Sharkoon Aluminium Monitor Stand PRO Recensione: supporto monitor con USB 3.0

Tutti i videogiocatori PC più incalliti sapranno che per usufruire al meglio della coinvolgente esperienza offerta dai propri titoli preferiti non basta possedere un computer, un monitor, una tastiera e un mouse, ma è molto importante anche tutto ciò che vi ruota attorno. Gli accessori ricercati da questo tipo d'utenza sono di vario tipo: si va dal classico tappettino per il mouse fino alle cuffie da gaming, passando per un buon supporto per il monitor. Ricade in quest'ultima tipologia il prodotto che andiamo a recensire oggi: Sharkoon Aluminium Monitor Stand Pro, acquistabile su Amazon.it ad un prezzo di circa 40 euro.



Caratteristiche

Sharkoon Aluminium Monitor Stand Pro è uno stand ergonomico in alluminio dall'elegante design adatto per monitor, laptop, MacBook e iMac fino ai 15 kg di peso. Le sue dimensioni sono di 550 x 220 x 60 mm per un peso di 1.6 kg. L'appoggio alla superficie è stabile grazie ai cuscinetti antiscivolo e sulla parte sinistra è presente anche un hub con quattro porte USB 3.0 con velocità massima di trasferimento dati di 5 Gbit/s. All'interno della confezione, oltre allo stand, troviamo anche un manuale e un cavo USB dalla lunghezza di 105 cm. Le colorazioni disponibili sono quella nera e quella argento, con quest'ultima che si adatta molto bene nel caso siate dei possessori di Macbook e iMac.



Sharkoon Aluminium Monitor Stand PRO è stato realizzato in modo da sopraelevare alla giusta altezza il monitor con collo e schiena che si posizionano nel modo corretto. Durante la nostra prova non abbiamo notato problemi alla postura, che anzi si è rivelata corretta, consentendo inoltre di ottimizzare gli spazi sulla scrivania, riponendo la tastiera sotto allo stand al termine dell'utilizzo, cosa che può sembrare scontata ma risulta utile all'atto pratico.