Samsung Galaxy Z Fold 5 Recensione: il miglior foldable si evolve ancora

La gamma Fold è diventata ormai una sicurezza nel mondo, ancora molto piccolo, degli smartphone pieghevoli. Nel corso degli anni la sua evoluzione è diventata palese, con l'arrivo del Fold 4 la sensazione era quella di trovarsi di fronte a un prodotto maturo, difficile da migliorare in modo netto nell'arco di un anno.

In effetti è proprio così, Galaxy Z Fold 5 è un affinamento del modello precedente, Samsung quest'anno ha riservato le novità più succulente per un altro smartphone pieghevole, come abbiamo visto nella recensione del Galaxy Z Flip 5. Nonostante questo ci sono diversi spunti da cui partire per capire l'evoluzione tra il Fold 4 e il Fold 5, a partire dal design, che vede l'arrivo di un'importante novità.

Finalmente si chiude davvero!

Il design dei Fold ha fatto scuola ma oggi ci sono dispositivi simili che, almeno a prima vista, sono superiori. Superiori nel senso di più sottili e leggeri, ma cosa possiamo dire sull'affidabilità di questi prodotti? Poco, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di provarli per lunghi periodi di tempo, cosa che invece abbiamo fatto in questi anni con i Fold.

I primi modelli, e parliamo soprattutto delle prime due versioni, erano un po' delicati, ma si trattava dei primi esperimenti di Samsung in questo ambito. Dal Fold 3 in poi c'è invece stato un salto qualitativo notevole, dovuto non solo alla certificazione IPX8, ma al miglioramento della cerniera e dei materiali. Abbiamo usato davvero molto il Fold 4 e nonostante questo lo schermo interno non ha subito alcun tipo di degrado, non abbiamo mai dovuto cambiare nemmeno la pellicola che lo ricopre.

Probabilmente è proprio questo il motivo che ha spinto Samsung a non andare alla ricerca del minor spessore e peso possibili, puntando invece su un elemento fondamentale quando si parla di smartphone pieghevoli, ovvero l'affidabilità. Galaxy Z Fold 5 non sarà il più leggero e sottile della sua categoria, ma è sicuramente il più affidabile, almeno per quella che è la nostra esperienza con i modelli precedenti.



Quest'anno poi sono arrivate due novità gradite, la riduzione del peso, che passa da 263 a 253 grammi, ma soprattutto la nuova cerniera che permette di chiudere completamente il telefono. Nei precedenti modelli il Fold rimaneva leggermente aperto anche da chiuso, aumentando lo spessore ma soprattutto consentendo l'ingresso della polvere, che finiva per sporcare lo schermo interno. Con Fold 5 questo non avviene più, un passo avanti importante e che migliora l'esperienza d'uso.

Altra novità è l'arrivo del vetro Gorilla Glass Victus 2 sullo schermo frontale, a conferma che il focus sulla resistenza e l'affidabilità è più centrale per Samsung rispetto a quello delle dimensioni complessive del prodotto, che rimane più ingombrante di uno smartphone normale e di alcuni dei suoi concorrenti pieghevoli.

Prestazioni e schermi al top

Lo Snapdragon 8 Gen 2 si conferma il miglior processore dell'anno anche sul Fold 5. Per di più Samsung può contare su un'edizione particolare del SoC Qualcomm, specificatamente realizzata per S23 Ultra e per questo Fold 5, che porta le frequenze operative leggermente più in alto rispetto alla concorrenza.

Ci sono poi 256 GB di memoria interna UFS 4.0, con tagli anche da 512 GB e 1 TB, e ben 12 GB di RAM. Come sempre quando si parla di questo SoC le prestazioni sono ai massimi livelli, non c'è applicazione o gioco che lo metta in difficoltà. Il Fold 5 non offre solo prestazioni granitiche in ogni contesto di utilizzo, ma anche un comparto connettività con il meglio disponibile oggi, dal WiFi 6E al 5G, passando per il Bluetooth 5.3 e per la USB Type C 3.2 con uscita video, per poter sfruttare la potenza di questo processore anche sul grande schermo. Particolare poi la possibilità di utilizzare ben tre SIM, visto che ci sono due slot fisici ma anche il supporto per eSIM.



Prestazioni a parte, in un pieghevole sono gli schermi a fare la differenza e Samsung ha fatto un ottimo lavoro sotto questo fronte. Quello esterno è un AMOLED da 6.2 pollici con risoluzione di 2316x904 pixel e refresh variabile da 48 a 120 Hz, mentre quello interno è sempre AMOLED da 7.6 pollici da 1812x2176 pixel, con refresh da 1 a 120 Hz.

