Samsung Galaxy S23 FE Recensione: smartphone onesto, con qualche rimpianto

La gamma Fan Edition di Samsung è costellata da una storia fatta di luci e di ombre: inaugurata con il Samsung Galaxy S21 FE, non è stata confermata con la Serie S22, salvo poi tornare nel 2023 con il Galaxy S23 FE, che abbiamo provato per qualche settimana e che ci ha fatto compagnia come smartphone principale nelle nostre attività quotidiane.

Con questo dispositivo, Samsung ha voluto mettere tra le mani degli utenti l'esperienza del Galaxy S23 a un prezzo molto più accessibile (ma che, come vedremo più avanti, rimane forse un po' troppo alto), che però coincide con qualche compromesso, a cui si deve inevitabilmente scendere in casi come questi.

Non siamo di fronte ad un top di gamma ma nemmeno a un telefono low cost. Se dovessimo mettere il Samsung Galaxy S23 FE a confronto con il suo 'diretto' predecessore, vale a dire il Galaxy S21 FE, è chiaro che le differenze ed i miglioramenti sono importanti. Se però si guarda alla scorsa generazione o lo si mette a confronto con i pari fascia di quest'anno, l'effetto wow del nuovo S23 FE tende a sbiadire.



Design e specifiche

Nel corso della nostra prova abbiamo utilizzato la versione Purple, che arriva sul mercato insieme alle colorazioni Mint, Graphite e Cream. Il design molto elegante è caratterizzato da un frame con bordi morbidi e taglio netto verso il fronte e il retro, un buono rapporto schermo-corpo e una parte posteriore molto pulita, dove capeggiano le tre fotocamere.

Il produttore, in questo caso, si è affidato all'usato sicuro e ha replicato lo stesso aspetto dell'S23: bordi leggermente arrotondati, ma soprattutto l'utilizzo del vetro e l'alluminio.

Lo spessore dichiarato da 8,2 millimetri è in linea con altri dispositivi. Il peso, di 209 grammi, però, si fa sentire quando lo si impugna, sebbene il grip sia buono e la qualità dei materiali si avverta da subito: non siamo di fronte a un mattone, ma qualche grammo in meno avrebbe fatto sicuramente piacere.

Il punto forte della scheda tecnica è senza dubbio il display: il pannello da 6,4 pollici Dynamic AMOLED 2X offre una risoluzione di 2340x1080 pixel con refresh rate di 120Hz, luminosità di picco di 1450 nit, HDR10+ e profondità colore fino a 16 milioni. Uno schermo abbastanza grande, con un'ottima risoluzione, ma circondato da cornici forse un po' troppo spesse per coloro che sono abituati a bordi più sottili e che non conferiscono allo smartphone un aspetto più moderno.



Immancabile il supporto alla modalità Always On, che mostra l'orologio e le notifiche quando lo smartphone non è in uso e che può essere personalizzata. Disponibili quattro opzioni: tocca per mostrare, mostra sempre, mostra come programmato e mostra per nuove notifiche.

Tramite il menù impostazioni, però, è anche possibile personalizzare lo stile dell'orologio e l'orientamento dello schermo (che può essere utile se si vuole usare il Galaxy S23 FE come gli iPhone in modalità standby, ad esempio per visualizzare l'ora e le notifiche durante la notte).

Il display, come dicevamo poco sopra, è l'aspetto che ci ha convinto maggiormente sia a livello di resa visiva che di contrasto e luminosità: il testo e le immagini risultano leggibili senza molti problemi anche sotto la luce diretta del sole e, in generale, il pannello risponde bene agli input, restituendo una resa fluida e un'ottima reattività.



Nella versione internazionale, sotto la scocca troviamo il SoC Samsung Exynos 2200 basato sul processo produttivo a 4nm, con 8GB di RAM. Tramite le impostazioni del dispositivo è possibile scegliere tra due profili per le prestazioni: standard, che offre un equilibrio tra velocità di elaborazione, autonomia e temperatura, e light, che privilegia la batteria e l'efficienza del raffreddamento.

Proprio a proposito di batteria, Samsung ha utilizzato una cella da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 25W (caricabatterie non incluso in confezione), che permette di raggiungere il 50% dell'autonomia in 30 minuti. Più lenta la ricarica wireless, che si ferma a 15W.

Come sempre, i dati dei produttori sono da prendere con le pinze e variano da persona a persona in quanto legati all'utilizzo che ne fa ogni singolo utente.

Nel nostro caso, però, siamo arrivati facilmente al termine della giornata, ma è chiaro che iniziando a scorrere in maniera importante sui social network (è un dato di fatto che applicazioni come TikTok, Instagram e Facebook consumino molta batteria) e a giocare, potrebbe essere necessaria una ricarica durante il giorno; tuttavia, la ricarica rapida rappresenta un buon ausilio anche in caso di emergenza.

Completano la scheda tecnica la resistenza IP68 per polvere e liquidi (fino a 1,5m per 30 minuti), un sensore biometrico per le impronte digitali molto preciso ed integrato direttamente nel display, degli ottimi altoparlanti che fanno bene il loro lavoro quando si riproducono contenuti senza le cuffie e i pulsanti integrati tutti sul bordo destro: in alto troviamo il bilanciere del volume e sotto il pulsante d'attivazione (sebbene basti il doppio tap sul display) ed accensione/spegnimento.



Software e fotocamera

Non fa gridare al miracolo il comparto fotografico del Galaxy S23 FE. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 con stabilizzazione ottica, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel f/2.2 e un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.

Complessivamente, anche alla luce del segmento di mercato a cui si rivolge, siamo di fronte a uno smartphone che fa degnamente il suo lavoro e scatta buone fotografie soprattutto in ambienti ben illuminati, mentre mostra qualche limite in quelli con scarsa illuminazione. Non ci aspettavamo molto altro, perché quest'ultimo scenario spesso mette in difficoltà anche gli smartphone di fascia più alta.



Interessante il supporto alla modalità Ritratto che, però, qualche volta ha perso la messa a fuoco, ma probabilmente si tratta di una problematica lato software che sarà corretta con i futuri aggiornamenti.

La fotocamera frontale è da 10 megapixel con apertura f/2.4, quanto basta per scattare buoni selfie ed effettuare videochiamate di ottima qualità.

Galaxy S23 FE include la One UI 6.0 di Samsung, l'interfaccia grafica proprietaria basata su Android 14 e non è chiaro se arriverà la suite di funzionalità Galaxy AI che il colosso coreano ha mostrato durante la presentazione dei nuovi Galaxy S24.

Samsung, comunque, ha promesso quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, supporto che può rappresentare un'ottima motivazione per l'acquisto.

Presente anche il sistema DeX di Samsung, che è sempre più apprezzato in quanto consente di utilizzare lo smartphone come un computer in modalità desktop. Ovviamente, a disposizione c'è anche l'assistente Bixby, che può rivelarsi utile in vari scenari.