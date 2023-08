Samsung Galaxy Z Flip 5 Recensione: ecco la piena maturità

I dispositivi pieghevoli sono l'ultima speranza per vedere ancora innovazione nel mercato degli smartphone? Probabilmente sì e il motivo è semplice, basta leggere la nostra recensione del Galaxy S23 Ultra per capirlo. Già all'inizio di quest'anno scrivevamo che "S23 Ultra rischia seriamente di segnare l'apice qualitativo degli smartphone Android per il 2023, nonostante siamo solo a febbraio", una profezia che si è rivelata accurata, nessun altro prodotto è riuscito a superare la completezza e la qualità del top di gamma Samsung.

Non che ci volesse molto per fare una previsione del genere, ormai gli smartphone tradizionali hanno raggiunto una qualità talmente alta che è difficile portare reali innovazioni. Questo non vale per il mondo dei pieghevoli, finora visto come una nicchia per appassionati, ma che adesso può contare su dispositivi maturi come il Galaxy Z Flip 5 che abbiamo provato in queste settimane.

Un design migliore in tutto

Il vero punto di forza del form factor a conchiglia è la sua portabilità. Provate a mettere nella tasca dei jeans un S23 Ultra e un Flip 5, la differenza è netta fin da subito, con un comfort superiore per il Flip. Samsung ha come sempre puntato sulla qualità, presente anche nei precedenti modelli, ma qui portata all'ennesima potenza.

Tenendo in mano il Flip 5 si sentono solo vetro e metallo, il tutto con una compattezza che trasmette una sensazione di solidità subito evidente.

Ma il Flip 5 non è una semplice evoluzione, è qualcosa di più, e lo si nota non appena si tira fuori il telefono dalla sua confezione, purtroppo sempre molto scarna con il solo cavo di ricarica fornito in bundle. Lo smartphone ora riesce a stare realmente chiuso, con le due parti che lo compongono perfettamente aderenti. A giovarne non è solo l'aspetto ma anche la praticità, grazie a questo accorgimento la polvere non va a sporcare lo schermo interno quando lo si porta in tasca o in borsa, cosa che avveniva con i precedenti modelli, inoltre lo spessore è ridotto rispetto al passato.

La seconda novità più importante è visibile invece alla prima accensione, visto che lo schermo esterno è stato messo sotto steroidi e ora occupa buona parte della scocca. Samsung lo chiama Flex Windows e possiamo dire che si tratta della novità più importante di questa versione, perchè cambia in modo importante l'utilizzo del telefono, ma ne parleremo meglio dopo.

La scocca nasconde anche i due sistemi di sblocco, il lettore d'impronte digitali sul lato destro, comodo e reattivo, e lo sblocco con il volto, utile per incrementare la velocità di accesso al telefono soprattutto con lo schermo esterno.

Sul fronte del design e della qualità costruttiva vale la pena spendere ancora qualche parola sulla piega e sull'affidabilità. La piega è come sempre visibile, ma ribadiamo ancora una volta che ci si fa l'abitudine praticamente subito e non da alcun fastidio, ad ogni modo a oggi non esistono smartphone flessibili in cui la piega non si vede.

L'affidabilità invece è ai massimi livelli, il test condotto dallo youtuber Mrkeybrd ha dimostrato che il Flip 5 è in grado di aprirsi e di chiudersi per oltre 400000 volte, molto più di quanto servirebbe secondo il normale ciclo di vita del prodotto. Da questo punto di vista c'è un abisso rispetto ai primi prodotti usciti, e non manca nemmeno la certificazione IPX8 contro i liquidi, a conferma che oggi i pieghevoli sono diventati maturi e in grado di funzionare per molto tempo senza problemi.

Lo schermo esterno fa la differenza

L'elemento più innovativo di uno smartphone pieghevole dovrebbe essere il suo schermo principale, ma non nel caso del Flip 5. Rispetto allo scorso anno infatti Samsung ha aumentato a dismisura le dimensioni dello schermo esterno, raggiungendo i 3.4 pollici, puntando poi su un refresh rate di 60 Hz e su un form factor praticamente quadrato.

Ma cosa ci si può fare? Innanzitutto è possibile personalizzarlo con degli sfondi per creare dei design davvero a misura del singolo utente, dal colore al tipo di immagine si può cambiare praticamente tutto. Ci sono poi i widget, che per ora sono limitati a poche applicazioni, Maps, Messaggi, Netflix, YouTube e Whatsapp, le uniche app ottimizzate ad hoc per questo telefono. Inutile dire che abbiamo trovato molto utili Whatsapp e Maps, meno le altre, ma scrivere e poter utilizzare la navigazione satellitare sullo schermo esterno è un vantaggio enorme, che permette di aprire molto meno il telefono. É possibile anche rispondere alle chiamate senza dover aprire il telefono, in questo caso è però disponibile solo in vivavoce.



