Samsung Odyssey Neo G9 57 Recensione: uno spettacolo a perdita d'occhio

Annunciato inizialmente al CES 2023, l'Odyssey Neo G9 da 57 pollici è stato protagonista alla Gamescom di Colonia a fine estate, preludio dell'arrivo sugli scaffali nel mese di settembre.

Mentre il resto del mercato guarda con forza al formato tradizionale (a rigor di logica, lo fa naturalmente anche Samsung) prediligendo i diodi organici, il colosso sudcoreano con i suoi prodotti di punta ha scelto di proseguire sulla strada dei MiniLED.

Rispetto all'anno scorso cambia la diagonale, ma Samsung ha deciso di osare con una partnership di lusso con AMD: via il QHD, adesso si punta al "doppio" 4K ad alto refresh rate.

Un prodotto per pochi, che con i suoi 2.499 euro sullo shop ufficiale anticipa i tempi dell'hardware dettando un nuovo standard. Ecco com'è andata la nostra prova.



Parola d'ordine: DisplayPort 2.1

Il nuovo monitor top di gamma di Samsung è un colosso per peso e dimensioni e questo lo si percepisce già dall'imballo. Alta quasi 1 metro e 50 centimetri, la scatola richiede due persone per essere sollevata.

Allo stesso modo, anche l'assemblaggio richiede un lavoro di squadra, seppur semplice nella procedura. Sono i volumi e il peso, infatti, a rendere poco gestibile e assolutamente sconsigliata questa fase a una persona da sola.

Una volta montato, il monitor misura poco più di un metro e 30 centimetri di larghezza ma richiede una scrivania di dimensioni generose anche in profondità, dal momento che di base è richiesto mezzo metro anche in questa direzione. Prerequisiti stringenti, certo, ma chi punta a questa categoria sa già in partenza a cosa sta andando incontro.

Il design del nuovo Odyssey Neo G9 riprende le linee dei modelli che l'hanno preceduto, con un'avvolgente curvatura 1000R, a cui corrisponde una scocca posteriore in plastica lucida di colore bianco, e la retroilluminazione RGB con tecnologie CoreSync e Core Lighting+.

Sul frontale il protagonista è chiaramente lui: un maestoso display Super Ultrawide da 57 pollici con risoluzione di 7.680x2.160 pixel "Dual 4K" - l'equivalente di due monitor 4K da circa 32 pollici l'uno accanto all'altro... un'enormità! - e frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz. Queste specifiche rendono il pannello unico al mondo, una combinazione che può essere raggiunta grazie a un altro primato, ovvero quello dell'adozione dello standard DisplayPort 2.1, attualmente supportato solo da una manciata di schede video. E questo ci permette di introdurne anche il primo limite, ovvero quello di poter essere utilizzato a pieno regime solo con le nuove Radeon RX 7900 XT e XTX di AMD e non con le top di gamma di NVIDIA, che invece si possono spingere fino a un massimo di 120 Hz.

Il pannello scelto da Samsung è di tipo VA a MiniLED, con tecnologia Quantum Matrix e Quantum Mini LED.



Passando ai terminali, le USB-B per l'upstream sono due, così come le USB 3.0 per il collegamento di periferiche e supporti di archiviazione. A queste si affiancano il jack da 3,5 mm per il collegamento di cuffie e speaker, una DisplayPort di ultima generazione e tre HDMI 2.1 che consentono il collegamento di ulteriori device sfruttando le potenzialità di KVM Switch, PBP e PiP.



Un mostro per la produttività

Il nuovo Odyssey Neo G9 da 57 pollici è chiaramente pensato per la più avvolgente delle esperienze gaming, ma un pannello di tale formato risulta estremamente valido anche e soprattutto nell'utilizzo professionale di tutti i giorni.

Il pannello è di ottima fattura, un vero spettacolo per gli occhi per la sua definizione incredibile (110 PPI) e poter beneficiare di una tale nitidezza nella lettura, su un formato del genere, può fare la differenza.

