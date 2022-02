Samsung Galaxy S21 FE 5G Recensione: uno smartphone per i fan del brand

Alla fine il momento è arrivato anche per il mercato degli smartphone. Tra scarsa disponibilità, lanci rinviati, limitazioni a livello software (come nel caso della prova di Huawei P50 Pro, per intenderci), l'industria sta vivendo un periodo a dir poco tumultuoso e Samsung non fa eccezione. Le vicissitudini di Galaxy S21 FE 5G, il dispositivo che abbiamo messo sotto stress nelle ultime settimane e che viene venduto a 769 euro sul portale ufficiale di Samsung, ne sono l'esempio lampante. L'attesa attorno a questo smartphone è stata tanta, tra rumor, leak e dubbi fino alla fine, ma si è conclusa con un lancio in Italia a inizio 2022 (il precedessore Galaxy S20 FE era stato annunciato a settembre 2020), proprio a ridosso dell'evento Unpacked di febbraio, in cui potrebbe fare la sua comparsa la serie Galaxy S22.



È una situazione che lascia ben pochi punti di riferimento, ma la responsabilità non è certo da addebitare al produttore sudcoreano: è tutto figlio dei tempi che stiamo vivendo. In ogni caso, in questa sede ci concentreremo solo sulla Fan Edition della serie S21, sulle sue qualità e su ciò che conta di più in assoluto, ovvero a chi si rivolge questo dispositivo. La risposta, come scopriremo, è probabilmente più semplice del previsto.

La solita sicurezza

A livello di design, Galaxy S21 FE 5G è in tutto e per tutto un membro della famiglia di cui porta il nome, originariamente lanciata a inizio 2021. Prendete come esempio la nostra recensione del Galaxy S21 5G: al netto delle colorazioni disponibili, che nel caso dello smartphone appena arrivato sono Graphite (quella che abbiamo provato), Lavender, Olive e White, sostenere che l'aspetto del prodotto sia derivativo è un eufemismo. Anteriormente troviamo un display con foro per la fotocamera posto al centro, superiormente, mentre sul retro l'isola per il comparto fotografico è rialzata e ospita una tripla fotocamera, affiancata dal flash LED. La backcover è realizzata in Glastic, un policarbonato che cerca di avvicinarsi il più possibile al look Premium offerto dai più costosi flagship.

Il nostro giudizio sul look del Samsung Galaxy S21 FE, quindi, non può che essere riconducibile a quanto espresso ormai un anno fa sul resto della famiglia. Persino i bordi sono estremamente simili, con solo qualche piccolo cambiamento: sulla destra prendono posto il pulsante d'accensione e bilanciere del volume, mentre in alto fa capolino un microfono. Il lato sinistro è libero, mentre inferiormente si fanno notare il secondo microfono, l'altoparlante, il carrellino per la SIM (che può ospitare due nanoSIM contemporaneamente) e la porta USB Type-C per la ricarica, con supporto all'uscita video in modalità DeX.

Poche differenze con il modello standard anche in termini di maneggevolezza: le dimensioni sono di 155,7 x 74,5 x 7,9 mm e il peso è pari a 177 grammi. Lo sblocco può avvenire tramite sensore di impronte digitali in-display e riconoscimento facciale ed è presente la certificazione IP68.

Queste somiglianze non sono in alcun modo un difetto, in quanto ricordiamo che si sta facendo riferimento a una gamma che ha impostato degli standard particolarmente elevati in termini di qualità costruttiva e design, che tra l'altro a suo tempo è approdata sul mercato con prezzi più alti rispetto a quello della Fan Edition, quindi le basi da cui si parte sono più che buone. Come potrete ben immaginare, si prosegue nella solita direzione anche per la confezione di vendita, che include semplicemente smartphone, spilla per l'estrazione del carrellino della SIM, cavo USB Type-C/USB Type-C e manualistica varia. Per farla breve, niente caricabatterie e accessori. A tal proposito, il Galaxy S21 FE 5G supporta la ricarica a 25W.

Specifiche tecniche e fotografia

Dopo le molteplici similitudini con il resto della gamma, è con le caratteristiche tecniche che entrano in gioco le reali novità. Una fra tutte, la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 888 al posto dell'Exynos 2100, affiancato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile, ma esiste anche una variante da 8/256GB che arriva però a costare 839 euro). Il chip scelto per questa edizione è quello utilizzato da gran parte dei top di gamma Android del 2021, mentre solo di recente è stato svelato il SoC Snapdragon 8 Gen 1. Insomma, oggi potrebbe non essere più il miglior dispositivo sul mercato in termini di prestazioni, ma le performance non sono niente male e si collocano in una sorta di via di mezzo tra la fascia media e quella flagship. Durante la nostra prova, il Galaxy S21 FE ha fatto registrare 621969 punti su AnTuTu v9, mentre su GeekBench ha ottenuto 1091 punti in single-core e 3055 punti in multi-core.

