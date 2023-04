Samsung Galaxy S23 Recensione: uno Snapdragon 8 Gen 2 per tutti

In seguito alla recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, dispositivo che riesce a imporsi nella fascia Premium del mercato, è il momento di soffermarsi anche sul "piccolo", si fa per dire, della più recente gamma di flagship del brand sudcoreano.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova il modello base Samsung Galaxy S23, che viene venduto a 979 euro per quel che riguarda la versione da 8/128GB (fino al 17 aprile 2023 tra l'altro è possibile ottenere un voucher da 250 euro a fronte dell'acquisto, da usare successivamente nello Shop Samsung).

Noi abbiamo provato proprio questa variante, ma ricordiamo che sul mercato è disponibile anche quella da 8/256GB, che ha invece un prezzo di 1.039 euro. I costi sono insomma competitivi, in un periodo in cui i flagship toccano cifre anche più elevate, ma come si comporta "su strada"?



Maneggevole e ben costruito

Galaxy S23 presenta sin dal primo istante un punto di forza non di poco conto: la maneggevolezza. Basta estrarre lo smartphone dalla confezione per comprendere che si tratta di un dispositivo più compatto di molti altri, grazie alle dimensioni di 146,3 x 70,9 x 7,6 mm.

D'altronde, si tratta del "piccolo" di casa Samsung, in questo caso in senso assolutamente positivo, visto che a più di qualcuno potrebbe interessare anche il peso di 168 grammi.

Si fa riferimento a uno smartphone leggero e maneggevole, che non scende a compromessi nemmeno in termini di costruzione. Lo smartphone si presenta infatti con un ottimo mix di vetro e alluminio, guardando tra l'altro in modo importante all'impatto ambientale.

La gamma Galaxy S23 è un esempio lampante di come sia possibile sfruttare materiale riciclato per costruire un dispositivo di pregio: dal vetro alla pellicola PET, ma non solo. Samsung si sta sicuramente impegnando sul fronte della sostenibilità, senza però dimenticare l'esperienza generale. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.



Il top di gamma si presenta in modo simpatico anche in termini estetici, grazie alla presenza di tre sensori fotografici, accompagnati dal flash LED sul retro.

La colorazione del nostro sample è quella più classica possibile, ovvero Phantom Black, che risulta sobria ed è anche la soluzione che può probabilmente convincere un più ampio numero di utenti.

Per chi ha invece un animo creativo e preferenze più simili a quelle di chi vi scrive, Samsung offre una discreta possibilità di scelta: si va infatti dalla colorazione Cream a quella Green, passando per la più sgargiante Lavender. Se volete un consiglio, però, fareste bene a dare un'occhiata anche allo Shop Samsung, dove sono disponibili alcune colorazioni esclusive, ovvero quella Graphite e soprattutto quella Lime.

Attenzione però al fatto che in questi ultimi casi si fa riferimento a una produzione dedicata, dunque le tempistiche di spedizione potrebbero risultare più lunghe.

Andando oltre la colorazione, la sporgenza delle fotocamere sul retro è presente ma non fa ballare troppo lo smartphone quando si trova su una superficie piana, aspetto che rappresenta un ulteriore segno dell'attenzione ai dettagli riposta da Samsung nella produzione della sua nuova gamma.

Anteriormente fa capolino uno schermo con foro per la fotocamera di piccole dimensioni collocato in alto al centro, mentre a livello di sistemi di sblocco non mancano sia un sensore per le impronte digitali (collocato proprio sotto allo schermo) che l'ancora più comodo riconoscimento facciale.

Durante la nostra prova, quest'ultimo non si è rivelato sempre preciso, ma dalle opzioni si può aggiungere un volto alternativo, che permette di aumentare le possibilità di riconoscimento.

Dando un'occhiata al frame dello smartphone, sulla destra sono collocati il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume, mentre in alto è presente un microfono. In basso si trovano l'altoparlante, due microfoni, il carrellino per la SIM (dual nanoSIM o singola nanoSIM + eSIM) e la porta USB Type-C 3.2. Quest'ultima consente di sfruttare sia l'uscita video (per riprodurre ciò che si vede a schermo dello smartphone su un monitor più ampio) sia la modalità Samsung DeX, per entrare in modalità desktop collegandoci a un PC o a un monitor tramite cavo USB, controllandolo poi con mouse e tastiera.

Oltre a essere molto utile, questa modalità mette in luce le potenzialità del dispositivo, che è in grado di aprire più finestre contemporaneamente offrendo un multitasking davvero completo.



Una questione che potrebbe invece far storcere un po' il naso, ma che è in realtà ormai ben nota e che vede al centro il già citato impatto ambientale, è l'assenza del caricabatterie in confezione.

L'obiettivo sarebbe quello di farci utilizzare un caricatore già in nostro possesso, ma eventualmente il prezzo proposto da Samsung per l'accessorio ufficiale da 25W non è eccessivo: 19,90 euro.

