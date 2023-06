Samsung QN800C 65' Recensione: un maestoso punto d'ingresso nell'era 8K

Di schermi a risoluzione 7680 x 4320 pixel non ce ne sono molti in commercio, offerta tecnica che ancora nel 2023 non è da percorrere per la disponibilità dell'offerta software, bensì per la superiore capacità di intervenire su segnali video da SD a UHD migliorandone la resa.

Il Samsung QN800C è un televisore 8K nativo di tipo VA con retroilluminazione miniLED, che abbiamo provato nel taglio più piccolo da 65 pollici, con una linea che include anche 75 e 85 pollici.

L'impatto di un simile schermo non è da sottovalutare, a partire dalla presenza scenica e dal livello di coinvolgimento che può regalare un pannello di tali dimensioni. Con il design "Infinity One", poi, lo schermo ha un aspetto pressoché senza cornici. Ecco le nostre impressioni sull'offerta d'ingresso di Samsung nel mondo dell'8K.



Le dimensioni contano

Con una diagonale di 65 pollici e uno spessore che non supera gli 1,5 cm, si tratta di una soluzione particolarmente essenziale e "compatta". I bordi in metallo sono perforati per favorire la fuga del calore ma anche la diffusione del suono tramite sistema audio proprietario con OTS+ (Object Tracking Sound Plus).

Il livello di ingombro è altrettanto importante, benché il piedistallo centrale favorisca una collocazione anche su una base non necessariamente larga. Le dimensioni (L x A x P) sono di 144,37 x 89,82 x 26,79 cm per un peso di 32,6 Kg, con possibilità di ancoraggio a muro tramite staffa VESA.



Il peso è determinato non solo dal televisore stesso, ma anche dal modulo di commutazione Slim One Connect, che si può poggiare inclinato sul dorso del supporto. La comunicazione fisica con il TV e la stessa alimentazione sono fornite da un unico cavo che collega lo schermo al box: poggiandolo sul retro si può sfruttare un cavo più corto, oppure quello più lungo per avere un più rapido accesso al comparto connessioni. Con simili colossi, la preparazione richiede la presenza di almeno due persone.

Una volta sfilato dall'imballo dall'alto e coricato il pannello in piano, sul dorso, si può procedere ad assemblare i tre elementi attraverso un doppio set di quattro viti. La base è fissa e non consente alcuna angolazione fine.



Telecomando e One Connect

Il nuovo telecomando Samsung TM2360E è leggermente più piccolo e presenta angoli arrotondati.

Contiene molta più plastica riciclata rispetto alle versioni precedenti e continua a non utilizzare batterie usa e getta bensì un micro pannello solare sul dorso (e possibilità di ricarica fisica tramite USB).

Non è retroilluminato e non dispone di tastierino numerico fisico, ma resta uno strumento relativamente pratico per chi interagisce spesso con setup e impostazioni.

L'unità One Connect in versione 2023 è ancora meno ingombrante rispetto al passato, pur mantenendo gli stessi connettori, ovvero quattro porte HDMI 2.1 (di cui una con audio di ritorno eARC anche ad alta risoluzione), tre porte USB 2.0, una porta Ethernet, un'uscita audio digitale ottica e lo slot CI+ (1.4) per programmi ad accesso criptato. L'unità si allaccia allo schermo con un unico cavo il cui terminale va a inserirsi in posizione piatta, senza alcun ingombro in caso di ancoraggio a muro. Connettività completa con Wi-Fi 6E, DLNA e Bluetooth 5.2.



Pannello e sistema operativo

Il pannello è nativo 10-bit, capace di gestire fino a 1,07 miliardi di sfumature colore, favorendo soprattutto segnali con inferiore compressione dinamica HDR-10, HLG e HDR-10+, con specifiche versioni per il gaming e adattivo in funzione della luminosità ambientale.

Solito grande assente Dolby Vision, mentre il pannello ha un refresh rate fino a 120 Hz e utilizza il classico sistema di retroilluminazione FALD (Full Array Local Dimming) con miniLED, dotato di rivestimento antiriflesso e angolo di visione molto ampio.

Semplice e intuitiva la guida per passare indenni attraverso le impostazioni di base, scegliendo se agire tramite telecomando o smartphone, tra configurazione Wi-Fi e memorizzazione canali DVB-T2 e DVB-S2.

Il sistema operativo è Tizen, qui nella evoluzione 7.0, sulla base del quale sono state implementate le funzioni smart del QN800C, che porta in dote ulteriore integrazione nella smart home.

L'app SmartThings muta lo smartphone in un telecomando e consente di visualizzare i contenuti dello smartphone sul televisore. Se lo si desidera è possibile trasformare il televisore in un vero e proprio centro di controllo della casa intelligente utilizzando lo Smart Hub, intuitivo e ben organizzato.