Alla luce di questi risultati, la scelta di Samsung di lanciare questo dispositivo in Europa assume più senso, proprio per via del cambio di SoC. Certo, questo non toglie che lo Snapdragon 888 sia in giro già da tempo, ma sicuramente gli appassionati non troveranno particolari pecche in questo settore.

Ciò che può invece far storcere maggiormente il naso è invece la batteria da 4500 mAh, che rappresenta un salto in avanti rispetto ai 4000 mAh di Galaxy S21 5G, consentendo ora all'utente di portare quasi sempre a termine la classica giornata lavorativa con un uso poco stressante, ma che fatica invece a offrire quell'autonomia in più che si trova invece in altri dispositivi presenti sul mercato. Inoltre, il supporto alla ricarica a 25W (ribadiamo che bisogna usare un caricatore esterno, in quanto non c'è in confezione) e 15W via wireless (c'è anche la ricarica inversa) non rappresenta di certo uno dei maggiori punti di forza del prodotto, lasciando alla concorrenza le ricariche rapide a cui ormai molti utenti sono abituati.

Quanto al comparto fotografico, sul retro dello smartphone c'è una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP (f/1.8), accanto a un modulo ultra-wide da 12MP (f/2.2) e al teleobiettivo da 8MP (f/2.4), mentre anteriormente prende posto un sensore da 32MP (f/2.2). La situazione è quindi un po' strana e per certi versi sono stati compiuti dei passi indietro rispetto al Galaxy S21 5G. I selfie escono bene, mentre a livello di scatti notturni c'è poca competizione (nel caso della Fan Edition, la modalità Notte in alcuni contesti non è riuscita a migliorare di molto la situazione). Per il resto, tutto è come ce lo aspettavamo: lo zoom ottico arriva al 3x e si spinge a un massimo in digitale di 30x, le foto scattate in buone condizioni di luce non sono per niente male e lato video si arriva a registrare anche in 4K/60fps, anche se la stabilizzazione migliora a risoluzioni più basse. Sempre ottime le grandangolari. In ogni caso, se volete farvi un'idea più precisa, potete dare un'occhiata ad alcune foto non compresse, presenti nella nostra cartella Drive dedicata a Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Si tratta di uno smartphone completo in termini di connettività, in quanto non mancano 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 e NFC. A livello di riproduzione multimediale, troviamo un discreto reparto audio stereo e soprattutto un ottimo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate di 120Hz. I colori sono ben tarati e altrettanto buona risulta la luminosità massima, così come risultano immancabili la funzionalità Always On e il supporto ai DRM Widevine L1, con questi ultimi che permettono la riproduzione in Full HD e HDR dei contenuti di Netflix e delle altre principali piattaforme di streaming on demand. Insomma, Samsung è sempre la solita garanzia sotto questi punti di vista e Galaxy S21 FE 5G, pur non sorprendendo in pressoché nessun campo, ne è l'ennesima conferma.

Dalla One UI al gaming

Le conclusioni legate a software e prestazioni in ambito gaming sono quasi scontate arrivati a questo punto della recensione. Il Sistema Operativo è Android 12 con personalizzazione One UI 4.0 (che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di novembre 2021). Fiumi di parole sono già stati spesi sulle miriadi di funzionalità offerte dai dispositivi Samsung e non ci sono reali rivoluzioni da questo punto di vista (utili però i pallini che mostrano, ad esempio, quando sono in uso microfono e fotocamera): la fluidità di sistema è buona e sicuramente gli appassionati si troveranno a casa.

Quanto al gaming, la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 888 lascia pochi dubbi sulle performance relative a videogiochi come Call of Duty Mobile, che gira tranquillamente a dettagli su Molto Alto e FPS su Max. Sarà, dunque, possibile divertirsi su titoli come Rocket League Sideswipe e altre produzioni mobile particolarmente impegnative senza alcun problema. Immancabile inoltre il Game Launcher, che permette di gestire un po' tutto ciò che ruota attorno al gaming, tra funzionalità aggiuntive, condivisione e comunicazione con i propri compagni di squadra.