Al netto di questo, la confezione di vendita include comunque un cavo USB Type-C/USB Type-C di media lunghezza, la consueta manualistica e la spilla per estrarre il vano SIM; insomma, la dotazione che ci si aspetterebbe da un flagship moderno di Samsung. Se volete poi dare un'occhiata agli ulteriori accessori proposti per la gamma Galaxy S23, ad esempio alle custodie, potrebbe interessarvi consultare direttamente il portale ufficiale di Samsung.



Un solo nome: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

L'estetica, la maneggevolezza e la cura a livello di costruzione hanno sicuramente un certo peso nella fascia Premium del mercato, ma ciò che può fare ulteriormente gola a un utente che non vuole scendere a compromessi sono le prestazioni.

Quest'anno è quello giusto: sotto alla scocca c'è infatti anche da noi il SoC Snapdragon 8 Gen 2, ovvero la soluzione flagship di Qualcomm per il 2023, che mira ai vertici del settore.

Si tratta, tra l'altro, di una variante custom, "for Galaxy", appunto: l'architettura è la stessa e anche la configurazione dei Core, ma si punta più in alto a livello di frequenze, per l'esattezza fino a 3,36 GHz sul core Prime (nella versione stock arriva a 3,19 GHz).

La GPU Adreno 740 riesce invece a raggiungere i 719 MHz al posto di 680 MHz.

C'è poi il Cognitive ISP di Qualcomm, che mira a ottimizzare il comparto fotografico processando al meglio ogni singolo pixel. Insomma, non solo Samsung ha parcheggiato i suoi Exynos in Europa, ma sta anche offrendo una soluzione migliorata rispetto a quanto disponibile per gli altri top di gamma del mercato Android.



Nel nostro sample, il SoC è affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 (espandibili fino a ulteriori 8GB in modo virtuale tramite RAM Plus) e 128GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile).

Tutto ciò si traduce in prestazioni al top del mercato e nei benchmark sintetici i punteggi lasciano poco spazio all'immaginazione: 1.142.655 punti su AnTuTu Benchmark v.9.5.7, nonché 1.966 punti in single-core e 5.158 punti in multi-core su Geekbench 6.

Un comparto in cui convince meno è quello dell'autonomia e della ricarica: oltre all'assenza del caricatore, infatti, la batteria è da 3.900 mAh mentre la ricarica cablata si ferma a 25W.



In realtà non sempre la situazione è così drammatica, considerando anche il fatto che siamo sempre riusciti a portare a casa la classica giornata lavorativa durante la nostra prova, ma Galaxy S23 non è quello smartphone con cui tutti riusciranno a raggiungere le fatidiche due giornate e, soprattutto, se servirà una puntata di ricarica di emergenza, non vi basteranno pochi minuti.

Certo, molto dipende dal tipo di utilizzo, ma contando anche una ricarica cablata non propriamente tra le più rapide sul mercato, il quadro generale non è positivo quanto quello descritto in precedenza in termini di performance. Non mancano in ogni caso la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 4,5W.

Si punta in alto per quel che riguarda lo schermo, in virtù della presenza di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), supporto all'HDR10, picchi di luminosità di 1.750 nit e refresh rate fino a 120Hz.

Si tratta di un'unità eccellente, grazie a un ottimo bilanciamento dei colori e una luminosità massima in grado di convincere in tutti i contesti, un display che si configura ai vertici della fascia e che presenta anche funzionalità come l'immancabile Always On.



Come potrete immaginare, non mancano neanche i DRM Widevine L1, per riprodurre in alta definizione i contenuti di piattaforme di streaming come Netflix. Guardare film e serie TV è molto appagante e l'esperienza viene ulteriormente migliorata dal buon comparto audio stereo, che convince sia in termini di qualità sonora che a livello di volume massimo.

C'è poi ben poco di cui lamentarsi anche in termini di connettività, visto che 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ed eSIM sono tutti al proprio posto.



Un altro reparto che convince nettamente, se si considera la fascia di prezzo, è quello fotografico. Infatti, pur non raggiungendo per ovvie ragioni le vette di Samsung Galaxy S23 Ultra, il modello base della gamma non sfigura affatto.

Sul retro troviamo una tripla fotocamera da 50MP (f/1.8, grandangolare) + 10MP (f/2.4, teleobiettivo, zoom ottico 3x) + 12MP (f/2.2, ultragrandangolare), mentre anteriormente c'è un sensore da 12MP (f/2.2).

Le foto convincono sia di giorno che di notte. Gli scatti sono da flagship puro, con tanto di zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 30x per catturare anche i dettagli più lontani. L'utente che vuole semplicemente catturare la propria vita, resterà stupito dall'ottimo effetto bokeh che si ottiene mettendo in primo piano un soggetto, quale ad esempio un fiore, così come dalla modalità Notte che riesce effettivamente a migliorare gli scatti, Luna compresa.

