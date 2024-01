Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse Recensione: GPU definitiva per il FullHD?

La nuova nata di casa AMD chiude finalmente il cerchio per quel che riguarda la lineup ufficiale della Serie Radeon RX 7000. Con la presentazione della RX 7600 XT, il team rosso punta a offrire una soluzione di peso per quel che riguarda il FullHD ad altissima qualità e al 1440p con un pizzico di tecnologia in più. Di fatto, le specifiche la avvicinano molto alla RX 6700 dello scorso anno: sarà ancora sufficiente per il 2024?



Scheda Tecnica

Nella Serie 7000, la Radeon RX 7600 XT si colloca a cavallo tra la RX 7600 e la RX 7700 XT per colmare il gap prestazionale tra i "bassi" 1080p e 1440p con una scheda che, dalle specifiche, si sovrappone alla RX 6700 di vecchia generazione ma che si spera possa avvicinarsi alla vecchia RX 6700 XT e alla successiva RX 6750 XT a livello prestazionale.

È proprio rispetto a queste opzioni che si pone il dilemma della necessità di produrre da zero una scheda dalle caratteristiche molto simili e con un cambio generazionale che a livello tecnologico non dovrebbe apportare alcuna miglioria se non un leggero miglioramento in Ray Tracing.

La nuova 7600 XT arriva sul mercato con 32 CU per un totale di 2.048 SP core, clockati a 2.76 GHz da valori di riferimento.

A migliorare in maniera significativa è la memoria, che passa dai 12 GB GDDR6 (su bus a 128-bit sulla RX 6700 e a 192-bit delle altre due opzioni) ai nuovi 16GB su bus a 128-bit. La larghezza di banda che ne risulta è identica a quella della 6700, pari a 288 GB/s.

Sempre rispetto alla 6700 "liscia" aumenta il TGP, che passa da 165 a 190W, così come il prezzo di listino ufficiale, 369,90 euro.

Rispetto alla concorrenza, sulla carta dovremmo essere dalle parti della RTX 4060, che però al lancio costava 30 euro in meno, scheda che però poteva contare su appena 8GB di memoria video dedicata e un TGP di appena 115W.



La nostra 'custom'

Come spesso accade per questa classe di schede, anche la 7600 XT non ha ricevuto un trattamento Reference da parte di AMD, così come del resto anche la RTX 4060 non è mai arrivata sul mercato in versione Founders Edition.

La personalizzazione che abbiamo ricevuto da parte del produttore è la Sapphire Radeon RX 7600 XT Pulse, che si presenta sugli scaffali con un leggero overclock di fabbrica (boost 2.81 GHz).

La scheda riprende le linee della serie Pulse, da cui eredita anche la combinazione colore e i dettagli grafici rossi su livrea completamente nera. La scocca in plastica è di poco più lunga del PCB, lasciando la possibilità di aprire una piccola finestra di Flow Through per l'aria.

Le ventole a disposizione sono due, mentre il backplate è completamente in metallo e assicura una buona resistenza contro le flessioni e un leggero margine di dissipazione.

Le dimensioni sono pari a 250 x 129,25 x 44,56 millimetri, che si traducono in una scheda abbastanza compatta e adeguata a build con una clearance massima in lunghezza pari a 25 centimetri. Lo spessore è di poco più di due slot, cosa che le consente di entrare anche in case SFF particolarmente compatti.

Sapphire consiglia un alimentatore da 600W, mentre l'alimentazione per la scheda viene gestita tramite due connettori tradizionali da 6+2 pin, al contrario della RX 6700 che ne richiedeva soltanto uno.



Prestazioni di gioco

Passando alla prova sul campo, per i nostri test ci siamo affidati alla classica configurazione di prova composta da un processore Intel Core i5-14600K con 32GB di RAM DDR5-5200 su base ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II.

Già dai benchmark sintetici appare chiaro come la scheda sia molto vicina, in raster, alle prestazioni offerte dalla RTX 4060, sulla quale mostra un vantaggio vicino al 6%.

Diverso, ma non troppo, il discorso in Ray Tracing, dove è la 7600 XT a cedere il passo di poco più del 3%.

Le due schede, quindi, dovrebbero andare a sovrapporsi in gran parte dei casi.

In effetti, anche le prestazioni in-game senza Ray Tracing mostrano numeri sovrapponibili in diversi casi, con Forza Horizon 5 su tutti a raccontare un sostanziale pareggio tra le due. Molto interessante notare come anche le differenze con la 6750 XT siano molto sottili in questo specifico titolo.

La storia cambia se andiamo a vedere Cyberpunk: 2077 con preset Ray Tracing Ultra, dove è la RTX 4060 a spuntarla su tutte, soprattutto se si chiamano in causa le rispettive tecnologie di upsampling proprietarie.

Vale la pena notare come in 4K nessuna delle tre schede sia in grado di offrire un'esperienza accettabile nel titolo dello studio polacco, indice del fatto che la quantità di memoria video a disposizione sia ben lontana dal rappresentare un collo di bottiglia (ma a dirla tutta anche il bus, dal momento che la 6750 XT viaggia su 192-bit).

Medesime impressioni sono offerte da Marvel's Guardians of the Galaxy, dove però in 4K è la RTX 4060 a soffrire maggiormente, guadagnando invece un superiore livello di giocabilità con DLSS attivo.

Rispetto alla 6700 XT, invece, dei risultati che all'apparenza possono sembrare altalenanti si traducono in un vantaggio tra il 7 e l'8%, sia in raster che in Ray Tracing. La 7600 XT mostra dunque un leggero spunto in più nonostante si tratti di una scheda tradizionale in tutto e per tutto, con un vantaggio puramente prestazionale rispetto alle opzioni di fascia media della passata generazione. Tuttavia, è il balzo tecnologico a mancare: questa 7600 XT, infatti, non adotta la struttura chiplet delle schede più avanzate e, sebbene si tratti di RDNA3, di fatto siamo di fronte a un miglioramento totalmente iterativo, con una maggiore potenza a fronte di maggiori consumi.



Consumi e temperature

Proprio temperature e consumi sono oggetto delle nostre ultime riflessioni. Nel corso della nostra prova, la personalizzazione di Sapphire si è comportata molto bene sul fronte termico e sotto stress si è adagiata intorno ai 60 °C con picchi mai superiori ai 65 °C.

Nell'utilizzo quotidiano, quindi tra multimedia e browsing, la sua temperatura operativa si attesta intorno ai 45 °C. Queste misurazioni sono state ottenute con temperatura ambiente di 18 °C.

Lato consumi, la scheda si è attestata intorno ai 200W durante le nostre prove a pieno carico rimanendo, invece, tra i 40 e i 60W durante l'uso ufficio.

Si tratta evidentemente di un'opzione molto più energivora rispetto alla concorrenza, ma in questo caso il merito è dell'architettura Ada Lovelace di NVIDIA, il cui principale punto di forza è proprio l'efficienza energetica. Al netto di ciò, questa scheda non si è comportata male ed è risultata ben poco udibile durante il corso di tutte le nostre prove.