RTX 4070 Super proposta al prezzo di 679 euro, 10 euro in più rispetto alla RTX 4070 ma che sulla carta promette circa il 20% di prestazioni in più in ogni contesto d'utilizzo.

Nel nostro unboxing della RTX 4070 Super abbiamo già avuto modo di apprezzarne l'estetica: una Founders Edition che riprende in tutto e per tutto forme e dimensioni della versione liscia, sposando però una palette colori più scura. Un look total black decisamente meno sgargiante, con le scritte visibili solo in controluce. Questione di gusti, questo è certo, ma nel complesso la scheda non dispiace, anche se forse il gioco di contrasti dava alla RTX 4070 un tocco d'identità in più.

Identiche anche le dimensioni, che restano pari a 112 millimetri in profondità e 2 slot di altezza.

La lunghezza resta di appena 244 millimetri, un'autentica powerhouse in miniatura che mostra anche specifiche energetiche sovrapponibili: il TGP aumenta di soli 20W e passa da 200 a 220W, per un alimentatore consigliato che resta il solito da 650W. Confermato per questa mid-gen anche il connettore PCIe Gen5, con adattatore incluso in confezione.



Sotto la scocca della nuova Super c'è la GPU AD104-350, che migliora le sue specifiche di circa il 20% rispetto alla AD104-250 che animava la RTX 4070.

I Core CUDA passano da 5.888 a 7.168, con un clock di base leggermente migliorato (da 1,92 GHz a 1,98 GHz), mentre la massima frequenza rimane invariata e pari a 2,48 GHz, sempre con riferimento alla Founders Edition.

A questo si aggiungono 56 RT Core di terza generazione e 224 Tensor Core di quarta generazione, rispettivamente dai 46 e dai 184 della RTX 4070.

A rimanere identico - purtroppo - è anche il quantitativo totale di memoria video, pari a 12 GB di VRAM GDDR6X da 21 Gbps su bus a 192-bit, ma la RTX 4070 Super ha più Cache L2 a sua disposizione, che aumenta da 36 a 48 MB (molta di più rispetto ad Ampere, con la RTX 3070 che ne aveva appena 4) per una velocità del sottosistema pari a 504 GB/s, perlomeno secondo le stime di NVIDIA.

Sulla placca metallica dell'I/O sono presenti classici quattro output video, suddivisi in tre DisplayPort e una HDMI, con supporto fino a 8K/60Hz o 4K/240Hz.



Prova superata?

Nel nostro sistema di prova abbiamo utilizzato il processore Intel Core i5-14600K su base ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e 32 GB di memoria DDR5-5200, una configurazione che ci ha garantito di ottenere misure prive di evidenti colli di bottiglia sia sulla RTX 4070 Super che sulla RTX 4070.

Prima di lanciarci nella prova prettamente ludica, abbiamo pensato che fosse giusto dedicare qualche riga anche a un pubblico maggiormente interessato alle prestazioni professionali. Per questo, oltre ai classici benchmark sintetici abbiamo deciso di inserire nel nostro classico set di prova anche un test di rendering sul tool Blender Cycles, che mostra le prestazioni standardizzate su tre specifiche scene da renderizzare, basate su scenari d'uso realistici per andare a stimare le performance attese e poter fare dei paragoni che lascino meno spazio possibile alla soggettività.

Nei nostri cicli di test, la RTX 4070 Super ha mostrato un vantaggio tra il 13 e il 17% rispetto alla RTX 4070 a seconda della scena renderizzata, confermando già in questo test le dichiarazioni del produttore.

Vantaggio che aumenta fino al 19% se consideriamo le prestazioni in Ray Tracing su 3DMark Port Royal e al 22% in raster, nel caso di TimeSpy Extreme.

Ricordiamo, poi, che a questi vantaggi si aggiunge anche il supporto hardware all'encoding AV1, una chicca per i content creator.





Passiamo, quindi, alla prova sul campo da gioco. In questo frangente non abbiamo registrato variazioni di sorta rispetto ai test preliminari, che ci parlano di una scheda perfettamente in grado di mantenere le promesse.

