Samsung T7 Recensione: SSD portatile compatto, resistente e veloce

Gli SSD stanno lentamente ma inesorabilmente soppiantando gli Hard Disk meccanici tradizionali e ibridi in termini di diffusione nel mercato consumer, complice in questo la progressiva riduzione del prezzo per GB, la maggiore longevità rispetto alle primissime unità a stato solido e una intrinseca maggiore velocità complessiva in scrittura e lettura, sia per quel che riguarda la componentistica hardware che nel settore delle memorie esterne.

Dopo aver saggiato le potenzialità del fratello maggiore nella recensione di Samsung T7 Touch, torniamo a tuffarci proprio nel mondo dei drive esterni per mettere alla prova il piccolo Samsung T7, modello base che offre spazio, protezione e velocità all'interno di una struttura incredibilmente compatta e leggera, a un prezzo attualmente in offerta di 129 euro per la variante da 1TB.



Sicuro dentro, piccolo fuori

Già dal cofanetto in cui viene spedito si nota la particolare essenzialità del prodotto. Niente fronzoli e tanta concretezza, che si traduce in una scocca completamente in alluminio, per l'occasione arrivata nella splendida colorazione Indigo Blue.

Questa soluzione, a detta di Samsung, conferisce una innata robustezza al dispositivo, preservandone l'integrità anche in caso di cadute da 2 metri di altezza.

Presente, inoltre, una garanzia limitata estesa a 3 anni da parte del produttore.

L'unità da 1 TB che abbiamo avuto modo di provare in queste settimane si è rivelata anche un peso piuma con i suoi appena 58 grammi (al netto del cavo), con dimensioni eccezionalmente ridotte, pari a 85 x 57 x 8 mm.

In dotazione troviamo la consueta manualistica e due cavi per il trasferimento dati, uno USB-A/USB-C e l'altro USB-C/USB-C, entrambi da circa 45 cm di lunghezza. L'ingresso del drive è proprio USB-C e sia il dispositivo che i cavetti rispondono allo standard USB 3.2, che garantiscono velocità massime di lettura e scrittura di 1.050/1.000 MB/s, secondo quanto dichiarato dall'azienda due volte più veloce rispetto al modello Samsung T5 e ben 9,5 volte rispetto a un Hard Disk esterno.

A impreziosire il pacchetto è il protocollo di protezione inserito all'interno del device. Infatti, il Samsung T7 è dotato di protezione hardware basato su password criptata con AES a 256-bit, che si può impostare, modificare e rimuovere tramite la suite presente all'interno della memoria.



Prova su strada

Le sue caratteristiche macroscopiche, lo ammettiamo, lo rendono un alleato particolarmente prezioso per la vita all'aperto. Un prodotto essenziale, leggero e resistente che non ingombra in qualunque situazione, ma al contempo grande il giusto da non sembrare un giocattolo.

La compatibilità con praticamente qualunque piattaforma in circolazione, poi, contribuisce non poco a renderlo adeguato a ogni situazione. Più piccolo di un hard disk da 2,5" e solo di poco più ingombrante rispetto a un'unità Flash, lui si fa sempre trovare pronto e scattante, con velocità non più stimate ma verificate sul campo di 1234 e 1234 MB/s, rispettivamente in scrittura e lettura sequenziali.

Anche in caso di trasferimenti particolarmente impegnativi non abbiamo mai notato sensibili sbalzi di temperatura, indice del fatto che le soluzioni termiche adottate da Samsung svolgono egregiamente il loro lavoro nella distribuzione bilanciata del calore prodotto dall'unità, grazie alle tecnologie ePCM e Dynamic Thermal Guard.



La crittografia AES a 256-bit si rivela sempre una certezza, la cui gestione risulta tutto sommato facile e intuitiva, seppure più macchinosa rispetto al modello Touch. A ogni modo, impostare la sicurezza del dispositivo risulta davvero semplice, anche per utenti meno avvezzi al genere.

Al collegamento, verrà visualizzata solo una manciata di icone all'interno della memoria. Selezionando l'opportuno eseguibile si potrà procedere all'installazione del sistema di sblocco e impostazione Samsung Portable SSD Software, presente sia in versione *.pkg che in formato *.exe. Quanto ad Android, all'interno della memoria troviamo un file di testo contenente l'URL da seguire per scaricare l'installabile, oppure è possibile passare direttamente dal Play Store.



La compatibilità è garantita con dispositivi Android dalla build 5.1 (Lollipop) in su, su PC con Windows 7 o superiore e con Mac OS X dalla versione 10.10 in poi. Tuttavia, non è da escludere la possibilità di riuscire a utilizzare l'unità anche con sistemi più datati.

Lato console, abbiamo provato a utilizzarlo come fonte dati esterna sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X. In entrambi i casi, come da specifiche delle due console, è stato possibile riprodurre giochi della scorsa generazione senza problemi, ospitando al contempo anche i dati di titoli current gen, ma questi non possono essere avviati (come da specifiche istruzioni di Sony e Microsoft). Per usare il T7 a questo scopo andrà opportunamente formattato cancellando tutti i dati presenti in memoria, attraverso le relative interfacce delle console di gioco. Come contenitore multimediale, invece, può essere sfruttato senza problemi, a patto di non avere la crittografia attiva.

In tal caso, è possibile utilizzarlo solo sui sistemi elencati in precedenza previa installazione della suite, aspetto marginalmente limitante rispetto a quanto visto sul modello Touch se si intende usarlo anche al di fuori della propria cerchia di device.