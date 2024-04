Samsung BeSpoke Jet AI Recensione: pulizia al top grazie all'IA

Già lo scorso anno eravamo rimasti a bocca aperta scartando la top di gamma della serie BeSpoke, un buon bilanciamento tra design furbo e prestazioni di fascia elevata, di cui vi abbiamo parlato anche nella recensione della Samsung BeSpoke Jet.

Migliorare un prodotto già eccellente era difficile, perciò Samsung ha fatto l'unica cosa possibile: aumentare la potenza e affinare la componente elettronica.

Un'evoluzione, di questi tempi, non poteva fare altro che parlare il linguaggio della connettività e dell'Intelligenza Artificiale. Nasce così la nuova Samsung BeSpoke Jet AI, un concentrato di potenza e tecnologia che non vedevamo l'ora di toccare con mano.



Unboxing e caratteristiche

L'enorme box con cui viene spedita la BeSpoke Jet AI è frutto del corposo bundle di vendita, in cui sono inclusi, oltre al motore e alla stazione di carica/svuotamento, anche un tubo telescopico e due punte per pavimento con LED integrato, una spazzola specifica per i peli degli animali domestici e due terminali per la polvere, ovvero una spazzola a bocca larga e una lancia allungabile.

Proprio come il modello precedente, anche lei viene venduta in kit con la stazione porta accessori, molto utile per mantenere in ordine il tutto. Particolarmente gradita anche la presenza di ben due batterie con caricatore separato per la seconda, in modo da avere sempre a disposizione il massimo dell'autonomia.

Sul sito ufficiale, il prezzo è attualmente scontato da 999 a 949 euro, a cui può anche essere applicato il coupon SPRING24 per un ulteriore 10% di sconto al checkout.

Questa generosa configurazione, dicevamo, richiede una scatola altrettanto grande, con il contenuto organizzato su due livelli ben distribuiti. L'assemblaggio è semplice e immediato, con la stazione che va semplicemente messa in piedi (attenzione al peso) e attaccata alla corrente.

Dopodiché, possiamo passare alla scopa, con il motore centrale che va connesso al tubo e ad uno dei terminali per il pavimento, quello che preferiamo.

Ma passiamo alla parte più tecnica.



Il cuore pulsante della Jet AI è un motore multiciclonico HexaJet che può sviluppare fino a 280W di potenza, rispetto ai 210W del modello precedente. Un aumento sostanziale in termini di performance, che promette anche un'elevata autonomia grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

L'integrazione dell'IA, infatti, consente alla scopa di adattarsi a ogni superficie, erogando la potenza necessaria in ogni situazione con un adattamento che avviene quasi in tempo reale. L'IA può essere utilizzata con entrambe le spazzole per pavimenti, ma non con gli altri accessori.

Concentriamoci, quindi, su queste due. In dotazione troviamo la spazzola Active Dual, dotata sia di un rullo morbido per la polvere che di uno a spirale con setole in nylon, assicurando doppia efficacia in una sola passata, con in più la luce LED frontale per individuare in maniera più puntuale lo sporco. Il rovescio della medaglia sono le dimensioni importanti, che non le consentono di passare davvero dappertutto.

Per fortuna, c'è anche la spazzola Slim LED +, dotata del solo rullo morbido (in questo caso, peccato che non ci sia la possibilità di sostituirlo con un rullo a spirale ma le prestazioni si sono rivelate comunque ottime), con LED integrato e ottimizzazione tramite IA. Le sue dimensioni compatte consentono a questa spazzola di arrivare quasi ovunque, anche se l'altezza rimane piuttosto generosa e limitante nella pulizia delle zone più remote della casa.

Rispetto alla scorsa generazione, entrambe le punte risultano migliorate in termini di efficacia, sebbene conservino delle dimensioni sovrapponibili.

L'impugnatura e il motore sposano un design pressoché identico rispetto alla BeSpoke Jet, così come la stazione di svuotamento, con due sole differenze. La prima, banalmente, riguarda il colore che abbandona le eleganti tonalità della passata stagione per sposare un essenziale total black con accenti metallizzati. Il secondo, la scritta IA sul fianco del motore.

Tutto il resto è al suo posto, incluso il display di dialogo sull'impugnatura, con tre tasti funzione, cioè un interruttore e i due comandi per regolare la potenza.



Il Pet Tool + non cambia nelle fattezze ma il rullo passa dalla vecchia spirale a una nuova forma a V, che assicura una maggiore efficacia su divani e altre superfici in tessuto dove cani e gatti solitamente seminano gran parte del pelo.

