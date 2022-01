Samsung Galaxy Tab S7 FE Recensione: un centro multimediale portatile

Il progresso tecnologico sta portando a una sempre maggiore integrazione dei dispositivi elettronici nelle nostre vite per svolgere i compiti più disparati, intrecciandosi con diversi aspetti del quotidiano, dal lavoro all'intrattenimento. Un tablet può unire i puntini, garantendo potenzialmente di svolgere tutto mediante un singolo dispositivo con uno schermo più ampio rispetto a uno smartphone. Tuttavia, la necessità di molti è quella di trovare un dispositivo in grado di sorreggere tutte le operazioni del quotidiano e che disponga di un display di buona fattura, magari meglio ancora con il supporto al pennino. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di provare uno dei candidati più papabili, il nuovo Samsung Galaxy Tab S7 FE, venduto a partire da 649 euro sul portale ufficiale di Samsung nel modello Wi-Fi da 4/64GB. Abbiamo messo le mani sulla variante da 6/128GB di questo device, ma sul mercato esiste anche un modello 5G, sul quale però è presente anche un SoC differente.

Leggero e completo di S Pen

La Fan Edition si presenta con un design ben studiato e leggero nel peso, 610 grammi, per 185 x 284,8 x 6,3 mm, compatto anche rispetto a molte alternative presenti sul mercato. Per aumentarne ulteriormente il comfort, è possibile acquistare accessori esterni come la S7 Book Cover, presente sul sito ufficiale. Quanto alla dotazione, la confezione di vendita include, oltre al tablet, un cavo USB Type-A/USB Type-C con caricabatterie da 15W e la S Pen.

Quest'ultima consente approcci più trasversali anche votati alla produttività e non mancano delle app preinstallate per sfruttarlo al massimo sin da subito, da PENUP, che permette anche di partire da disegni già fatti, a Clip Studio Paint (potente software, gratuito per 6 mesi), passando per il più semplice Noteshelf, pensato per prendere appunti. Esiste anche una funzionalità che converte in testo quanto scritto, accessibile direttamente all'interno di Samsung Notes. Le possibilità offerte dalla S Pen sono molteplici e le sue prestazioni sono ormai note ai più, tra cui la sua bassa latenza ed efficienza. In aggiunta, sul Galaxy Tab S7 FE è possibile portarla sempre con sé grazie all'attacco magnetico. La posizione ideale sarebbe in alto sul retro, ma volendo con un po' di attenzione si riesce a farla rimanere stabile anche sul lato superiore e inferiore del tablet. In ogni caso, potremo portare il pennino sempre con noi.

Sul lato superiore del tablet troviamo il pulsante d'accensione, il bilanciere del volume, un microfono e il carrellino per l'espansione di memoria, mentre sulla destra fanno capolino un altoparlante e la porta USB Type-C 3.2. A sinistra trovano posto un altro altoparlante e un altro microfono. In basso, invece, si fa notare l'attacco per accessori come la già citata Book Cover. L'unica colorazione disponibile in Italia è la Mystic Black, che ci ha convinto fino a un certo punto: la scocca posteriore tende a sporcarsi un po' troppo facilmente. In questa variante il tablet risulta molto classico dal punto di vista estetico, la sporgenza delle fotocamere c'è ma non si fa sentire e i materiali sono di qualità, con l'alluminio a farla da padrone.

Un tablet tuttofare

Il dispositivo in prova è identificato dalla sigla SM-T733 e si tratta di un modello solo WiFi, quindi il carrellino è dedicato esclusivamente all'espansione della memoria, con supporto alle microSD fino a 1TB. Sotto la scocca prende posto un processore octa-core operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, ovvero lo Snapdragon 778G. Scelta atipica quella di Samsung, che può creare un po' di confusione dal momento che il modello Cellular 5G monta lo Snapdragon 750G.

