Samsung T7 Shield Recensione: l'SSD portatile per gli sbadati

Da uno dei principali produttori del mondo non potevamo aspettarci niente di diverso. È passato poco meno di un anno dalla recensione del piccolo Samsung T7, un SSD compatto e sicuro, adatto praticamente a tutte le tasche e con tante opzioni di memoria.

La formula scelta da Samsung, tuttavia, mancava di un elemento che potesse mettere al sicuro i nostri dati non solo dentro ma anche fuori. Nasce così il T7 Shield, un SSD portatile in formato rugged, che eredita dal modello base delle dimensioni straordinariamente esigue, equipaggiandolo però con una scocca rimaneggiata, pronta a cadute e intemperie.

Abbiamo passato qualche settimana in sua compagnia... e l'abbiamo adorato!



Indistruttibile? Quasi

Il Samsung T7 Shield è un dispositivo pensato per resistere alle condizioni più difficili, promettendo al contempo prestazioni in linea con il resto della gamma. La scocca riprende le dimensioni del modello base, con qualche millimetro in più. In tasca, il T7 Shield occuperà 88 x 59 x 13 mm, quindi è proprio nello spessore che troveremo le maggiori differenze.

Il motivo è presto detto e, in parte, giustificato anche dall'estetica, rimaneggiata per offrire ora una superficie a solchi invece del classico case liscio e uniforme. Il rivestimento è ora gommato, soffice e piacevole al tatto ma una vera calamita per polvere e pelucchi.

La sua conformazione gli permette di garantire resistenza a cadute da 3 metri, oltre a sfoggiare la certificazione IP65 per resistenza a schizzi, polveri e sabbia. Ovviamente non potrete portarlo sott'acqua, perché il rating per i liquidi è troppo basso per questo tipo di attività, ma se esposto alle intemperie o in mano a qualche "sbadato" non dovrebbero esserci problemi. In città non teme pozzanghere o cadute dalle tasche e questo è più che sufficiente per coprire le esigenze di un'ampia fetta di utenti.

Oltretutto, il rivestimento scelto da Samsung consente di ridurre al minimo anche graffi e scheggiature sulla superficie, che nei modelli più conservativi rappresentavano invece un rischio di cui tenere conto.

Quanto alle performance, l'unità scelta da Samsung è la medesima del modello T7, con velocità di lettura sequenziale fino a 1050 MB/s e di scrittura fino a 1000 MB/s. Sul banco di prova le promesse non sono state disattese, raggiungendo valori in linea con quanto dichiarato. Tra l'altro, abbiamo avuto modo di mettere le mani sul modello da 4TB e le performance sono molto interessanti per un dispositivo di tali capienza e dimensioni fisiche.

Questi numeri lo mettono in linea con i diretti competitor per fascia di prezzo, anche non rugged, ma non siamo ai livelli delle migliori unità in commercio, soprattutto se si racchiudono in questa categoria anche gli shell custom ad alte prestazioni, che però oscillano su ben altre fasce di prezzo (si possono spendere anche più di 700 euro per modelli da 2 TB).

La gestione della sicurezza tramite software passa dal solito Samsung Portable SSD Software, che abbiamo imparato a conoscere in più di un'occasione.



Tuttavia, a differenza di quanto sperimentato nella recensione del Samsung T7 Touch, qui dovremo fare a meno della cifratura protetta da sensore biometrico, pur continuando ad avvalerci del solito livello di sicurezza garantito dallo standard AES a 256-bit: al primo avvio saremo invitati a estrarre il relativo *.pkg su Mac o a eseguire l'installazione su Windows, per aprire la suite e impostare il livello di sicurezza che preferiamo, semplicemente tra spento o protetto tramite password.

Croce e delizia dell'intera esperienza, come sempre, è proprio la gestione della sicurezza, che impedisce di fatto un utilizzo più trasversale del device con la sicurezza attiva, come memoria per la TV ad esempio, aspetto reso impossibile dalla mancanza di possibilità di sblocco.

Allo stesso modo, trattandosi di un sistema di sicurezza di terze parti, ci verrà sempre richiesto di installare e avviare il software anche sui PC di amici e colleghi per poter inserire la password. A questo proposito, sarebbe forse opportuno iniziare a valutare l'integrazione di un sistema che possa bypassare completamente lo step di installazione, onde evitare che questo livello di sicurezza venga col tempo disabilitato dagli stessi utenti che hanno scelto un T7 per le sue potenzialità, trovandosi poi a fare i conti con un'unità non protetta ma più "utile".

La soluzione più semplice (e più costosa) sarebbe chiaramente quella di inserire un sensore biometrico, che potrebbe riuscire a rientrare nel prezzo della soluzione da 4TB (circa 400 euro) ma forse non dei tagli più economici.

Quanto a prezzi e disponibilità, la variante che abbiamo provato può essere acquistata nelle più note catene di elettronica, tra cui Euronics e Trony, mentre le versioni da 1TB (149 euro) e 2TB (249 euro) sono disponibili sullo shop ufficiale. Le colorazioni disponibili sono Nero, Blu e Beige, ma il modello da 4TB può essere acquistato solo in versione total black.