Samsung Galaxy Tab S9+ Recensione: è questa l'alternativa agli iPad

Proprio come per l'offerta del 2022, anche quest'anno Samsung ha lanciato tre tablet per la Serie Galaxy Tab S9, vale a dire un modello "base", la variante Plus e il top di gamma assoluto, ovvero l'S9 Ultra.

In questi ultimi scorci della calda estate del 2023 abbiamo avuto l'occasione di passare qualche giornata in compagnia del modello intermedio, vale a dire il Samsung Galaxy Tab S9+, equipaggiato di tutto punto per qualsiasi tipo di utilizzo, nel nostro caso nel taglio da 12/256 GB e con connettività cellular 5G, anche via eSIM.



Scheda tecnica da primo della classe

Difficile stabilire un vincitore assoluto in casa Samsung per questa generazione, dove qualità costruttiva e performance da urlo la fanno da padrone. La differenza sostanziale fra i tre modelli è senza dubbio nel display e in questo caso siamo a metà strada con i 12,4 pollici di Tab S9+ e con una risoluzione particolarmente elevata in relazione al taglio: 2800x1752 pixel, che conferiscono una definizione ottima al dispositivo, ulteriormente avvalorato dalla tecnologia Dynamic AMOLED 2X di Samsung Display, per immagini brillanti e una cospicua riduzione della luce blu.

Come accennato, si tratta di una via di mezzo tra il display di Tab S9 da 11 pollici e i 14,6 pollici di Tab S9 Ultra. In tutti i casi il refresh rate arriva fino a 120 Hz e il fronte è protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Lo schermo non presenta soluzioni di continuità, poiché la Selfie Camera è collocata nello spessore del margine superiore del device (in modalità landscape).

La scocca, invece, è interamente in alluminio, se non consideriamo le tradizionali interruzioni in plastica per la ricezione e una banda a maggiore visibilità che ospita i magneti per l'aggancio del pennino. Sempre sul retro troviamo due moduli fotografici e un flash LED.

Le dimensioni del device sono di 285.4 x 185.4 x 5.7 mm per 586 grammi. Non un peso piuma ma complessivamente ben bilanciato e ottimo da tenere in mano durante un viaggio. Idealmente, tuttavia, è da utilizzare con una stand-cover abbinata che consenta anche di proteggere l'ampio display da graffi e urti.



Il cuore pulsante di tutti e tre i dispositivi della gamma Tab S9 è il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, accompagnato dalla GPU Adreno 720, da 12 GB di memoria RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria di archiviazione UFS con supporto all'espansione tramite MicroSD fino a 1 TB.

Il comparto cellular, invece, è supportato tramite NanoSIM oppure eSIM, ma completano la connettività il WiFi 6E tribanda e il Bluetooth 5.3.

Ciliegina sulla torta la certificazione IP68, tutt'altro che scontata in questa categoria, anche nel segmento Premium in cui il Tab S9+ rientra a pieno titolo.

Il prezzo per questo pacchetto, per il taglio 12/256GB solo WiFi è di 1.149 euro, mentre per la variante con 5G si parte da 1.299 euro.



Potente e versatile

Partiamo dal display, che nella nostra esperienza si è rivelato uno degli elementi di maggiore soddisfazione insieme alle prestazioni generali. Le immagini restituite dal dispositivo sono tra le migliori della categoria, con i soliti neri assoluti degli AMOLED e colori ricchi, brillanti ma mai eccessivamente carichi.

Anche la luminosità è uno dei suoi punti forti, infatti l'utilizzo durante il giorno, anche sotto il sole diretto, non è mai stato un problema. Determinante in tal senso anche la certificazione HDR10+, per un pannello che al 2023 non teme paragoni, neanche in casa Samsung.

Quando abbiamo a che fare con diagonali tanto importanti, uno dei rischi è quello di esitare in vetri eccessivamente riflettenti e questo non fa eccezione, ma la luminosità contrasta correttamente anche questo limite intrinseco. Buono il trattamento oleofobico, ma con l'uso le impronte inevitabilmente si accumuleranno lo stesso, rendendo necessario più o meno una volta al giorno il passaggio di un panno sulla superficie.

Il livello è molto elevato nella fruizione multimediale, dove probabilmente dà il meglio di sé per via della presenza dei DRM Widevine L1, che consentono la riproduzione in Alta Risoluzione dalle principali piattaforme streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, ecc), e di un sonoro di alto livello, un comparto audio Stereo sviluppato a quattro mani con AKG e che comprende quattro speaker laterali (due per lato) complessivamente ben bilanciati ed equilibrati per questo tipo di utilizzo. Forse i bassi potrebbero risultare leggermente preponderanti, ma mai troppo invasivi.