Notevoli i risultati ottenuti su Marvel's Guardians of the Galaxy, dove la Super arriva quasi a sfiorare il 30% di FPS in più rispetto alla scheda liscia. Se le performance sono superiori su tutta la linea, è in Ray Tracing che risulta più visibile lo scarto intra-generazionale, mentre i test in raster su Horizon: Zero Dawn e su Forza Horizon 5 ci raccontano tutt'altra storia per quel che riguarda le prestazioni "nude" della GPU, con un miglioramento sempre a doppia cifra, ma più contenuto.

Stando alle nostre misurazioni, la RTX 4070 Super è mediamente l'11% più potente in raster mentre in Ray Tracing il vantaggio è del 18,5%, sempre rispetto alla RTX 4070, tenendo conto solo ed esclusivamente delle prove realizzate a risoluzione nativa.

Trattandosi di una Serie 40, anche la RTX 4070 Super è compatibile con il DLSS 3 e, quindi, con la tecnologia di Frame Generation. Nei giochi che lo supportano - potete prendere come riferimento i test su Cyberpunk: 2077, ormai un vero e proprio benchmark "dedicato" per le tecnologie NVIDIA - il DLSS 3 con FG consente di aumentare artificialmente il framerate fino a tre volte e, nelle nostre prove, abbiamo registrato un miglioramento medio del 12% anche in questo contesto, a dimostrazione del fatto che l'aumento prestazionale passa anche per il sensibile aumento dei Tensor Core.

Cyberpunk:2077 Horizon: Zero Dawn

Nonostante la lunga serie di teorie sul bus a 192-bit, che si tradurrebbero in forti limitazioni intrinseche all'aumentare della risoluzione, la scheda è in grado di migliorare le prestazioni rispetto alla RTX 4070 anche in 4K, con uno scarto mediamente in linea con quello registrato alle altre risoluzioni (se non talvolta anche superiore, come mostra proprio il titolo di CD Projekt Red). Molto probabile il merito sia non solo del Core Count superiore ma anche della maggiore cache L2, sebbene l'aumento rispetto alla RTX 4070 sia solo marginale (tant'è che nelle stime di NVIDIA sul subsystem la velocità è identica).

Questo non rende di certo la scheda particolarmente indicata per il 4K - ci riferiamo ovviamente alla risoluzione nativa, poiché perfettamente capace di sostenerlo con DLSS 2 e DLSS 3 - in Ray Tracing, dove al massimo della qualità grafica fatica non poco, ma consente di spezzare una lancia nei confronti della scelta di NVIDIA di privilegiare la Cache rispetto al bus.



Il nostro giudizio non può che essere positivo, ma la RTX 4070 Super tradisce in parte anche le premesse fatte al lancio della RTX 4070.

Questa scheda "monta" la stessa GPU ma con specifiche allargate ed è evidentemente capace di sostenere il tradizionale balzo generazionale che vedeva la Classe 70 successiva in linea con la precedente top di gamma: i numeri sono esaltanti, la scheda centra in pieno il suo obiettivo e non possiamo fare altro che consigliarla, ma rimane una soddisfazione dal sapore agrodolce, dunque, per un prodotto che se fosse arrivato sul mercato già lo scorso anno sarebbe stato letteralmente imbattibile. Questa scheda video può facilmente soddisfare il palato dei giocatori con un budget da dedicare alla grafica al di sotto dei 700 euro, prezzo con cui si può portare a casa un prodotto che in determinati frangenti si dimostra più vicino alla RTX 4070 Ti che al modello base (ragion per cui la RTX 4070 resterà a listino e la Ti, invece, sarà completamente rimpiazzata dalla Super).



Non c'è molto da segnalare sul fronte consumi ed efficienza termica. La RTX 4070 Super è solo l'ennesima dimostrazione della straordinaria capacità dell'architettura Ada Lovelace di sostenere carichi elevati in una scocca estremamente compatta.

Nel corso dei giorni in cui la scheda ci ha accompagnato, i consumi si sono assestati intorno ai 15-20W in uso ufficio, mentre nelle sessioni di gioco più impegnative solo raramente sono stati superati i 200W con picchi comunque mai superiori ai 220W.



Con temperatura ambiente intorno ai 18 °C, la scheda si è mantenuta sui 33 °C in idle, che diventano 40 °C in uso web/multimedia. Quando si gioca, invece, si può arrivare anche a 70 °C.

Leggermente più calda della RTX 4070 Founders Edition, l'aumento di temperature e consumi è comunque inferiore rispetto all'ampio miglioramento prestazionale raggiunto dalla scheda in tutti i contesti.