La soluzione implementata da Samsung consente di ottenere delle buone prestazioni, in linea con la fascia media del mercato degli smartphone Android. Su AnTuTu Benchmark v9 il tablet ha fatto segnare 505.661 punti, mentre su GeekBench è arrivato a 782 punti in single-core e 2927 punti in multi-core. Tradotto all'atto pratico, basandoci anche su quanto abbiamo visto sul campo, le performance sorreggono senza problemi le classiche operazioni quotidiane, che si tratti della navigazione Web, della gestione della posta elettronica, della visione di contenuti multimediali e chi più ne ha più ne metta. Il sistema operativo a gennaio 2022 è aggiornato ad Android 11 con personalizzazione One UI 3.1 e patch di sicurezza di novembre 2021 e risulta fluido in pressoché tutti i contesti, garantendo un'ottima esperienza a chi vuole utilizzare il tablet per il lavoro o per lo studio.

Se poi ci soffermiamo sull'intrattenimento, entra in gioco l'ampio schermo TFT da 12,4 pollici, che dispone di risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel). I colori sono ben bilanciati e la luminosità massima non è male: questo garantisce un'esperienza di visione nitida e cristallina quando si tratta di approcciare contenuti come quelli di Netflix e Amazon Prime Video. A tal proposito non mancano i DRM Widevine L1, quindi si possono riprodurre i contenuti delle principali piattaforme di streaming in Full HD. Nonostante il pannello montato sia TFT e non OLED, siamo comunque su ottimi livelli per la tecnologia. Prendere visione di contenuti multimediali con Samsung Galaxy Tab S7 FE è gradevole sotto diversi aspetti, considerata anche la presenza di un ottimo comparto audio Dolby Atmos basato su due speaker AKG. Questo tablet, quindi, può essere definito come un centro multimediale portatile non di poco conto.

Quanto al gaming, nelle settimane di prova ci siamo divertiti con titoli come Leo's Fortune e Rocket League Sideswipe, che girano senza particolari problemi. Mettendo poi un po' più sotto stress il tablet, con Call of Duty Mobile si riesce a giocare con dettagli e FPS su Molto Alto, ma si possono anche impostare gli FPS su Max scendendo su Alto con la qualità grafica, mentre PUBG: NEW State può essere riprodotto con dettagli su Alto e FPS su Molto alto.

L'ampio schermo di questo tablet si presta molto bene anche per la modalità Picture in Picture. In questo contesto, giocando a titoli godibili anche senza audio, come Rocket League, è possibile intrattenersi guardando al contempo una live su Twitch, dal momento che l'hardware del dispositivo consente di farlo. Tra l'altro, si possono aprire anche tre app sullo schermo, ma per farlo bisogna passare per il pannello Edge, che si può espandere a partire dal lato destro. Non manca inoltre la modalità desktop Samsung DeX per sfruttare il tablet in modalità desktop.

Il comparto connettività include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, assenti invece NFC e jack audio. C'è ben poco da dire anche sul reparto fotografico, che come ben potete immaginare non è esattamente il focus di un tablet Wi-Fi. Anteriormente c'è una fotocamera da 5MP che consente di effettuare videochiamate più che dignitosamente, anche grazie ai suoi tre microfoni, mentre sul retro troviamo una lente da 8MP. Gli scatti sono solamente sufficienti e il comparto fatica molto nei contesti più scuri, ma siamo sicuri che un buon numero di utenti si farà comunque andare bene quanto offerto. Chiudiamo invece con un punto di forza degno di nota: la batteria da 10.090 mAh. L'autonomia è ottima e siamo in alcuni casi riusciti anche a raggiungere le fatidiche due giornate. Un uso più stressante può far calare il risultato, ma siamo sicuri che molte persone riusciranno tranquillamente a portare a casa quantomeno le classiche otto ore, arrivando senza troppi problemi anche oltre le dieci. La velocità di ricarica, tuttavia, non è delle più elevate. Anche se è previsto il supporto fino a 45W, quello in dotazione si spinge solo fino a 15W, ma non si tratta di nulla di trascendentale.