Primato anche per la resa dei colori, che nella copertura DCI-P3 è superiore al 90%.

La luminosità di picco è di 1.000 nit, numeri da capogiro che non restituiscono però le cifre del reale utilizzo, in cui ci si assesta perlopiù intorno ai 400 nit: numeri comunque ottimi per l'uso di tutti i giorni, anche in condizioni sfavorevoli, e che trovano un naturale alleato nelle 2.392 zone di dimming gestite a 12-bit. Questa combinazione cerca di ridurre all'osso il blooming, ma per via della natura stessa del display questo problema non può ancora essere annullato del tutto; tuttavia, risulta perfettamente accettabile nella misura minima in cui si manifesta anche se forse si poteva fare di più in termini di zone di controllo.

Ancora meglio in HDR, grazie alle certificazioni VESA DisplayHDR 1000 e HDR10+ Gaming.



Tutto ciò lo rende un perfetto compagno da lavoro, soprattutto per creativi digitali alla ricerca di un monitor che ne valga almeno due, entrambi ad alta fedeltà d'immagine.

Il formato 32:9 lo rende intrinsecamente comodo per le attività da svolgere in multitasking, anche intensivo, grazie alla possibilità di affiancare dalle quattro alle sei finestre con il gestore di Windows, arrivando addirittura a otto se si decide di andare su due righe. L'ampia diagonale e la risoluzione 2160p, invece, contribuiscono a rendere percorribile anche questa estrema opzione senza sacrificare la leggibilità del contenuto.

Sempre in quest'ottica, di fondamentale importanza sono anche le già citate funzioni KVM Switch, per l'utilizzo dello stesso set di periferiche (mouse e tastiera) con più PC collegati al monitor, e quelle per mostrare a schermo più output video contemporaneamente. Con Picture in Picture avrete la possibilità di decidere dove e in che rapporto visualizzare il monitor secondario, che andrà dunque a sovrapporsi al desktop principale, che occupa l'intero schermo. Con Picture By Picture, invece, si andranno ad affiancare i due schermi secondo le proprie preferenze, cambiando di conseguenza anche la risoluzione dei due dispositivi.



Il collo di bottiglia... è il mercato

La caratteristica che lo rende unico nel suo genere è purtroppo anche quella che ne limita di fatto l'utilizzo, poiché per poter sfruttare i 240 Hz su doppio 4K è necessaria una scheda video con DP 2.1. Un compromesso accettabile dal momento che forse l'unica scheda che sarebbe in grado di tenergli testa sarebbe proprio la RTX 4090, nonché una delle poche con standard DP 1.4 a poter sfruttare anche solo i 120 Hz in Ray Tracing a questa risoluzione.

Persino le migliori opzioni di AMD avranno vita breve nel riuscire a garantire il massimo delle prestazioni, ma di certo non con titoli di nuova generazione, ad alta qualità e con Ray Tracing attivo.

Le tecnologie accessorie come FSR3 potrebbero metterci una pezza, ma di contro uno schermo simile tende a mostrare in maniera ancora più evidente eventuali artefatti da interpolazione.

Nell'esperienza quotidiana, dunque, i 120 Hz sembrano essere un compromesso ragionevole per giocare in Dual 4K, ammesso di riuscire a farlo. Per chi si può permettere un monitor del genere, però, anche affiancarlo a un hardware di livello non dovrebbe essere un problema.

I tempi di risposta sono ottimi, inferiori a 1ms e non si percepisce ghosting inverso. Molto bene anche il pieno supporto ad AMD FreeSync Premium Pro.

L'OSD invece è quello classico della linea Samsung Odyssey, con un'interfaccia grafica chiara e abbastanza facile da navigare. Da qui è possibile gestire sia regolazioni di fino del pannello che funzionalità aggiuntive.