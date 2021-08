Samsung Galaxy Book Pro Recensione: il notebook Intel Evo dal peso piuma

La certificazione Intel Evo è nata per semplificare la scelta a coloro che necessitano di un notebook solido, con particolare attenzione anche all'ambito professionale. Tra i modelli che possono sfoggiare con fierezza il tanto bramato bollino troviamo Samsung Galaxy Book Pro, venduto a un prezzo di partenza di 1259 euro sul portale ufficiale.

Annunciato ad aprile 2021 insieme agli altri notebook della gamma, il portatile ci ha subito stupito per il suo peso piuma, che lo rende adatto a molte situazioni lavorative e non. Tuttavia, non è solamente questa l'unica caratteristica interessante, come vedremo più avanti nel corso della recensione.



Prima di partire come si deve con l'analisi, però, ci teniamo a precisare che è possibile configurare il prodotto in vari modi. In questa sede prenderemo in considerazione il modello 930XDB-KF4 (Windows 10 Home, Intel Core i5-1135G7, 13,3", 8GB di RAM e Wi-Fi).

Un notebook da portare ovunque

304,4 x 199,8 x 11,2 mm, per un peso di 0,87 Kg: numeri di questo tipo fanno capire subito quanto il Galaxy Book Pro sia trasportabile pressoché ovunque. Che si tratti di un viaggio in treno o di un semplice spostamento in ufficio, la soluzione di Samsung non delude di certo. Questo è già un vantaggio non di poco conto, ma ci pensa poi lo schermo AMOLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, ovvero 1920 x 1080 pixel, a rendere il tutto ancora più gradevole.

Contrasto e bilanciamento dei colori sono essenzialmente perfetti per un pannello di questo tipo. Tuttavia, va considerato il fatto che lo schermo non è touchscreen e che non si tratta del pannello più luminoso sul mercato quindi all'aperto, in contesti con molta luce, potrebbe un po' faticare, ma in altre condizioni il display si comporta molto bene.

Si tratta inoltre di un ottimo schermo su cui guardare film e serie TV e infatti Samsung ha implementato diversi preset. Dal programma preinstallato Samsung Settings è possibile lasciare la modalità automatica oppure puntare su Vivida (AMOLED nativo), Naturale (sRGB), Fotoritocco (Adobe RGB) o Filmato (DCI-P3). Coloro che hanno ulteriori esigenze possono inoltre mettere mano a tono colore e funzionalità di risparmio energetico.



Le opzioni non mancano e le qualità multimediali di Galaxy Book Pro vengono esaltate ulteriormente dalla presenza di un comparto audio realizzato in collaborazione con AKG, in grado di offrire un'ottima qualità sonora in generale, un buon volume massimo e una discreta riproduzione dei bassi.

Nella cornice alta dello schermo c'è anche una buona webcam con LED che ne indica l'attivazione. La qualità è più che sufficiente per effettuare le classiche videochiamate di lavoro. La tastiera retroilluminata è ottimamente visibile e include un comodo sensore di impronte digitali integrato nel pulsante d'accensione, posto in alto a destra. La velocità di sblocco si è sempre rivelata rapida e non abbiamo mai avuto particolari problemi.

Tuttavia, proprio la tastiera è anche uno degli aspetti che ci ha convinto meno in questo notebook, per via di un feedback veramente lieve. Questo rende la risposta dei tasti silenziosa e adatta a coloro che scrivono molto, quindi a un ambiente lavorativo, ma potrebbe risultare meno soddisfacente per altri tipi di utente. In ogni caso, la scelta di Samsung è sicuramente in linea con il target a cui si rivolge il prodotto.

Pressoché perfetto invece il trackpad che, grazie alle sue ampie dimensioni, consente di svolgere senza problemi tutte le classiche operazioni quotidiane. Non andrà di certo a sostituire un mouse o un controller per il gaming, ma per il resto nulla da eccepire.

Il lato destro del notebook ospita il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, una porta USB Type-A e uno slot per la microSD. Sulla sinistra fanno invece capolino una porta HDMI e due USB Type-C. La ricarica avviene proprio mediante una di queste ultime. In confezione troviamo unicamente il notebook, la relativa manualistica, un caricabatterie da 65W e un cavo USB Type-C/USB Type-C. Insomma, si va dritti al sodo: d'altronde il prodotto è solido sotto molti punti di vista e non ha bisogno di ulteriori accessori.

Il nostro sample è in colorazione Mystic Blue, ma sul portale ufficiale di Samsung l'unico modello attualmente selezionabile è il Mystic Silver. Evitiamo dunque di sbilanciarci troppo sulla colorazione.

Prestazioni ottime per il lavoro e un po' di casual gaming

Le caratteristiche tecniche del sample che abbiamo avuto modo di provare sono essenzialmente quelle del modello proposto a 1259 euro. Infatti, il processore è un Intel Core i5-1135G7, affiancato da una scheda video integrata Intel Iris Xe Graphics, 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di SSD.

Sempre sul portale italiano di Samsung, l'unica opzione disponibile risulta quella con taglio da 512GB, quindi in realtà lo spazio a disposizione è maggiore rispetto alla nostra unità. Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e al Bluetooth 5.1, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Quest'ultimo dispone anche di alcune applicazioni preinstallate che consentono di gestire in modo semplice più il notebook. Ad esempio, abbiamo apprezzato il programma Samsung Update, che consente di tenere aggiornati i driver senza dover passare per software di terze parti. Non mancano poi le impostazioni rapide per ottimizzare le prestazioni, gestire la retroilluminazione della tastiera e tanto altro. T

ra gli altri programmi implementati dal brand, troviamo Notes, Gallery, Flow, Galaxy Book Experience e Galaxy Book Smart Switch, giusto per citarne alcuni. Insomma, Samsung ha voluto dotare il suo portatile di un pacchetto completo, che semplifica di fatto la gestione del notebook ma che al contempo non infastidisce chi è alla ricerca della classica esperienza offerta dal sistema operativo di Microsoft.



Le prestazioni sono ottime per il classico utilizzo lavorativo, dalla suite Office alla navigazione Web, passando per la visualizzazione di video. Si può anche cercare di spingersi un po' più in là e volendo è possibile fare un po' di casual gaming.

Non si tratta dell'uso per cui il notebook è pensato, ma si può tranquillamente effettuare brevemente qualche partita a Fortnite, magari scendendo a preset Basso per ottenere un'ottima fluidità.

Tuttavia, conviene non esagerare poiché, in seguito a lunghe sessioni, il calore sulla scocca si sente. In questo contesto, meglio utilizzare la modalità Alte prestazioni, ma in ogni caso si dovrà scendere a compromessi.

Sconsigliamo dunque di puntare a Galaxy Book Pro per il gaming, ma si tratta di un notebook perfetto per un uso da ufficio. Difficilmente si riscontreranno problemi prestazionali in questo frangente e sarà possibile anche giocare a qualche titolo non troppo esoso in termini di risorse.



Un ottimo incentivo per puntare su Galaxy Book Pro è certamente l'ottima autonomia: superare le classiche 8 ore lavorative per molti sarà un gioco da ragazzi, anche se le variabili in gioco sono come sempre molteplici. Tra l'altro, la ricarica rapida a 65W garantisce svariate ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di collegamento alla presa di corrente.