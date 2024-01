RTX 4080 Super Recensione: finalmente best buy, senza effetto wow

Il 2024 di NVIDIA si è aperto all'insegna della nuova Serie 40 Super. La recensione della RTX 4070 Super ha messo in evidenza la bontà di un prodotto livellato verso l'alto in termini di prestazioni rispetto all'offerta di partenza, mentre nella recensione della RTX 4070 Ti Super a fare la voce grossa è stato il corposo aumento di memoria che consentirà alla scheda di superare con maggiore serenità la prova del tempo.

Con la RTX 4080 Super si chiude il cerchio: una scheda video pensata per sostituire la RTX 4080 offrendo specifiche in parte sovrapponibili, ma con un miglior rapporto prezzo/prestazioni.

Tre innesti che vanno a modificare profondamente l'offerta iniziale del team verde, delineando una lineup perfettibile ma molto più solida di un anno fa.



RTX 4080 e RTX 4080 Super: separate alla nascita?

Come accennato anche nel nostro approfondimento relativo al lancio delle RTX 40 Super, l'ultima del trio usa meno "steroidi" delle sorelle minori, spingendo al massimo delle specifiche il chip AD103: si passa dall'AD103-300 della RTX 4080 alla variante 400, con un aumento di 512 Core CUDA, che salgono da 9.728 a 10.240.

Seppur di poco, aumentano anche le frequenze, che ora partono da 2.295 MHz (+90 MHz) e arrivano fino a 2.550 MHz (+45 MHz) per quanto riguarda il boost clock. Questi, perlomeno, sono i dati che faranno capo alla versione Reference della scheda.

Discorso simile per le memorie, che restano ancorate ai 16GB GDDR6X su bus a 256-bit, ma aumenta leggermente il clock, da 22,4 a 23 Gbps, allargando la banda a 736 GB/s (+19 GB/s).

Invariato il TGP, saldo sui vecchi 320W, mentre l'alimentazione continua a passare per il connettore 12VHPWR, con adattatore incluso in confezione.

Capitolo prezzi, la RTX 4080 Super Founders Edition verrà venduta a un prezzo di listino di 1.129 euro, che farà anche da base per le schede video custom. Se la RTX 4070 Super brillava per un importante miglioramento prestazionale a fronte di un prezzo invariato, in questo caso a migliorare il rapporto performance/euro ci pensa proprio il cartellino, che rispetto alla RTX 4080 scende di ben 350 euro (la scheda "liscia" costava 1.479 euro).

C'è poco da recriminare in questo frangente: la nuova classe 80 ha un prezzo a prova di svalutazione, ma vale un po' lo stesso discorso fatto per la 4070 Ti Super, ovvero esiste il concreto rischio che le rispettive versioni non-Super possano ostacolarne il successo di vendite con prezzi che andranno fisiologicamente a calare fino a esaurimento scorte.



Unboxing, peso e dimensioni

Ad attenderci c'è la medesima esperienza di unboxing, che si affida ancora una volta all'apertura in diagonale, con una RTX 4080 Super in bella mostra nel suo piedistallo.

Proprio come con la RTX 4070 Super, anche qui ci troviamo davanti a un allestimento rivisto solo nel colore. L'unica orfana di Founders Edition, quindi, resta la 4070 Ti Super.

Dalla RTX 4080 la nuova scheda eredita anche la stazza: la RTX 4080 Super Founders Edition arriva sul mercato con una elegante colorazione total black per il frame in metallo, per le lamelle di dissipazione e per il logo, mentre le dimensioni misurate si attestano su ben 306 x 123 x 61 millimetri, con un peso di poco più di 2 Kg. Di difficile collocazione in case compatti, necessita di una clearance superiore ai 30 cm in lunghezza per tre slot di altezza. La struttura rimane molto solida e non sembra esserci rischio di piegamento, ma consigliamo comunque di utilizzare un supporto laterale.

Alla luce della scheda tecnica permane qualche perplessità in merito alle dimensioni, che già per la 4080 "liscia" potevano risultare eccessive in ottica di dissipazione: l'eccezionale efficienza termica dell'architettura Ada Lovelace poteva forse meritare qualche centimetro in meno, per rendere almeno la 4080 Super più versatile da questo punto di vista.



Ingombro a parte, la scheda risulta splendida alla vista e adatta a qualunque tipo di configurazione. Eleganti anche i piccoli dettagli illuminati a LED bianchi, cioè il logo GeForce laterale e il baffo che abbraccia la ventola sulla parte superiore.

