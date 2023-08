Sapphire Radeon RX 6750 XT Pulse Recensione: come va RDNA2 nel 2023?

In ormai piena "next-gen" e con le prime sirene sulla possibile data di presentazione della Radeon RX 7700 XT, torniamo a guardare al passato, un po' per possibilità ma anche per necessità di contestualizzare l'attuale proposta del team rosso in relazione a quello che è stato il canto del cigno di RDNA2.

Abbiamo avuto l'opportunità di provare con mano la Sapphire Radeon RX 6750 XT Pulse, una scheda video che ha sicuramente fatto parlare di sé e che con la dibattuta Serie 40 di NVIDIA, che nelle sue opzioni entry level non ha fatto urlare al miracolo, assume una particolare rilevanza in termini di rapporto prezzo/prestazioni.



Facciamo un passo indietro

Prima di proiettarci verso la prova sul campo e dopo averla contestualizzata nel periodo storico in cui la stiamo provando, ovvero a un anno di distanza dal suo rilascio, è doveroso guardare anche alle specifiche e al contesto d'uscita della RX 6750 XT.

Si tratta, infatti, di un minor upgrade sulla serie RX 6000 di AMD, che mirava a puntellare ulteriormente lato prestazioni quanto di buono già offerto dalla prima generazione di schede video del team rosso con Ray Tracing.

Alla base troviamo il chip Navi 22 a 7 nanometri, il medesimo della Radeon RX 6700 con un core count identico, pari a 2560, un clock di base più basso (2.2 GHz) e una frequenza in boost leggermente superiore (2.6 GHz) rispetto alla sorella minore.

Tutt'altro che marginale, invece, l'upgrade alle memorie. Il totale rimane fisso su 12 GB di tipo GDDR6, garantendo una futuribilità accettabile per la fascia di prezzo, mentre aumenta il clock da 16 a 18 Gbps (e da 384 a 432 GB/s di banda), sempre su bus a 192-bit.

Il TDP aumenta, passando dai 230W della RX 6700 XT ai 250W della RX 6750 XT.

A luglio 2023, le versioni custom possono essere acquistate nei principali store specializzati, anche in territorio italiano, nuove a meno di 400 euro.



Il modello custom prodotto da Sapphire non è dissimile esteticamente e nel concept generale rispetto a quanto visto nella recensione della RX 6600, con una livrea completamente in plastica nera e con accenti, grafiche e scritte in rosso acceso. Fra tutti i dettagli spicca sicuramente il backplate, dotato di finestra per il flow through dell'aria, impreziosito da una lunga linea orizzontale con la classica deviazione a ricordare la linea dell'attività elettrica del cuore (non a caso... Pulse) e dall'altro lato la scritta RADEON.

L'alimentazione richiede un doppio connettore PCI Express, di cui uno a 8-pin e uno a 6-pin.

Le dimensioni non sono eccessive, richiedendo una clearance longitudinale di 28 cm e occupando in spessore meno di tre slot.

Guardando agli output, invece, troviamo tre uscite DisplayPort e una HDMI.



Prova sul campo

La nostra configurazione di prova è la medesima utilizzata nel corso dell'ultimo anno per verificare le performance delle schede di nuova generazione, la più recente la recensione della RTX 4060.

Come processore abbiamo scelto il Ryzen 7 7700X accanto a 32 GB di memoria RAM DDR5-5200 su scheda madre AsRock X670-E Taichi.

Dato il momento particolare di mercato e in attesa del lancio delle rumoreggiate Radeon RX 7700 e 7800, abbiamo ritenuto di porre l'attenzione sulle principali "avversarie" attualmente sul mercato, dalla RTX 3060 sino alla RTX 3070 Ti, tenendo in considerazione anche le più recenti RTX Serie 40.



TIMESPY EXTREME PORT ROYAL

Ciò che salta subito all'occhio dai benchmark sintetici è la sottile differenza in raster con la RTX 4060 Ti, appena arrivata sul mercato a un prezzo molto simile, ma non troppo distante neanche dalla RTX 3070.

In Ray Tracing, invece, è particolarmente evidente il cambio di marcia, che la pone in condizioni di sostanziale pareggio con la RTX 3060 Ti. Notevole, in tal senso, lo scarto lasciato dalla RTX 4060, nonostante quest'ultima possa vantare un hardware di nuova generazione (ma è pur vero che il prezzo di partenza è molto più basso per la scheda mainstream di NVIDIA e tenderà a contrarsi ulteriormente con il tempo).



In gioco le cose cambiano leggermente. All'atto pratico, infatti, la scheda mostra una spiccata preferenza per i giochi in raster, collocandosi a ridosso con le prestazioni della RTX 3070 Ti e proponendo un'esperienza di gioco sovrapponibile alla scheda di fascia medio-alta con architettura Ampere.

La 4060 Ti e la 3070 riescono a tenere il passo, ma devono cedere una manciata di punti percentuali alla proposta del team rosso.

Molto diverso, invece, quanto offerto quando si chiama in causa il Ray Tracing, allontanandoci anche in questo caso dai test sintetici ma in negativo.

La Radeon RX 6750 XT cede il passo persino alle più piccole di casa NVIDIA in questo frangente, mostrando i muscoli praticamente solo nei giochi ottimizzati AMD: non a caso, su FarCry 6 le prestazioni di questa scheda tornano a guardare la classe 70 del team verde, mostrando addirittura maggiore spunto della RTX 3070 all'aumentare della risoluzione (il gioco Ubisoft è particolarmente vorace di memoria video e il framebuffer limitato a 8 GB della RTX 3070 è parte del problema).

Parlando di risoluzioni, è evidente come i 12 GB su bus a 192-bit possano seriamente cambiare le carte in tavola, garantendo alla RX 6750 XT un pass per qualche generazione in più rispetto a opzioni meno generose da questo punto di vista, ma considerate le prestazioni del chip non c'è da aspettarsi che in Ray Tracing possa tenere il passo molto a lungo, se non in FullHD.



Tornando al caso specifico del nostro sample in prova, la scheda si è comportata molto bene anche a livello termico, con temperature mai superiori ai 76 °C anche in piena ondata di caldo estivo (temperatura ambiente tra i 32 e i 36 °C al picco in studio).

Lato consumi, siamo ben al di sopra dei livelli di efficienza proposti da NVIDIA con la sua architettura Ada Lovelace di nuova generazione. Basti pensare che a prestazioni non troppo distanti troviamo la RTX 4060 Ti che consuma quasi la metà con i suoi 137W di picco, laddove la RTX 3070 si ferma intorno ai 220W. Qui, in gioco, viaggiamo praticamente sempre al di sopra dei 246W, con picchi fino a 251W.