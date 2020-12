Samsung Galaxy Tab A7 Recensione: il tablet versatile per tutta la famiglia

La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite, specialmente in questo periodo storico legato alla pandemia. I ragazzi stanno facendo didattica a distanza con applicazioni come Google Meet, mentre i genitori hanno bisogno di avere a disposizione diversi prodotti tecnologici.

Acquistare ora un tablet di buona qualità può risultare una mossa vincente, in quanto permette ai più piccoli di avere uno strumento per seguire le videolezioni e svolgere altre attività, nonché ai più grandi di trovarsi in casa un dispositivo di supporto che potrebbe sempre tornare utile. Arriva in questo contesto la recensione di Samsung Galaxy Tab A7, dispositivo venduto a un prezzo di circa 300 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (3/32GB, LTE).

Design e unboxing

La confezione di vendita è una scatola bianca riportante un render nella parte anteriore. Al suo interno, oltre al tablet, troviamo un cavo USB Type-C, un caricabatterie da 7,8W, la spilla per l'estrazione del vano SIM (una nanoSIM + slot per microSD) e manualistica varia. Una dotazione senza fronzoli, che va dritta al sodo. Lo stesso fa il design di Galaxy Tab A7, che non è certamente all-screen, ma punta a garantire una sensazione di elevata qualità sin da subito.

Tenendo il tablet in verticale, l'ampio schermo è accompagnato da una fotocamera frontale posizionata a destra, mentre sul retro c'è l'imponente singolo sensore fotografico posizionato in alto a sinistra.

Il tablet è ben costruito, considerato anche l'utilizzo del metallo, che contribuisce a rendere resistente e robusto il dispositivo. Appena sopra al sensore posteriore ci sono gli altoparlanti, mentre sulla destra troviamo microfono, bilanciere del volume e pulsante d'accensione. A sinistra fa capolino il carrellino per la SIM, mentre in basso ci sono jack audio da 3,5 mm per le cuffie, altoparlanti, microfono e porta USB Type-C.

La colorazione che abbiamo avuto modo di provare è quella Dark Gray, che forse non rende del tutto giustizia al tablet. Tuttavia, sul mercato c'è anche una colorazione Gold, dunque la possibilità di scelta non manca. Tirando le somme, il design di Samsung Galaxy Tab A7 convince, pur senza rivoluzionare in alcun modo quanto già fatto vedere da altre soluzioni presenti sul mercato.

Scheda tecnica e software di Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 monta uno schermo TFT da 10,4 pollici con risoluzione WUXGA+ (2000 x 1200 pixel). I bordi sono piuttosto visibili, ma è normale per un tablet di questo tipo. Il display in sé è ottimo, dato che dispone di colori ben bilanciati e di una buona luminosità massima. L'unico aspetto che ci ha fatto un po' storcere il naso è la luminosità automatica, che tende un po' troppo verso il basso. Nonostante questo, il pannello è di qualità e non deluderà l'utente a cui si rivolge il prodotto.

Certo, non è uno schermo AMOLED, ma un ottimo TFT. Non mancano i DRM Widevine L1, quindi è possibile prendere visione in Full HD dei contenuti di piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 operante alla frequenza massima di 2 GHz (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,8 GHz), affiancato da una GPU Adreno 610, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Non si tratta certamente del dispositivo più prestante presente sul mercato, ma Galaxy Tab A7 si lascia usare bene nell'uso quotidiano e per un tablet venduto intorno ai 300 euro è questo che conta. Troviamo il supporto a 4G LTE, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Insomma, c'è tutto quello che serve.

La batteria è da 7040 mAh e garantisce una buona autonomia. Fornirvi un dato concreto in campo tablet è più difficile rispetto al mondo smartphone, in quanto qualcuno potrebbe utilizzare il dispositivo solamente in alcuni momenti della giornata. Usando Galaxy Tab A7 come dispositivo principale, si riesce sempre a raggiungere la fine della giornata anche con utilizzo intenso. Facendone, invece, un utilizzo sporadico per le classiche attività quotidiane, si riesce anche tranquillamente a fare una settimana d'uso.

Peccato per la presenza in confezione di un caricabatterie da 7,8W, nonostante il tablet supporti in realtà fino a 15W con caricabatterie venduto separatamente. La ricarica non è dunque delle più rapide, ma siamo su valori tutto sommato normali per un tablet di questo tipo.

