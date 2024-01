RTX 4070 Ti Super Ventus 3X Recensione: una quasi-4080 a prezzo più basso?

A poco più di una settimana di distanza dalla nostra recensione della RTX 4070 Super, abbiamo avuto occasione di testare a fondo la sua sorella maggiore RTX 4070 Ti Super. In totale la lineup sarà composta da tre schede, inclusa una classe 80, che sono state presentate al CES 2024 di Las Vegas in apertura del nuovo anno.

Si tratta di un aggiornamento in corso d'opera per NVIDIA, che propone un margine sostanziale di miglioramento nei confronti delle rispettive tre versioni "base", ma se la 4070 Super e la 4080 Super offrono un netto upgrade a carico della GPU, per la 4070 Ti Super è stato scelto un approccio differente.



Specifiche Tecniche

La scheda tecnica della RTX 4070 Ti Super ci parla di una scheda video di fascia medio-alta fortemente votata sia al 1440p che al 4K, un prodotto che sposa l'architettura Ada Lovelace di ultima generazione e che, proprio come le altre RTX Serie 40, supporta tutte le tecnologie IA di NVIDIA, inclusa la Frame Generation del DLSS 3.

Al contrario delle altre due Super, per questa Titanium il team verde ha deciso di proporre una scheda video priva di versione reference (un po' come accaduto, del resto, anche con la RTX 4070 Ti liscia).

Come accennato, non è tanto sulla forza bruta che si è concentrato questo lifting da parte dell'azienda americana, ma l'upgrade riguarda certamente anche tale fattore. La RTX 4070 Ti Super, infatti, adotta la GPU AD103-275 e volta decisamente pagina, da questo punto di vista, rispetto alla 4070 Ti con il suo AD104-400. Nonostante il naming suggerisca un possibile cambio di classe, in totale la scheda guadagna poco meno di 1.000 Core CUDA, che passano da 7.680 a 8.448, con frequenze operative che vanno dai 2.340 MHz di base ai 2.160 MHz di Boost.

Marginale ma presente anche un aumento dei core specializzati: gli RT Core passano da 60 a 66, mentre i Tensor Core da 240 a 264.

Sulla base di questo quadro, possiamo aspettarci un uplift prestazionale non troppo esagerato, difficilmente in doppia cifra percentuale. Ma è il resto della scheda tecnica a farsi interessante, poiché se con la RTX 4070 Super NVIDIA aveva ascoltato il pubblico di riferimento offrendo una scheda classe 70 all'altezza della vecchia top di gamma, nel caso della Ti il problema era un altro, la memoria.

La RTX 4070 Ti Super avrà un vantaggio netto rispetto ai 12GB GDDR6X su bus a 192-bit originari e il cambio di chip probabilmente è servito anche a questo: a bordo della versione Super ci sono 16GB che viaggiano su bus a 256-bit. Il risultato è un cambio di passo importante, con una banda stimata di 672GB/s rispetto ai vecchi 504GB/s, aspetto che la renderà sicuramente molto più adatta a durare nel tempo, ma anche maggiormente votata al gaming in 4K.

A non cambiare affatto sono il TGP, che resta di 285W nonostante il maggior numero di core, e l'alimentazione, che passa dal connettore 12VHPWR di nuova generazione.

Capitolo prezzo: la nota più dolce è sicuramente questa, per una scheda che va a rimpiazzare del tutto la vecchia Ti nella lineup di NVIDIA e lo fa al medesimo prezzo di partenza, ovvero 909 euro per l'Italia. L'altra faccia della medaglia è che senza Founders Edition saranno i partner a offrire versioni custom al prezzo di listino o a prezzo superiore, a seconda dell'allestimento scelto.



La nostra custom

Per questa prova, abbiamo ricevuto proprio una scheda custom che punta al MSRP comunicato da NVIDIA: la RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC è stata in nostra compagnia per qualche giorno e abbiamo condotto i nostri test proprio su questa scheda, che con il suo leggero overclock di fabbrica non dovrebbe allontanarsi troppo dai valori teorici di riferimento.

Da specifiche, questa custom presenta alcune sottili differenze rispetto alla 4070 Ti Ventus 3X dello scorso anno. Sul frontale presenta le stesse linee e un design industriale, con tre ventole Torx 4.0 incastonate in un guscio di plastica, colore metallizzato. Il retro abbandona il backplate in alluminio per uno di rinforzo in materiale plastico. Anche i dettagli cosmetici del backplate sono leggermente diversi.



Probabilmente per via di un cambio nel PCB, la scheda è complessivamente più profonda, si parla di 123 millimetri nei confronti dei precedenti 120. Lunghezza e spessore, invece, restano invariati, rispettivamente 308 e 52 millimetri.

Il passaggio alla plastica comporta pure una differenza in termini di peso, per una scheda più leggera di circa 100 grammi, ma siamo sempre nei dintorni di un Kg.

Lato output, abbiamo a disposizione tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a (supporto a 4K/120, 8K/60 e VRR).

