Scopa elettrica Xiaomi G9 Plus alla prova: essenziale ma versatile

Arrivati ormai a maggio 2023 possiamo dirlo senza timore: le classiche scope elettriche a filo appartengono un po' al passato. Sono state sostituite da modelli più snelli, compatti e agili, capaci di funzionare per svariati minuti grazie all'uso di una batteria, spesso e volentieri intercambiabile - per un'autonomia raddoppiata rispetto a quella standard. Sappiamo bene che in questo settore Dyson ha spalancato le porte a un mercato del tutto nuovo; i prodotti inglesi, però, sono particolarmente costosi e il mercato si è adeguato anche con proposte più accessibili ma non per questo meno valide.

Abbiamo già visto come Proscenic sia riuscita a portare i LED rileva-polvere anche su un prodotto al di sotto dei 250 euro (qui la prova della nuova Proscenic OptClean P12), oggi invece vogliamo analizzare una nuova proposta Xiaomi: in questo 2023 il marchio cinese ha deciso di attaccare la fascia "entry level" del mercato con la sua nuova G9 Plus, scopa elettrica senza fronzoli che fa il suo dovere in maniera essenziale e lineare.



Xiaomi G9 Plus: l'essenziale a portata di mano

Spesso i prezzi spuntano fuori soltanto alla fine degli articoli; in questo caso, invece, vogliamo proporli subito, così da capire in che fascia ci collochiamo: la nuova scopa elettrica senza fili Xiaomi G9 Plus ha un prezzo di listino di 299 euro, basta però andare su Amazon Italia per trovarla scontata del 23% a 230 euro. Un'offerta accessibile a parecchi portafogli, che ci permette di ottenere una scopa elettrica di nuova generazione con potenza di aspirazione di 120 AW, filtraggio a 5 strati HEPA (significa che abbiamo un filtraggio delle polveri sottili fino al 99,97%), batteria da 2.500 mAh capace di durare fino a 60 minuti in modalità Eco.

In dotazione abbiamo una pratica staffa per installare la scopa elettrica a parete, davvero compatta e poco ingombrante, una spazzola principale con tecnologia anti-groviglio, un accessorio per la pulizia dei tessuti e un un ugello per fessure 2-in-1 con setole morbide. A proposito di plastica: rispetto ad altri prodotti di pari fascia, la Xiaomi G9 Plus ci ha colpiti per la qualità dei materiali, rifiniti con cura, capaci di restituire una sensazione di grande robustezza e piacevoli al tatto, non siamo dunque di fronte a un prodotto dal touch & feel economico, tutt'altro.

La spazzola principale inoltre è dotata di setole anti-groviglio che possono essere facilmente rimosse per una pulizia approfondita dell'accessorio - dettaglio tutt'altro che scontato.

Ma come ha fatto Xiaomi a proporre un pacchetto di buona qualità a un prezzo accessibile? Ovviamente facendo economia su alcuni aspetti: rispetto a prodotti concorrenti, il corpo centrale della scopa elettrica, che contiene il motore elettrico brushless, non ha schermi LCD o simili, è davvero minimale all'estremo.

L'indicatore di potenza è uno switch manuale che dobbiamo spostare in posizione 1, 2 o 3, non ci sono altri comandi. È invece sulla batteria rimovibile da 2.500 mAh che troviamo 3+3 LED bianchi utili per capire quanta energia abbiamo ancora a disposizione. Non è una soluzione eccelsa, ovviamente, e avremmo preferito un'indicazione più precisa della carica residua, poiché esistono prodotti capaci di indicarci con esattezza la percentuale di carica rimasta. In questo caso però si tratta di un buon compromesso per tenere alta la qualità generale di materiali e aspirazione e mantenere basso il prezzo.



