Sony BRAVIA X90L Recensione: un buon medio gamma adatto anche al gaming

Sony ha presentato la gamma TV Bravia 2023 a marzo di quest'anno, focalizzandosi in particolar modo sul miglioramento dei contrasti e della retroilluminazione un po' su tutta la gamma, a partire dai pixel organici con Quantum Dot ma senza trascurare Mini LED e LED tradizionali.

In queste settimane abbiamo avuto modo di mettere alla prova il nuovo X90L, che appartiene a quest'ultima categoria, con sistema Full Array e una resa che promette interessanti miglioramenti rispetto alla precedente generazione, sia sul fronte della qualità visiva che dell'esperienza in generale: ecco il nostro responso.

L'offerta hardware

Stile essenziale quanto a design anche per la nuova linea di televisori Sony X90L, che nel complesso non si discosta dalla precedente serie 90, tra plastica e metallo. Nonostante la presenza del full-array local dimming che lo rende poco più spesso, il peso non si fa sentire anche con il 65 pollici che abbiamo provato.

Questo televisore mantiene un peso netto contenuto, pari a 24,2 Kg, a cui vanno aggiunte le due staffe in solido metallo per un totale di 25 Kg. L'installazione avviene agilmente anche se si è solo in due a estrarre lo schermo dall'imballo, inserendo i due punti d'appoggio in due diverse posizioni, più o meno all'interno.

Ciò favorisce la collocazione anche su mobili non particolarmente larghi, così come è altrettanto favorito l'ancoraggio a muro tramite staffa VESA (300 x 300 mm). Le dimensioni (L x A x P) sono le seguenti: 144,5 x 86,1 x 34,5 cm.

L'accesso all'intero parco terminali facilitato in virtù del posizionamento laterale.

Come la serie precedente, anche questo X90L non ha ampliato le porte HDMI 2.1 (full bandwidth 48 Gbps), che restano due con gestione segnali video fino a 120 Hz/ALLM/VRR (di cui al solito la numero 3 compatibile eARC per audio di ritorno anche ad alta risoluzione), due HDMI 2.0 e uscita audio ottica. Il parco terminali continua con un ingresso di rete Ethernet (max 100 Mbps), due USB 2.0 (1x 5V/500mA, 1x 5V/900mA, in teoria per la registrazione dei programmi ma l'Italia è esclusa), jack 3,5 mm audio/video composito, jack 3,5 mm audio e due ingressi satellite DVB-S2 (Main + Sub). Naturalmente pronto per il "nuovo" digitale terrestre DVB-T2 e via cavo DVB-C. Lato connettività, invece, troviamo Wi-Fi 5 - 802.11ac (Wi-Fi Direct 2,4 GHz), Bluetooth 4.2 e supporto alla tecnologia Apple AirPlay 2 per lo streaming wireless da dispositivi Apple. Il telecomando è privo di tastierino numerico completo e non è retroilluminato.



Superiore gestione delle immagini

Il pannello è pienamente di medio livello, di tipo VA (Vertical Alignment), con retroilluminazione diretta e local dimming, un'occasione buona per sperimentare un nativo 10-bit non OLED (densità pari a 68 ppi), con risoluzione 4K e accompagnato dalla compatibilità HLG, HDR-10 e Dolby Vision (solito assente l'HDR-10+).

Intuitiva la configurazione di base, tra memorizzazione dei canali televisivi (DVB-T2) e satellitari (DVB-S2), rete wireless e rilevazione di eventuali periferiche esterne come media player, lettori DVD/Blu-ray e console da gioco.

La navigazione attraverso l'interfaccia grafica non si allontana dalla precedente, facilitando l'offerta disponibile in tempo reale, inclusi streaming/VOD e periferiche attive collegate.

I TV Sony sfruttano il sistema operativo Google TV, le cui buone performance sono ovviamente legate al SoC Cognitive Processor XR integrato e alla relativa memoria a disposizione. Incluso l'accesso alla piattaforma VOD Bravia Core con interessante offerta di programmi 4K dove, in presenza di una rete molto veloce (consigliata una connessione 80 - 100 Mbps), si accede a contenuti di eccellente qualità video (massimo 80 Mbps).



Il vantaggio del FALD

La fluidità è ottima e non si ravvisano rallentamenti. Il FALD (Full Array Local Dimming) consente un più preciso e puntuale dosaggio della luce: Sony non dichiara le zone di controllo ma per quanto ci riguarda la sensazione è che siano in discreta quantità.

Certo, un maggior volume di zone avrebbe favorito la resa complessiva, ma al tempo stesso avrebbe inciso in maniera superiore sul consumo energetico, sul calore dissipato e sul costo finale.

Il risultato si attesta sopra la media, con una profondità dei neri modulabile manualmente a partire dal sistema "XR Contrast Booster", dove inevitabilmente la presenza di sequenze totalmente al buio con annessi pochi elementi (possibilmente molto luminosi) evidenzia aloni più accentuati e light blooming. Ai puristi al solito consigliamo la modalità "Personalizzata", per disattivare l'elettronica interna non gradita e facendo confluire le immagini nel pannello il più possibile senza rielaborazione (in misura simile alla "Filmmaker Mode").