Arrivando al software, troviamo Android 10 con personalizzazione One UI 2.5 e patch di sicurezza del 1 settembre 2020, al momento in cui scriviamo. Le funzionalità offerte sono delle più disparate e se avete già utilizzato uno smartphone Samsung le conoscete già. Giusto per citare alcune possibilità interessanti, troviamo la modalità Notte, il doppio tap per l'accensione dello schermo e la funzionalità che permette di aprire la Fotocamera o un'applicazione a scelta mediante una doppia pressione del pulsante d'accensione.

Da non sottovalutare inoltre la modalità Samsung Kids, che imposta un ambiente protetto in cui i bambini possono giocare e imparare con contenuti educativi. Da avventure come quelle del Villaggio degli Amici di Crocro fino alla Voce magica personale, passando per Fotocamera e Browser configurati dai genitori: c'è tutto ciò che serve per far divertire i più piccoli. La modalità Samsung Kids si attiva mediante un apposito toggle rapido accessibile direttamente dalla tendina delle notifiche (Pannello rapido). Sarà poi necessario scaricare i singoli contenuti, premendo sulle apposite icone, per utilizzarli.



Esperienza d'uso durante la recensione

Un tablet di questo tipo si usa principalmente in casa oppure sui mezzi pubblici. Galaxy Tab A7 si rivela una soluzione versatile, vista la possibilità di inserire una nanoSIM e di usufruire della connettività LTE. Il prodotto non disdegna inoltre l'utilizzo tramite Wi-Fi: guardare film e serie TV su questo schermo è una goduria, soprattutto se siete abituati a un display di dimensioni più contenute. Samsung ha lavorato molto per rendere questo tablet adatto ai contenuti multimediali e il risultato si vede anche in termini di comparto audio, che dispone del supporto a Dolby Atmos e quattro speaker. Il tablet può dunque essere utilizzato anche senza cuffie e la qualità di riproduzione non delude, prendendo in considerazione la tipologia di prodotto e la fascia di prezzo.



Ci immaginiamo un genitore che guarda un film con il proprio figlio senza cuffie: in quel caso un comparto sonoro di questo tipo è un vantaggio non di poco conto. Per il resto, il corpo in metallo garantisce una buona solidità costruttiva, che non guasta mai in questi casi.



La memoria interna di 32GB non è risultata un problema durante la nostra prova, considerando anche che si può espandere tramite microSD fino a 1TB. D'altronde, il propagarsi dei servizi di streaming sta rendendo sempre meno necessario l'utilizzo della memoria interna. L'unico tipo di utente che potrebbe riscontrare un po' di problemi è il videogiocatore, ma Samsung Galaxy Tab A7 si rivolge a un altro target. Le prestazioni non sono infatti adatte a un gaming "spinto", come dimostra l'impossibilità di giocare a Fortnite (il gioco viene indicato come non supportato e va spesso in crash).



Nonostante questo, molti altri titoli popolari funzionano e sicuramente i più piccoli troveranno qualcosa con cui divertirsi, visto lo sconfinato catalogo offerto da Play Store e Galaxy Store. Se volete qualche consiglio, provate a dare un'occhiata a Subway Surfers, Candy Crush Saga, Hill Climb Racing, Il mio Talking Tom e Pou, molto probabilmente troverete qualcosa che fa per i vostri figli. Inoltre, non dimenticatevi di Samsung Kids.

Per i più grandi, ARK Survival Evolved gira discretamente a "Basso", mentre Call of Duty Mobile, titolo ormai molto ben ottimizzato, funziona come si deve con dettagli su "Molto alto" e fps su "Alto". Ribadiamo che Samsung Galaxy Tab A7 non si rivolge a chi cerca un certo tipo di gaming, bensì all'utente casual, che fa qualche partita ogni tanto e che sicuramente non troverà particolari problemi.

Per il resto, il tablet si lascia utilizzare molto bene per le classiche attività quotidiane, dalla navigazione Web all'utilizzo dei social, passando per la visione di contenuti multimediali mediante piattaforme di streaming. Non abbiamo mai avuto problemi in termini di maneggevolezza: le dimensioni del tablet sono pari a 157,4 x 247,6 x 7,0 mm, per un peso di 477 grammi.