Nella nostra prova, è stata affiancata dall'i5-14600K su scheda madre ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e da 32GB di RAM DDR5-5200.



Prova sul campo

Con un focus palese sull'aumento della memoria e quindi sulla longevità, non ci sarà da aspettarsi grossi margini di miglioramento rispetto alla già ottima RTX 4070 Ti, scheda video che uscì tutt'altro che sconfitta dal primo giro di recensioni, grazie a un solido punto di partenza in termini di prestazioni. Il vero neo di quella proposta era il prezzo, che la rendeva troppo costosa soprattutto in virtù della configurazione di memoria, per molti ritenuto appena accettabile con quel MSRP.

La prova sul campo dimostrò che la 4070 Ti era comunque una scheda abbastanza incline al gaming in 4K, superando agevolmente la RTX 3090 Ti in gran parte dei duelli.

La Super, a sua volta, conferma sin dai benchmark sintetici quanto lasciato presagire già alla lettura della scheda tecnica. In effetti, il guadagno prestazionale sulla RTX 4070 Ti va dal 5% in più in raster al 7% in Ray Tracing.

Discorso che cambia completamente se andiamo a guardare i numeri offerti in-game, dove a seconda del titolo si porta a un soffio dalla RTX 4080, soprattutto alle alte risoluzioni dov'è meno evidente lo spettro del bottleneck CPU.

Gap impressionante soprattutto in titoli come Marvel's Guardians of the Galaxy o Forza Horizon 5, dove il pareggio con la classe 80 è completo, indipendentemente dal fatto che si giochi in raster o con Ray Tracing attivo. Discorso a parte per Cyberpunk: 2077, che pure merita una menzione a parte: nel kolossal di CD Projekt Red, infatti, la RTX 4070 Ti Super si dimostra sostanzialmente in linea con la versione base, ma dando un'occhiata ai benchmark ottenuti con DLSS 3, si nota uno scarto sostanziale tra le due, che porta ancora una volta la Super nei paraggi della RTX 4080.



I risultati ottenuti a risoluzione nativa dimostrano come i Core in più e della memoria migliorata siano capaci di apportare un sensibile miglioramento nelle prestazioni offerte da questa scheda, soprattutto a 1440p e 2160p. Valutarla in termini assoluti, però, è tutt'altro paio di maniche.

La RTX 4070 Ti Super va a sostituire la RTX 4070 Ti nella lineup di NVIDIA, al medesimo prezzo, con prestazioni simili a quelle della RTX 4080. L'inghippo sta nel fatto che anche la 4080 verrà a sua volta sostituita dalla 4080 Super, di cui sappiamo già il prezzo, notevolmente inferiore rispetto a quello della versione base. A questo punto, quindi, è lecito chiedersi se la Ti Super abbia senso oppure se, forse, sarebbe stato meglio lasciare questo gradino inalterato, poiché la sua presenza potrebbe scatenare un effetto a cascata con effetti anche sul resto del portfolio.

In virtù di una possibile svalutazione delle RTX 4070 Ti - che, per quanto fuori listino, continueranno a essere vendute fino a esaurimento scorte - è difficile pensare che non sarà proprio quest'ultima a essere preferita, per via di un rapporto prezzo/prestazioni certamente più vantaggioso.

Arma a doppio taglio, poiché anche lo scarso successo di vendite della RTX 4070 Super potrebbe essere ulteriormente messo alla prova da una RTX 4070 Ti dal prezzo riveduto e corretto verso il basso.

Chiaramente si tratta di ipotesi e solo il tempo saprà darci una risposta, ma la posizione della RTX 4070 Ti Super potrebbe non essere delle più comode.

Ciononostante, non si può certamente dare un voto negativo a una scheda ottima, proposta a un prezzo pienamente in linea con le sue possibilità e che offre un miglioramento variabile tra il 5 e il 9% rispetto alla scheda che andrà a sostituire, sia in raster che in Ray Tracing.



Temperature e consumi

La custom proposta da MSI viene venduta a prezzo di listino ed è probabilmente anche tra le migliori personalizzazioni proposte a questa cifra. Le tre ventole fanno il loro lavoro per mantenerla al fresco anche nelle sessioni più impegnative e difficilmente si superano i 65° C.

In questo concorre sicuramente anche la presenza di una finestra per il flusso continuo sul backplate, che consente all'aria di passare direttamente da una parte all'altra del dissipatore nella parte più esterna, non occupata dal PCB.

Sul fronte acustico, nell'uso quotidiano non risulta particolarmente invadente, così come non dà particolare fastidio neanche quando le ventole si azionano al massimo dei giri, pur risultando udibili.

I consumi sono allineati a quelli della RTX 4070 Ti e si dimostra anche lei molto efficiente su questo aspetto, raggiungendo i 280W praticamente solo nei benchmark sintetici. In gioco la situazione è molto diversa e non si superano praticamente mai i 250W di consumo reale.