Non ci sono stati cambiamenti nel display esterno, avremmo preferito vedere un piccolo passo avanti in questo senso, non nella qualità, che resta altissima, ma nell'aspect ratio: la forma stretta e lunga rende un po' difficoltoso scrivere messaggi, ma alla fine per questo si può sempre usare lo schermo interno, che quest'anno guadagna per altro una luminosità più elevata, che tocca quota 1750 nit.

Rispetto ai primi Fold c'è un abisso in questo senso, lo schermo interno gestisce nettamente meglio i riflessi ed è sempre visibile anche sotto al sole, un vero e proprio gioiello tecnologico. Come sempre la piega rimane visibile ma non da alcun fastidio, di certo il vantaggio di avere uno schermo così grande a portata di tasca supera di gran lunga il "disagio" della piega.

Fotocamere e autonomia

Sul fronte fotocamere Samsung avrebbe potuto fare qualcosa di più per rendere Fold 5 diverso dal suo predecessore. Di fatto il cambiamento e il relativo miglioramento arriva tutto dal processore d'immagine dello Snapdragon 8 Gen 2, visto che l'hardware fotografico è praticamente invariato.

Le tre fotocamere esterne comprendono un sensore principale da 50 Megapixel f/1.8 con stabilizzatore ottico, c'è poi una grandangolare da 12 Megapixel f/2.2 e un tele da 10 Megapixel f/2.4 che permette uno zoom 3x.

Sopra lo schermo esterno è montata una cam da 10 Megapixel f/2.2 mentre nascosta sotto allo schermo interno ce n'è una da 4 Megapixel f/1.8. Le differenze rispetto al passato sono trascurabili, il Fold rimane uno smartphone con cui scattare ottime foto, soprattutto di giorno dove la resa è al pari dei migliori top di gamma, se si esclude lo zoom che è inferiore rispetto a quanto visto su S23 Ultra, che rimane il re incontrastato di questo specifico ambito. La sera la qualità rimane elevata ma oggi c'è di meglio, speriamo il prossimo anno di vedere un Fold 6 che possa competere ad armi pari con gli smartphone tradizionali anche sul versante fotografico.

Anche la batteria e l'autonomia non subiscono stravolgimenti rispetto al passato, i 4400 mAh del Fold 4 sono rimasti anche sul Fold 5, consentendo di arrivare sempre a sera anche nelle giornate più intense. Dove invece c'è stato un miglioramento è nei consumi in stand-by, molto ridotti rispetto al passato. Questo significa che con un utilizzo più sporadico si può superare tranquillamente la giornata di utilizzo senza dover per forza ricaricare il telefono.

Il miglior software disponibile su uno smartphone pieghevole

La concorrenza ha fatto passi da gigante quando si parla di design, ma sul fronte software c'è poco da fare, la miglior esperienza d'uso oggi disponibile è quella del Fold 5. Ovviamente non stiamo parlando di reattività e di fluidità del sistema operativo, ormai perfetta su tutti i dispositivi di fascia alta, ma di funzioni software e di multitasking, un ambito in cui Samsung ormai ha fatto scuola con la gamma Fold.

Partiamo dal supporto del telefono nel corso del tempo, sono previsti cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e quattro update di Android, Samsung sta puntando molto sulla sostenibilità e con questo conferma che non è solo una facciata. Grazie a questo supporto di lungo periodo si può dire addio all'obsolescenza programmata, visto che copre ampiamente il ciclo di vita del prodotto.

Passando invece alle funzioni vere e proprie, l'interfaccia del Fold 5 è ricchissima di opzioni, ma Samsung è stata brava a renderla adattabile a tutte le esigenze. La barra laterale e tutte le scorciatoie possono essere disattivate se si vuole un'interfaccia pulita, molti elementi si possono aggiungere e togliere in base alle necessità. Il multitasking poi è il migliore disponibile su uno smartphone, ce n'è per tutti i gusti, dalla divisione dello schermo fino a tre applicazioni insieme fino alle finestre flottanti non manca nulla. A stupire non è tanto la complessità del sistema pensato da Samsung, ma la semplicità con cui lo si può usare, è davvero intuitivo capire il funzionamento del multitasking sul Fold 5, cosa tutt'altro che scontata.

Con la modalità Flex si può sfruttare lo schermo pieghevole con diverse app di sistema, ad esempio l'applicazione fotocamera può dividere in due la sua interfaccia con in basso i controlli e in alto l'anteprima di scatto, e non manca nemmeno DeX per poter utilizzare l'ottima OS di Samsung anche sul grande schermo. Per sfruttare ancora di più le potenzialità del Fold 5 c'è anche la cover con S-Pen, uno strumento molto potente e ben implementato nel software, il cui unico limite è l'ingombro causato dalla cover, più piccola rispetto allo scorso anno ma ancora troppo spessa.