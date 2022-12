RTX 4090 TUF Recensione: la più potente, con denti ancora più affilati

La RTX 4090 è attualmente il meglio che il mercato delle schede video possa offrire, tanto performante da lasciare sentimenti contrastanti addirittura sulla potente RTX 4080.

Come per ogni inizio generazione non sono mancate le polemiche, stavolta legate principalmente alle dimensioni a dir poco mastodontiche della Founders Edition, di cui vi abbiamo parlato in maniera più approfondita nella recensione della RTX 4090 FE.

Se già il primo impatto con questi volumi è stato straniante, immaginate di mettere le mani su una scheda video ancora più grande: il nostro incontro ravvicinato con la Asus TUF RTX 4090 è stato proprio questo, un'esperienza d'eccezione con un colosso di dimensioni e prestazioni.



Un concentrato di certezze

Quando si sceglie la linea TUF si cercano determinate garanzie. È un'isola di conferme e sicurezze e questa versione custom della 4090 non è assolutamente da meno. L'estetica riprende esattamente il codice già utilizzato per la generazione appena trascorsa, con linee squadrate e industriali, con un form factor a tripla ventola per garantire un flusso ottimale lungo tutta la scheda.

Sempre parlando di formato, è impossibile non soffermarsi sulla sua taglia più che generosa. Ancora più lunga della versione Fouders Edition, si impone con fierezza in qualunque build.

Glaciale al tocco, complice il rivestimento completamente metallico, backplate incluso. Come tutte le altre varianti, presenta un PCB più corto dell'intera lunghezza della scheda, che termina in corrispondenza della fine della seconda ventola, lasciando come ormai da tradizione l'ultimo segmento libero per garantire un maggiore flusso d'aria. Ciò comporta anche in questo caso una collocazione antipatica dell'unico connettore 12VHPWR (12+4 pin) a disposizione, ormai dotazione fissa per la next gen di NVIDIA, con a corredo il tanto chiacchierato adattatore per quattro connettori a 6+2 pin tradizionali.

La OC Edition soggetto di questa prova prevede un massimo di 2.565 MHz in fase di boost, che in modalità Performance diventano 2.595 MHz.

Come da specifiche, il chip AD102-300 è accompagnato da 24 GB di memoria GDDR6X a 1008 GB/s su bus a 384-bit. Invariato anche il TDP, pari a 450 W per la versione retail ma con abbastanza spazio - a proprio rischio e pericolo - per spingersi eventualmente fino a 600 W. Asus consiglia un alimentatore da almeno 850 W ed è l'opzione che abbiamo scelto per la nostra prova con il Corsair RM850x.

Quanto alle dimensioni effettive, siamo nell'ordine dei 348,2 x 150 x 72,6 mm, oltre i tre slot di spessore. Per riferimento, la lunghezza è superiore all'altezza di una Xbox Series X con i suoi 30 cm.



Un "gigante gentile"

Nel corso di queste settimane d'utilizzo non abbiamo registrato particolari sorprese in termini di prestazioni, con performance grossomodo in linea con quanto offerto dal modello di riferimento, salvo una spinta maggiore nei titoli più impegnativi ma comunque con un delta mai superiore al 2-3%.

PORT ROYAL TIMESPY EXTREME

Le strabordanti prestazioni del chip nel suo flavour Reference sono qui confermate e ribadite con forza, così come le impressionanti prime prove sul campo del DLSS3 e della tecnologia Frame Generation, che portano a impennate nell'utilizzo percentuale della GPU trasformando però diametralmente l'esperienza di gioco. La più fresca dimostrazione di forza l'abbiamo sperimentata proprio con questo modello TUF nella nostra analisi di Portal RTX, primo titolo a ricevere un ringiovanimento tramite RTX Remix nonché il primo in assoluto a utilizzare il path tracing in tempo reale.

A dire il vero, le performance in gaming in alcuni casi sono state addirittura contrastanti e il predominio non è stato assoluto per una semplice ragione: queste top di gamma attualmente sono limitate da una moltitudine di fattori esterni, tra cui le CPU e gli stessi giochi a disposizione. Oggi è quanto mai evidente che non esistano titoli in grado di impensierire una RTX 4090 e in virtù di questo scenario, destinato a durare non si sa ancora quanto tempo, risulta difficile giustificare il costo di variazioni così marginali in termini di performance.

A stupire (anche più della Founders Edition, che già si era dimostrata una sorpresa a dispetto dello scetticismo sulla sua mole) semmai è stato il suo atteggiamento generale nell'utilizzo di tutti i giorni, con picchi di 486 W, a cui corrispondono temperature mai superiori ai 65 °C anche in un case completamente chiuso come il MasterCase Maker 5 di Cooler Master in modalità silenziosa, quindi con airflow ridotto.

Come opportuno ribadire sempre in questi frangenti, i picchi non riflettono il comportamento reale della scheda poiché tendono a persistere solo per pochi istanti nell'arco dell'intero utilizzo. In un uso ordinario registrato nell'arco di una giornata tipo, misto tra fruizione di contenuti multimediali, web browsing e gioco su titoli come Cyberpunk 2077, questa TUF ha registrato medie di 44 °C e 130 W di consumi. Con tali temperature risulta quasi superfluo parlare di rumorosità, poiché solo in brevi frazioni temporali capita che si avviino tutte e tre a pieno regime, delegando il raffreddamento per la maggior parte del periodo d'uso a una dissipazione passiva a ventole ferme.



In termini di comfort, quindi, proprio come evidenziato nella recensione della RTX 4080 Zotac AIRO, ci troviamo su livelli molto elevati, risultato di una dissipazione evidentemente sovradimensionata rispetto alle reali esigenze della scheda, oltre a rappresentare un eccellente salto generazionale in termini di efficienza energetica, riuscendo a sprigionare prestazioni di gran lunga superiori alle migliori opzioni Ampere con consumi sovrapponibili.

Al netto delle marginali differenze rispetto al modello di partenza, risulta molto difficile consigliare in maniera preferenziale questo modello, a meno che non sia una decisione già presa per fidelizzazione o ragioni estetiche, o ancora nel caso in cui non si riesca a trovarla a un prezzo vicino al MSRP, da cui normalmente in media si allontana di almeno 300 euro, soprattutto in seguito al recente cut apportato da NVIDIA a tutte e due le RTX Serie 40 (la RTX 4090 FE attualmente costa 1.899 euro) già sul mercato.