Ryzen 3600X Recensione: un ottimo processore per il gaming al giusto prezzo

Dopo la recensione dei Ryzen 9 3900X e Ryzen 7 3700X, è arrivato ora il momento di testare il più interessante processore della gamma Ryzen 5, il 3600X. Questa CPU potrebbe diventare la base per molti PC da gaming nel prossimo futuro, visto che combina ottime prestazioni a un prezzo contenuto.

Come abbiamo spiegato già in passato, puntare al top di gamma 3900X per realizzare un PC dedicato esclusivamente al gioco ha poco senso, la potenza in multi-core di questo processore è molto elevata e andrebbe sprecata se non utilizzata anche in ambiti professionali. Le prestazioni durante il gaming vengono influenzate maggiormente dalla GPU, soprattutto salendo con la risoluzione, e come vedremo il Ryzen 5 3600X offre oggi tutta la potenza che serve a gestire anche le schede video più potenti.

Specifiche tecniche

Per testare le capacità del nuovo Ryzen 5 3600X lo metteremo a confronto con i processori di AMD che abbiamo recensito finora. Partiamo dal 3600X per la descrizione delle specifiche, un processore a 7 nm dotato di 6 Core e 12 Thread, con frequenze di clock che partono da 3.8 GHz fino ad arrivare a 4.4 GHz. La cache L2+L3 è di 35 MB mentre il TPD è di 95 W.

Il top di gamma Ryzen 9 3900X dispone invece di 12 Core e 24 Thread, con frequenze che partono da 3.8 GHz per il Base Clock e arrivano a 4.6 GHz in Boost Clock, il tutto con una cache di 70 MB e un TDP di 105W. Infine abbiamo il Ryzen 7 3700X, con 8 Core e 16 Thread, frequenze da 3.6 GHz fino a 4.4 GHz, una cache di 36 MB e un TDP di 65W.

Tutti questi processori hanno a disposizione 40 linee PCIe e il nuovo standard PCIe 4.0, a patto però di utilizzarli insieme a una scheda madre con il chipset X570.

Configurazione di prova e benchmark

In questo articolo ci concentreremo esclusivamente sulle prestazioni del nuovo Ryzen 5 3600X. Maggiori informazioni sulle tecnologie inserite all'interno dei processori di AMD sono disponibili nella nostra recensione dei processori Ryzen 3900X e Ryzen 3700X.

Per evitare discrepanze nella comparativa abbiamo utilizzato lo stesso hardware impiegato nei precedenti test, con una installazione pulita di Windows 10. La scheda madre è una ROG Crosshair Hero VIII, con 16 GB di RAM a 3400 MHz e una GPU NVIDIA RTX 2080 Ti, insieme a un monitor ROG PG27UQ.

Iniziamo con i benchmark sintetici, di cui due utilizzati per saggiare le potenzialità del 3600X in campo produttivo (Cinebench R20 e CPU-Z) e uno invece dedicato al gaming (3D Mark Time Spy). Come si può vedere dai grafici il 3600X si difende molto bene, la differenza nelle prestazioni è data da due fattori: il numero maggiore di Core presenti nei Ryzen 3900X, 3700X e 2700X e i 200 MHz in più a disposizione del top di gamma. Nei benchmark sintetici il distacco con i modelli superiori è più evidente, del resto ogni miglioramento nelle specifiche viene conteggiato per stabilire un punteggio il più vicino possibile a quello ottenibile in un contesto di lavoro o di gioco reale.

Passando invece ai benchmark con i giochi, quindi nelle condizioni il più possibile vicine alla realtà di utilizzo in computer dedicato al gaming, le differenze si assottigliano molto, anche se tutto dipende dal titolo preso in esame e dalla risoluzione. Alcuni giochi infatti sono più dipendenti dalla CPU rispetto ad altri, in generale però sono molti di più quelli che traggono maggiori benefici dalla presenza di una GPU potente. Le differenze sono visibili, ma non in tutti i titoli di prova, fino al QHD, andando oltre con la risoluzione fino al 4K si assiste a un livellamento dei dati, tanto che tra un Ryzen 9 3900X da 499$ e un Ryzen 5 3600X da 249$ non cambia praticamente nulla a livello di performance.

Proprio per questo motivo il Ryzen 5 3600X, come anche il modello inferiore Ryzen 5 3600, è un processore particolarmente adatto al gioco, visto che offre prestazioni non troppo distanti dai modelli superiori ma a un prezzo decisamente più basso.