A proposito di raffreddamento, anche qui troviamo il solito sistema a ventole alternate, una sul frontale che raffredda direttamente le componenti e una retrostante che sposta aria lungo le lamelle libere.

Sul retro trovano posto i quattro classici terminali video, tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1a, con output garantito per 4K/120Hz e 8K/60Hz.



La nostra configurazione di prova è quella già utilizzata per le sorelle, con un processore Intel Core i5-14600K e 32GB di RAM DDR5-5200 su base ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II. L'alimentazione è affidata a un PSU nativo ATX 3.0, con connettore 12WHPWR integrato.



Stessi muscoli, a buon mercato

La prova si apre con l'ormai tradizionale test Studio su Blender. Testata sui tre test di Blender Cycles, la scheda si piazza esattamente a metà strada tra la RTX 4070 Ti Super e la RTX 4090: una buona prova, per una scheda che con il nuovo pricing si piazza in mezzo alle due anche in termini economici.

I benchmark sintetici dedicati al gaming fanno emergere in tutta la loro lucidità i limiti di un aggiornamento che mette molto più sul cartellino che sotto la scocca. Sia TimeSpy Extreme che PortRoyal evidenziano uno scarto inesistente tra le due Classe 80: che si provi in raster o in ray tracing, il punteggio della RTX 4080 viene migliorato di poco più dell'1% da questa Super, che quindi resta a debita distanza rispetto alla RTX 4090.



La situazione cambia in-game, seppur di poco. Su Cyberpunk: 2077, Far Cry 6 e Guardians of the Galaxy, tutti e tre provati con la massima qualità disponibile e con Ray Tracing attivo, si possono osservare miglioramenti nell'ordine del 4% di media, che spazia nell'intervallo 1-8% a seconda della risoluzione.

Percentuali che possono trarre in inganno, soprattutto guardando alle alte risoluzioni con produzione limitata di fotogrammi, dove anche 1 FPS frutto di fisiologiche fluttuazioni può spostare facilmente la cifra prestazionale.

In raster non ci allontaniamo di molto da questi numeri, con il 4K che rappresenta l'unica opzione per non incorrere in bottleneck da CPU.

In definitiva, lato prestazioni la scheda non sorprende ma conferma le sensazioni sortite alla lettura della scheda tecnica: nonostante l'approccio diametralmente opposto rispetto alla 4070 Super, anche qui NVIDIA ha deciso di privilegiare il rapporto tra prestazioni e prezzo, tagliando su quest'ultimo invece di intervenire sul primo fattore, con risultati meno entusiasmanti ma che faranno molta gola a più di qualcuno.

La 4080 Super chiude la Serie 40 correggendo il tiro rispetto a come si era aperta: finalmente ogni scheda ha una collocazione adeguata, con ben poche sbavature soprattutto nella parte alta.

Peccato che ci sia voluto un anno, ma alla fine chi ha deciso di attendere sarà ricompensato con una proposta più sul pezzo rispetto a quella di partenza.



Guardando alla concorrenza, la scheda video a cui fare riferimento resta la top di gamma di casa AMD: nella recensione della Radeon RX 7900 XTX abbiamo sottolineato come tra lei e la RTX 4080 fosse un sostanziale pareggio, con un leggero vantaggio per il team rosso in raster e qualcosa in più per NVIDIA con ray tracing attivo. A separarle nel testa a testa era proprio il prezzo, ma con la Super nei paraggi diventa molto più difficile consigliare la RX 7900 XTX.



Tutta l'efficienza di Ada Lovelace

Temperature e consumi si equivalgono con le misurazioni ottenute in sede di recensione della RTX 4080. In utilizzo giornaliero, tra browsing e multimedia, la scheda si assesta intorno ai 35 °C con temperatura ambiente di 18 °C. Lato consumi, invece, siamo nell'ordine dei 25-30W.

Per portarla al limite è necessario chiamare in causa i benchmark sintetici e Cyberpunk, dove in 4K la scheda viaggia sui 60 °C con consumi fino a 300W, ma non ha mai superato questi valori se non di un paio di unità.

In situazioni di gioco meno impegnative, come ad esempio lo stesso Cyberpunk in FullHD, la scheda registra temperature mai superiori ai 55 °C con un consumo medio di 235W.