Convincono sia le grandangolari che i selfie scattati con il sensore anteriore, per un reparto fotografico top di gamma in tutto e per tutto. Insomma, al netto delle inevitabili considerazioni sul fatto che ci sono modelli che si spingono oltre (basti pensare allo zoom fino a 100x di Galaxy S23 Ultra, per fare un esempio), il "piccolo" della più recente gamma Samsung si difende egregiamente. Se volete andare oltre alle nostre considerazioni, potreste voler dare un'occhiata anche alla cartella Drive dedicata a Samsung Galaxy S23, in cui è possibile trovare qualche scatto non compresso.

Foto Pro contesto notturno Luna con zoom

I video, infine, si possono registrare fino all'8K a 30 fps, ma per una migliore stabilizzazione si consiglia come sempre di scendere a risoluzioni più contenute. I risultati sono in ogni caso ottimi e si contestualizzano bene tra i top di gamma. Nel caso ve lo stiate chiedendo, non mancano funzionalità come lo slow motion a 960fps in Full HD.

Per completezza d'informazione, ci teniamo a soffermarci sul dibattito delle ultime settimane, relativo alla "polemica" sulle foto della Luna e sull'intervento dell'intelligenza artificiale in questi contesti.

Sulla questione è intervenuta pure la stessa Samsung, che ha spiegato cosa succede su Galaxy S23 quando si fotografa la Luna. Per quel che riguarda invece le discussioni relative all'effetto sfocato, in cui alcuni utenti affermano di essersi imbattuti scattando in 1x con Galaxy S23, si tratta di una di quelle questioni che puntualmente emergono sul Web e che non si capisce bene a cosa possano essere effettivamente dovute.

Soprattutto, non è chiaro quante possano essere eventualmente le unità coinvolte.

Nel nostro piccolo, possiamo solo affermare che non abbiamo mai riscontrato i problemi segnalati in rete. Certamente non è da escludere che questa problematica possa capitare, ma non sarebbe corretto inficiare il giudizio sulla qualità effettiva di questo dispositivo, che durante la nostra prova ha convinto anche in questo contesto.



Un software completo e una buona esperienza gaming

Il sistema operativo alla base di Galaxy S23 è Android 13 con personalizzazione One UI 5.1, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza di aprile 2023. La fluidità di sistema è ottima e le ampie funzionalità messe a disposizione dalla proposta software di Samsung sono ormai ben note.

Basti pensare alla possibilità di sfruttare l'opzione Modalità e routine per far cambiare in automatico allo smartphone le varie impostazioni in base all'attività o alla situazione in cui ci si trova, da Lavoro a Esercizio, passando per Alla Guida.

Al netto poi di quelle che sono le feature più classiche, la One UI può sempre rappresentare una scoperta. Per farvi un esempio concreto che può consentire di comprendere il livello di dettaglio a cui si arriva, mediante la sezione Labs è possibile attivare opzioni come il Multischermo per tutte le app, che permette di visualizzare in questo modo anche le applicazioni che non sarebbero pensate per tale layout.

Insomma, il software Samsung è sempre una garanzia, ma anche per quel che riguarda il supporto, considerando che la gamma Galaxy S23 può fare affidamento su 4 major release e 5 anni di patch di sicurezza.

Per quel che riguarda il gaming, non manca Game Launcher, ovvero l'app che fa da hub ai titoli installati. Inoltre, avviando un gioco è possibile accedere al classico pannello Game Booster, da cui si può eventualmente impostare la modalità Priorità (per evitare chiamate in arrivo e notifiche), nonché gestire il preset relativo alle prestazioni di gioco. Da qui è poi possibile anche monitorare temperature e uso della memoria, nonché dare un'occhiata alla durata stimata della batteria. Esistono poi i cosiddetti Game Plugins, che possono espandere l'esperienza, ad esempio aggiungendo dei mirini per gli sparatutto o consentendo di creare rapidamente delle GIF.

Ci sono inoltre opzioni per cercare di incrementare l'autonomia, così come non manca, ad esempio, la possibilità di aprire app come WhatsApp in Picture in picture. Insomma, nonostante non si tratti di uno smartphone focalizzato sul gaming, Galaxy S23 può garantire buone soddisfazioni a chi punta a un dispositivo utilizzabile in questo frangente.

D'altronde, a livello di performance siamo ai vertici del mercato: Call of Duty Mobile convince con dettagli su Molto Alto e FPS su Max, ma anche un titolo più esoso in termini di risorse come Diablo Immortal si lascia giocare con risoluzione Alta, qualità Molto alta e 60FPS. Va detto che lo smartphone tende un po' a scaldare nella parte superiore in seguito a sessioni prolungate, ma non si tratta di nulla di intollerabile.