Tutto qui? Per niente, perchè Samsung ha pensato a una modalità di utilizzo quasi disgiunta, tra utenti che vogliono solo le app perfettamente ottimizzate e quelli invece disposti a scendere a qualche compromesso pur di espandere le capacità di questo schermo esterno. Basta infatti scaricare l'applicazione Good Lock dal Galaxy Store per poter utilizzare praticamente tutte le app, compresa Gmail, senza aprire il telefono.

La procedura è semplice, potete seguire la nostra guida che abbiamo pubblicato su TikTok, e per gli utenti più smaliziati si tratta un'applicazione da scaricare fin dalla prima accensione. Non tutto funziona alla perfezione a livello di visualizzazione, ma è un compromesso che ci ha permesso di sfruttare al massimo questo Flip 5.

Lo schermo interno è invece da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio di 22:9 e refresh dinamico da 1 a 120 Hz. L'esperienza è molto simile a quella del precedente modello, la qualità di questo schermo è ottima in ogni condizione e anche luce del sole si vede senza problemi.

Prestazioni e autonomia

Quest'anno Samsung ha utilizzato lo Snapdragon 8 Gen 2 su tutti i suoi top di gamma e mai scelta fu più azzeccata. Qualcomm ha realizzato un SoC davvero eccezionale, potente e bene ottimizzato, tanto da consumare pochissimo in stand-by. Rispetto agli S23 normali l'esperienza d'uso rimane praticamente la stessa, quindi massima fluidità e reattività in ogni ambito, merito anche degli 8 GB di RAM e dei 256 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0.

Unica differenza che abbiamo notato è una maggiore tendenza a generare calore, non abbiamo usato il termine "surriscaldamento" per non dare l'impressione sbagliata: semplicemente il Flip 5, soprattutto utilizzando la cam per tanto tempo o facendo brevi montaggi, tende a emanare più calore di altri smartphone Samsung con lo stesso processore, senza però mai nemmeno avvicinarsi alla soglia del fastidio durante l'utilizzo.

Sul fronte autonomia il miglioramento rispetto allo scorso anno c'è stato ma ci aspettavamo di più vista l'ottimizzazione del SoC Qualcomm. La batteria da 3700 mAh permette di arrivare a sera con un utilizzo piuttosto intenso, riuscendo a fare anche 5 ore di schermo. Come sempre le indicazioni sui consumi sono molto soggettive e variano tanto in base all'utilizzo, ad esempio nei giorni vicini a ferragosto, con carichi di lavoro molto bassi e un utilizzo del telefono più blando, abbiamo fatto anche due giorni senza ricaricare, a conferma dei bassi consumi in stand-by del processore di Qualcomm.

Fotocamere e software

Il comparto fotografico è quello che ha subito meno modifiche rispetto al precedente modello.

Troviamo una cam principale da 12 Megapixel f/1.8 con stabilizzatore ottico, insieme a una grandangolare sempre da 12 Megapixel ma f/2.2 non stabilizzata, mentre sotto allo schermo interno è presente una cam da 10 Megapixel f/2.2. Se non si hanno pretese particolari la fotocamera principale andrà incontro alle esigenze della stragrande maggioranza del pubblico, soprattutto nel punta e scatta il Flip 5 è una sicurezza, merito anche degli ottimi algoritmi di Samsung per l'elaborazione delle immagini, anche quando c'è poca luce. Pesa l'assenza di qualsivoglia tipo di zoom ottico, quello digitale non riesce a sopperire alla sua mancanza, soprattutto i ritratti vengono penalizzati in questo caso.

Discreta l'ultra wide, soprattutto per la coerenza cromatica rispetto alla principale, che rimane comunque la più utilizzata viste le buone foto che è in grado di fare.

La cam interna verrà utilizzata pochissimo, gli autoscatti possono essere gestiti con la fotocamera principale e con lo schermo esterno, in modo da avere una qualità di scatto decisamente superiore.

Sul fronte software troviamo Android 13 con patch di sicurezza aggiornate a maggio, oltre alla ormai collaudata e sempre più apprezzata One UI. Samsung garantisce ben 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza, la politica portata avanti dal colosso coreano è molto apprezzata in questo ambito e permette di avere un telefono sempre aggiornato per molto tempo.



La personalizzazione apportata al Flip 5 riguarda soprattutto il multitasking e la Flip Mode, che consente di utilizzare le due metà dello schermo in modo disgiunto con alcune applicazioni, ad esempio con la Fotocamera è possibile avere l'anteprima in alto e i comandi della cam in basso. Se cercate il meglio per quanto riguarda il multitasking il Fold 5 è nettamente superiore, qui la piega è utilizzata soprattutto per ridurre l'ingombro più che per offrire funzioni software avanzate.

Il Flip 5 è uno smartphone che si sfrutta bene nella vita di tutti i giorni piuttosto che con un focus marcato sul lavoro, come dimostra anche l'assenza della funzionalità DeX. Lo ribadiamo, per un utilizzo più business meglio puntare al Fold 5, decisamente più adatto a questo ambito.