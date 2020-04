Seagate Barracuda Fast SSD Recensione: tanto spazio ma a caro prezzo

Seagate è un nome storico nel panorama delle memorie, così come il brand Barracuda. Entrambi ci accompagnano da molti anni in ambito PC e continuano a farlo oggi, sia con memorie interne che esterne. L'SSD Barracuda Fast conferma tutta la qualità che abbiamo visto finora nei prodotti Seagate, scontrandosi però con i limiti imposti dall'interfaccia SATA III, collo di bottiglia che non permette di raggiungere la velocità dei moderni SSD NVMe esterni.

Le prestazioni non sono un problema se commisurate a un costo sul mercato adeguato, purtroppo però gli attuali prezzi rendono difficile consigliare questo prodotto, soprattutto quando è possibile acquistare un Crucial X8 NVMe spendendo 14€ in più.

Design e specifiche

Il Seagate Fast SSD è una memoria portatile dal design curato e dalla buona qualità costruttiva. La scocca è in plastica con la parte superiore leggermente rialzata, caratterizzata da un piccolo bordo verde, che nasconde al suo interno anche un led di funzionamento. Le dimensioni sono contenute, di 9.1x79x93 mm, per un peso di 0.14 grammi, e rendono facile anche il trasporto. La confezione di vendita è ben realizzata e il bundle completo, all'interno si trova infatti sia un cavo USB Type-C - Type-C sia un cavo USB Type-C - Type A, con cui connettere la periferica sia a PC più nuovi che a quelli più vecchi, oltre che alle console, per essere utilizzato come unità di memorizzazione esterna. Incluso nel prezzo ci sono anche due mesi di abbonamento ad Adobe Creative Cloud gratuiti.

L'SSD è disponibile nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB, tutti caratterizzati da un controller di memoria proprietario e dalla presenza dell'interfaccia SATA III. La velocità in lettura sequenziale dichiarata da Seagate è di 540 MB/s, mentre in scrittura si arriva a 500 MB/s, di fatto i limiti fisici dell'interfaccia SATA III, oltre la quale non si può andare. Su tutti i prodotti è offerta una garanzia di 3 anni.



Prezzi e prestazioni

Seagate consiglia la vendita del Fast SSD a 129.99 euro per il modello da 500 GB, salendo a 194.99 euro per quello da 1 TB e a 389 euro per quello da 2 TB. Per la variante da 500 GB il nostro riscontro sui prezzi fatto su Amazon è positivo, si trova infatti intorno ai 123 euro, la variante da 1 TB però è proposta a 220 euro, scontati in questo periodo a 205 euro. Il modello da 2 TB invece si trova a 413 euro. Proprio la variante da 1 TB è quella più penalizzata da questi prezzi, perché il Crucial X8, che abbiamo recensito poco tempo fa, costa 219 euro ma è dotato di interfaccia NVMe, che supera le prestazioni concesse dallo standard SATA III.

I benchmark svolti sul CrystalDiskMark mostrano valori in lettura in linea con quelli dichiarati, in scrittura invece il dato è più basso di quanto ci aspettavamo. ATTO Disk Benchmark invece mostra valori perfettamente in linea con quelli dichiarati da Seagate.

Se i benchmark mostrano un divario piuttosto netto con il Crucial X8, il test reale di copia di un file rende meno marcato il distacco. Per la prova abbiamo utilizzato un PC composto da processore Ryzen 3900X su scheda madre MSI X570 Godlike, connettendo il disco con interfaccia USB Type-C. Durante la copia di un file da 30 GB l'SSD di Seagate viaggia stabile intorno ai 390 MB/s, mentre il Crucial X8 raggiunge i 500 MB/s, un divario meno evidente di quando potesse emergere dai benchmark.