La modalità "Ambient" visualizza quadri precaricati, oppure si può organizzare uno slideshow delle proprie immagini. Anche la navigazione dei programmi televisivi è fluida e consente di accedere facilmente alle programmazioni delle varie emittenti.



Visione e personalizzazione immagine

Rispetto al modello precedente, siamo di fronte a un pannello che interviene meglio sulla questione light blooming, anche in virtù di uno specifico software che ne limita la presenza.

Anche in un ambiente totalmente oscurato, la visione ha riservato la piacevole sorpresa di un elevato grado di contenimento. Meno bene quando transitano contenuti HDR, dove l'inferiore compressione dinamica può aumentare il livello di luminosità su piccole specifiche aree, accentuando gli aloni.

Ciò detto, l'uniformità del pannello in parte si fa notare nonostante la presenza di quelle che dovrebbero essere oltre 1.300 zone di controllo in virtù dei miniLED: in presenza di un quadro con nero prossimo allo zero si avverte la presenza di bordi leggermente luminosi, mentre il centro potrebbe apparire lievemente più scuro su scene cariche di luce.



Eventuali esuberi potrebbero scatenare l'intervento del controllo automatico della retroilluminazione con un grado di attenuazione che non sembra essere troppo invasivo.

D'aiuto anche la modalità adattiva, che interviene per migliorare la resa complessiva in funzione della luce ambientale. La maggiore nitidezza dell'immagine viene raggiunta grazie al nuovo algoritmo, che entra in gioco quando viene attivata la funzione di Auto HDR Remastering.

Il livello di luminosità di questo pannello viaggia attorno ai 420 nit al 100%, ma può superare i 1.500 nit in SDR e i 1400 nit in HDR su finestre al 10%.

Il livello di contrasto è altrettanto performante e dinamico, anche se in misura nativa non così esaltante per via del più ampio angolo di visione offerto. Se però il local dimming viene impostato al massimo, la profondità dei neri aumenta in misura significativa in termini di uniformità e risalto d'insieme.

Il QN800C gestisce con eccellente rapidità le immagini, l'attivazione della "Nitidezza schermo" introduce l'interpolazione dei fotogrammi, ma aggiunge l'effetto soap opera con anche il rischio di generare qualche artefatto.



Per chi desidera ridurre l'accenno di sfocatura in fase di rapido movimento, c'è il consueto black frame insertion ("Movimento nitido LED" nelle immagini in alto; da notare anche le diverse luminosità) che però innesca il flickering e abbatte la luminosità. La copertura DCI-P3 è attorno al 95%, scendendo al 69% in REC.2020.

Il consiglio per i perfezionisti dell'immagine è quello di disattivare tutta l'elettronica possibile e viaggiare in Filmmaker Mode, in modo da ottenere il massimo della fedeltà cromatica. Non è da disdegnare nemmeno la modalità "Film".

Il bilanciamento del bianco è operabile a due punti solo su alte e basse luci, oppure a venti punti con interventi a step del 5%.



Gaming

Per i gamer è presente la Game bar 3.0, con equalizzatore dinamico del nero che consente di regolare i dettagli delle ombre. È presente il supporto FreeSync integrato (AMD FreeSync Premium Pro) per gestire lo screen tearing. Con ALLM abilitato, l'input lag misurato si aggira sugli 11 ms in 2K a 60Hz: perfetta sintonia d'intenti tecnici a partire dalle console sia Sony che Microsoft. Presente la compatibilità HGiG (HDR Gaming Interest Group).

Considerando la tipologia di schermo e la versatilità dello stesso, ci sentiamo di consigliarlo a chi avesse pensieri sul rischio di "stampaggio" - o burn-in - che ancora corrono, almeno in parte, sugli OLED.

Questo pannello è in grado di affrontare lunghissime sessioni RPG con griglie fisse e parziale movimento senza provocare danneggiamenti.

Come per la maggior parte dei televisori Samsung, la funzione di local dimming si comporta in modo alternativo quando subentra la modalità videogioco, con meno blooming, aumento del nero e dei dettagli delle ombre con superiore solidità anche per gli elementi più distanti.

Il velocissimo Doom Eternal dimostra molto bene le capacità responsive dell'unità, che non si piega neanche nelle transizioni più ipercinetiche.



Audio

Grazie al sistema Object Tracking Sound Plus, la qualità del suono del TV ha una resa complessivamente appagante, con un notevole palcoscenico, dei dialoghi particolarmente nitidi e un livello di coinvolgimento degno di uno schermo di questa portata.

Come di consueto fanno eccezione i bassi, quasi del tutto assenti al netto della configurazione audio 4.2.2 e dei 70 Watt di potenza totale. Per gli amanti di avventure piene d'azione, il consiglio è quello di aggiungere soundbar e subwoofer. Niente DTS, così come la compatibilità estesa per le codifiche Dolby Digital fino alla Dolby TrueHD e la conseguente Dolby ATMOS.