Xiaomi G9 Plus in azione

Un altro compromesso a cui è dovuta scendere Xiaomi è la potenza di aspirazione: anche se il mercato offre potenze di gran lunga superiori, 120 AW è una quota accettabile per la maggior parte degli utenti. Basti pensare che per il 90% del tempo abbiamo utilizzato tranquillamente la G9 Plus in modalità Eco, ovvero il livello di aspirazione più basso. È perfettamente sufficiente per rimuovere la polvere quotidiana da pavimenti e mobili, gli unici problemi li abbiamo riscontrati con elementi più grandi dei semplici granelli.

Pensiamo a briciole, pezzetti di legno, chicchi di caffè, mirtilli caduti in terra e quant'altro, con la spazzola principale della G9 Plus che non sempre è stata in grado di aspirarli al primo colpo e magari in questi casi potrebbe essere necessario passare più volte sul residuo oppure posizionare in maniera accurata, dall'alto, la spazzola; è certamente più semplice aspirare i residui di dimensioni maggiori con l'ugello in dotazione.

Abbiamo trovato particolarmente efficace anche l'accessorio per al pulizia di tessuti: grazie alla sua conformazione, l'aria scorre agevolmente anche aspirando sui tessuti, un bel plus che invece è assente su altri prodotti di pari fascia.

Ovviamente tutti gli accessori in confezione possono essere utilizzati o connessi direttamente al corpo della scopa elettrica o alla prolunga di color rame/bronzo: realizzata con materiali di buona qualità, è una prolunga dalla lunghezza "fissa", non può dunque essere regolata come avviene su prodotti differenti, anche se questo non è stato per noi un problema. Potrebbe invece diventare un problema l'autonomia della G9 Plus nel caso in cui abbiate bisogno di aspirare alla massima potenza per molti minuti: il terzo grado di aspirazione lo abbiamo usato solo in momenti "d'emergenza", magari per aspirare della polvere particolarmente aderente alle superfici, per pulire a fondo computer, tastiere, console di gioco o tappeti. In questo caso però difficilmente si riesce ad andare oltre i 10 minuti di autonomia con batteria completamente carica.

La batteria in dotazione con la G9 Plus è totalmente rimovibile, significa che potete acquistarne altre ed estendere di fatto l'autonomia della scopa elettrica: un Battery Pack originale Xiaomi però costa di listino 119,95 euro, quasi la metà di una G9 Plus completa, dunque potrebbe non valerne troppo la pena. Resta invece valida la possibilità di acquistare una seconda batteria nel caso in cui, con il passare del tempo, la batteria originale non fosse più capace di fornire prestazioni adeguate: in questo caso con poco più di 100 euro si potrebbe allungare la vita alla propria G9 Plus senza acquistare un nuovo prodotto.

Ma torniamo all'autonomia della G9 Plus: se alla massima potenza di aspirazione abbiamo circa 10 minuti di utilizzo, in modalità Eco possiamo tranquillamente arrivare a circa 60 minuti - una modalità, lo ricordiamo, sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. La ricarica della batteria avviene invece in circa 3-4 ore; a differenza di prodotti concorrenti, sulla G9 Plus l'ingresso per lo spinotto di ricarica è posizionato direttamente sul corpo centrale della scopa elettrica, significa che per la ricarica è necessario fermare completamente il dispositivo, mentre magari su altre soluzioni si può ricaricare direttamente ogni singola batteria.

Chiudiamo infine parlando del serbatoio di raccolta della polvere: offre 1 litro di spazio, non è enorme ma neppure minuscolo come su prodotti concorrenti, inoltre si svuota davvero in un lampo, si può ripartire immediatamente a pulire dopo una pausa di pochi secondi. Più complicata invece la pulizia dell'intero barilotto-motore della G9 Plus. I cinque strati di filtraggio HEPA richiedono l'utilizzo di diversi filtri che vanno ripuliti di tanto in tanto con cura, un'operazione che richiede non solo un po' di tempo per la pulizia diretta ma anche per l'asciugatura: Xiaomi consiglia di lasciar asciugare i filtri per almeno 24 ore prima di un nuovo utilizzo, fortunatamente però non è un qualcosa che va fatto di continuo, dopo ogni utilizzo.