Per il resto, sono a disposizione una serie di sistemi proprietari di rielaborazione del segnale video, a partire dall'introduzione della funzione "XR Clear Image", per la riduzione del rumore e la chiarezza del movimento migliorando il dettaglio anche per particolari non in primo piano, così come una più bilanciata fluidità delle immagini, su cui si può come sempre intervenire manualmente. L'upscaling 4K tramite "Cognitive Processor XR" gestisce qualsiasi segnale a inferiore risoluzione in combinazione con "XR Triluminos Pro", che invece favorisce naturalezza e vivacità della scala cromatica.

Introdotta nel 2023 su tutti i TV Sony, c'è anche la "Eco Dashboard" per tenere sotto controllo la quantità di energia utilizzata ed eventualmente intervenire bilanciando le proprie esigenze di spettacolo con il consumo dell'energia. Ciò consente non solo di ridurre sprechi ma anche di lasciare la gestione al sistema e con la modalità risparmio energetico attiva si contribuisce ad aumentare la longevità dello schermo.



Preset e calibrazione

Tra i preset che favoriscono il segnale video in ingresso per illuminazione, calore e cadenza frame in genere quello "Cinema" è da preferirsi, anche per non eccedere in toni freddi che caricano il blu.

Ovviamente la "Personalizzata" consente di agire manualmente sui tanti parametri a disposizione per un tuning ancora più vicino alle proprie esigenze.

Ricordando che qui sono presenti "BRAVIA Core calibrated" e "Netflix calibrated", ecco gli altri preset: "Vivace", "Standard", "IMAX Enhanced", "Gioco", "Grafica", "Foto". In Dolby Vision si dispone dei preset "Vivid", "Bright" e "Dark".

In modalità HDR-10 il livello di illuminazione ha picchi attorno ai 1.200 nit, circa 900 dopo la calibrazione, sempre su finestre al 10%, scendendo a circa 700 nit al 100%. La rilevazione dello spazio colore DCI-P3 (xy/1931) viaggia poco sopra il 90%, scendendo a circa il 70% in REC.2020.

A partire dal REC.709 si può migliorare ulteriormente il riferimento per i primari (RGB) intervenendo con una calibrazione a 10 punti (semiautomatico con Calman Autocal), oppure solo alte e basse luci per RGB. Il televisore è in grado di accettare segnali video molto articolati come 1080/2160-60/120Hz di tipo 4:4:4; mentre non gestisce segnali video 1440p.



Tanto gaming per tutti i gusti

Dimensioni e resa sono tipici per un pannello a retroilluminazione LED con local dimming e offrono un elevato livello di immersività in ambito gaming, senza doversi (teoricamente) preoccupare di problematiche legate alla ritenzione d'immagine.

Ciò detto, questo pannello non si è rivelato esattamente un fulmine in termini di prestazioni, mantenendosi su un livello di offerta comunque migliore di altri schermi di medio livello della concorrenza. L'input lag per un segnale 1080p/60Hz si attesta a 18 ms e circa 9,5 ms salendo a 120Hz, 17 ms per flusso 4K/60Hz e 9,5 ms a 120Hz.



Se connesso a una console next-gen o ad un PC con scheda grafica dedicata al gaming, lo schermo passa automaticamente in modalità "Gioco" a bassa latenza. Il nostro tipico test con l'amato Doom Eternal ha restituito un quadro entusiasmante, specie in condizione di ambiente non totalmente oscurato. Il senso di tridimensionalità e il risalto degli elementi anche in secondo piano si sono rivelati eccellenti, così come la ricchezza cromatica.

Nessuna percezione di motion blur e, in presenza di materiale HDR, il quadro visivo si mantiene ancora più equilibrato e spettacolare, come nel caso di Battlefiled 2042.

Anche in quest'ultimo caso il dettaglio non si perde, oltre a ritrovarsi più al centro della scena in virtù di uno schermo di queste dimensioni.



La sezione audio

Il sistema audio di Sony è l'Acoustic Multi-Audio con opzione "XR Sound" per convertire segnali stereo in un suono surround virtuale di discreta resa. Al solito latitano bassi e aggressività, benché non manchi una certa espansione della scena sonora, rendendo più divertente e spettacolare assistere a concerti, film o telefilm carichi di sequenze roboanti. Come ormai da tradizione Sony degli ultimi anni, il sistema include la gestione "S-Center", che consente di utilizzare i diffusori (due full range 10 + 10 watt e due tweeter 5 + 5 Watt) come canale centrale in un sistema audio surround esterno, sempre di Sony.

I preset delle equalizzazioni includono: Standard, Dialogo, Cinema, Musica, Sport e soprattutto Dolby Audio, a esaltare maggiormente l'intero spettro sonoro. Ottima la tenuta anche a volumi superiori alla media, senza mettere in difficoltà i trasduttori con taglio della gamma alta: il materiale plastico in cui sono rinchiusi non può certo favorire il risultato finale.

Per migliorare la dinamica e consentire un superiore flusso audio occorre aggiungere altoparlanti esterni, a partire da un sistema tipico consigliato con soundbar, subwoofer e supporto a S-Center.