Provato proprio durante il cambio di stagione, riesce a eliminare i peli del gatto in una sola passata, affidandosi semplicemente alle impostazioni di base in termini di potenza: l'IA, infatti, funziona solamente con le due spazzole per pavimenti, mentre con le altre punte bisognerà regolare la potenza manualmente, che di default è impostata su Medio, ma si può arrivare fino a "JET", che è il massimo, semplicemente premendo il tasto "+" sotto al display.

Stesso discorso per le lance sottili antipolvere, che possono essere utilizzate solo in modalità manuale.

Trattandosi di una scopa connessa, si potrà operare a un livello più granulare collegandola all'app Smart Things (ma non è obbligatorio), che sicuramente avrete già installato se avete altri elettrodomestici o TV prodotti da Samsung. Per configurarla basta scannerizzare il codice QR presente sulla stazione di ricarica tramite l'app e il gioco è fatto. Da qui si potrà impostare la potenza di default in modalità manuale, verificare il livello di carica e far partire un ciclo di svuotamento da remoto, oltre a poter attivare o disattivare l'illuminazione LED.



Ma come funziona l'IA?

Passando alla prova vera e propria, le nostre impressioni sono state estremamente positive. La scopa è tanto potente quanto silenziosa e può essere utilizzata anche per lunghi cicli di pulizia senza avvertire fastidio di natura acustica. Diverso il discorso per quel che riguarda il peso, che potrebbe risultare scomodo già dopo poco tempo, se non si è abituati.

Molto interessanti i dati che abbiamo raccolto in merito alla durata della batteria e alla rumorosità.

Utilizzando l'IA su un pavimento standard in gres, ad esempio, è possibile ottenere fino a un'ora (60 minuti) di autonomia con la batteria maggiorata, per una rumorosità massima di 64 dB con 30 di partenza in ambiente domestico.

I livelli manuali superiori, ovvero MID, MAX e JET risultano tutti più rumorosi ed energivori. A MID, per esempio, si possono ottenere 30 minuti di utilizzo con una rumorosità di 70 dB, mentre MAX porta i consumi fino a 20 minuti per 75 dB di massima. Infine, in modalità JET è possibile pulire per appena 13 minuti con 77 dB di rumorosità massima acquisita a circa un metro di distanza dal motore. Il livello più basso MIN riduce la rumorosità fino a un picco di 60 dB, ma per qualche ragione con la batteria maggiorata restituisce 49 minuti di autonomia residua, meno di quanto si otterrebbe con la modalità IA.

Con la batteria più piccola, il livello gestito dall'IA consente di ottenere fino a 35 minuti di pulizia, per un totale cumulativo di circa 100 minuti. Gli altri livelli, invece, hanno una durata di 39 min (MIN), 24 min (MID), 14 min (MAX) e 7:30 min (JET). Tutti questi dati sono effettivi, misurati dal display e verificati durante l'uso, anche se potrebbero variare da persona a persona.

Nonostante la potenza massima sviluppata, è proprio la modalità IA la killer feature di questa scopa, dato che permette di estendere sensibilmente la durata della batteria pur garantendo una grande efficacia nella pulizia, regolando l'intensità dell'aspirazione a seconda del tipo di pavimento ma anche della quantità di sporco rilevato (ragion per cui è disponibile solo con i due terminali dotati di LED).

In nessun caso abbiamo sentito la reale necessità di spostarci dalla modalità IA, ottenendo il risultato sperato in ogni situazione, inclusa l'area intorno alla lettiera del gatto, dove giornalmente si accumulano discrete quantità di sabbietta.



Altra grande comodità è la stazione di svuotamento e ricarica, che fa partire un ciclo di aspirazione ogni volta che si ripone la scopa (la cui durata può essere regolata tramite Smart Things). Per comodità, anche in questo caso è stato scelto un sistema di accumulo tramite sacchetti usa e getta, un approccio praticamente obbligato per il caso d'uso ma che non rappresenta la più sostenibile delle opzioni.

Tenuto conto della variabilità tra casa e casa, imprevisti di sorta e presenza o meno di animali domestici, un sacchetto dovrebbe offrire almeno un mese e mezzo di accumulo senza problemi.

Il kit offerto da Samsung centra il suo obiettivo in termini di completezza. La nota stonata, in virtù del prezzo di listino, anche in questo caso è l'assenza nel bundle della spazzola per lavare, che inizialmente veniva offerta in omaggio tramite promozione sul portale Samsung Members: probabilmente sarebbe stato meglio includerla direttamente nella dotazione di base, per rendere ancora più inattaccabile quella che oggi è di certo tra le migliori scope aspirapolveri in commercio.