Un altro scenario in cui questo device può stupire in meglio è il Cloud Gaming, dove a differenza di uno smartphone può mettere a disposizione una diagonale più elevata, con un'autonomia importante e una connettività di ultima generazione che garantisce una latenza ridotta e una buona qualità dell'immagine anche in condizioni di rete non al top del mercato (nel nostro caso FTTC con un massimo di 70 Mbps in download), soprattutto con GeForce NOW e con Xbox Cloud Gaming.



Oltre a questo, il Galaxy Tab S9+ si presta molto bene anche all'uso lavorativo (per esempio Excel, Word e altri applicativi) e creativo, meglio ancora in combinazione con la S-Pen di Samsung per firmare e disegnare. O meglio, sarebbe più corretto dire che il Tab S9+ ha una spiccata predilezione per tutto ciò che riguarda studio e lavoro.

La produttività è nel suo DNA anche per via di una interfaccia, la OneUI aggiornata alla versione 5.1.1 e basata su Android 13 (patch di sicurezza agosto 2023), disegnata per massimizzare l'utilizzo dei suoi 12,4 pollici, con il supporto a schermo diviso e applicazioni in finestra flottante, oltre a una dock che si adatta a ogni utilizzo, con switch rapido delle applicazioni recenti in background e la possibilità di aprire in ogni momento l'app drawer.

Anche il gaming nativo non è un problema e a dimostrarlo sono le prestazioni offerte dallo Snapdragon 8 Gen2, SoC attualmente ai vertici del mercato che su 3DMark Wild Life Extreme ottiene 3.907 punti rimanendo glaciale al tatto.

Su Geekbench 6 la musica non cambia e nel test CPU ottiene 2.044 e 5.467 punti, rispettivamente in Single Core e in Multi Core. Nel benchmark sintetico per la GPU basato su OpenCL, invece, raggiunge ben 9.502 punti.

All'atto pratico questo si traduce in performance di gioco da peso massimo, nonostante l'elevata risoluzione del display. Su Diablo Immortal, ad esempio, si può giocare tranquillamente a 60 FPS con risoluzione Alta, Rifinitura immagine attiva e preset qualità su Molto Alto. Non è disponibile, purtroppo, la risoluzione Ultra. Stesso discorso per altri titoli quali Genshin Impact e Call of Duty Mobile, dove si potrà giocare senza limitazioni di sorta al massimo della qualità disponibile.



Un battery-tablet, ma poche foto

Passiamo ora al comparto fotografico, migliorato rispetto alla scorsa generazione. Il sensore principale è da 13 MP (grandangolare, f/2,0, 1/3.4") con AutoFocus, mentre il secondo è un modulo ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera anteriore, invece, è da 12 MP (f/2.4).

Il supporto video arriva a 4K/30, ma non sono esattamente il suo forte, così come la qualità degli scatti può convincere solo in condizioni di corretta e abbondante illuminazione.

Il rumore in caso di scarsa luminosità è molto elevato mentre soggetti particolarmente ravvicinati non vengono sempre messi correttamente a fuoco. In generale, si tratta di un buon comparto "di servizio" con cui acquisire rilievi per lavoro, ad esempio, o per fare panoramiche della propria stanza o dell'ambiente che ci circonda durante le videochiamate. Del resto, il periodo del turismo tablet-in-mano è ormai passato da un pezzo.

Bene anche la frontale, ma sempre con una corretta illuminazione del soggetto. Utilizzo suggerito anche in questo caso per le videochiamate, meno per scattare selfie.





Chiudiamo con una parentesi sui temi più caldi, in tutti i sensi. In virtù della presenza di un'ampia superficie posteriore in alluminio, anche durante le giornate più calde di agosto la dispersione del calore non è mai stata un problema e impugnare il dispositivo anche per periodi prolungati è sempre stato piacevole, con punti orientativamente al centro della scocca che al massimo possono diventare tiepidi ma mai realmente caldi al tatto.

Quanto all'autonomia, invece, avrete a disposizione un'unità da 10.090 mAh con ricarica rapida a supporto (per un massimo di 45W).

Potrete aspettarvi due giornate di utilizzo in uso intenso, tra le sette e le nove ore di schermo in generale.

La dotazione di vendita, purtroppo, non include alcun caricabatterie, ma è comunque comprensiva di S-Pen, cavo Type-C/Type-C e spilletta per l'estrazione del carrellino SIM.