Sony INZONE M3 Recensione: un buon monitor, ma il prezzo?

La nuova gamma di prodotti INZONE dedicata al PC Gaming e ai possessori di PS5 è stata la sorpresa del 2022, per chi segue il gigante del Sol Levante con un certo interesse. Oltre agli headset, i monitor sono il vero pezzo da novanta della linea, come abbiamo potuto scoprire nella recensione di Sony INZONE M9.

Per chi non esige il 4K e vuole spendere meno, però, Sony ha introdotto anche il monitor INZONE M3 da 27 pollici 1080p, con refresh rate elevato ma senza local dimming, proposto al prezzo consigliato di 699 euro sul sito ufficiale. Si tratta indubbiamente di uno dei cartellini più imponenti per i monitor Full HD, ma è quello corretto?



Design che cattura l'occhio

A una prima occhiata nessuno potrebbe notare la differenza tra il Sony INZONE M3 e il Sony INZONE M9: pur risultando agli antipodi se si guarda soltanto la scheda tecnica, il design è identico e richiama visibilmente i tratti di PlayStation 5, rimuovendo dettagli superflui e dando l'impressione di essere solido, elegante e incredibilmente futuristico.

I sottili bordi sui lati del pannello piatto sono in contrasto con le importanti linee curve del retro, dove si fa notare la linea di fori per lasciar raffreddare gli interni. La parte inferiore, dunque, ospita sulla destra il tasto di accensione e il joystick di controllo a cinque vie, mentre centralmente si trova la base di appoggio a forma di V seguita dal braccio centrale che chiunque assocerà direttamente alla PS5.

Design futuristico... ...ma un po' ingombrante

Il risultato è un monitor il cui effetto "wow" è assicurato, caratterizzato comunque da dimensioni non così ridotte: le misure sono pari a 61,5 x 47,9 x 24,8 cm (L x A x P) e il peso è di circa 6,2 chilogrammi, poco inferiore al fratello 4K.

Peccato però per la solidità della costruzione e la versatilità, appena sufficienti: realizzato quasi integralmente plastica, che comunque ha un suo fascino in questo caso, ha margini minimi di regolazione in altezza e assente verticalmente, mentre il treppiede alla base occupa molto spazio e non è così stabile. Il risultato è che ogni tentativo di cambiare leggermente la posizione dello schermo porta inevitabilmente all'instabilità del monitor che, per queste ragioni, è meglio lasciare immobile nel suo posto.

La gestione dei cavi non è eccezionale alla stessa maniera: nella scatola si trova una clip da agganciare sul retro, dove si trova anche un foro, ma non è una soluzione così pratica seppur non dirimente.



Focus sulla connettività

Se bisogna trovare un'area in cui Sony INZONE M3 spicca, si tratta indubbiamente del comparto connettività e funzionalità: il monitor giunge dotato di ben due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-C con modalità alternativa DisplayPort, una USB-B e tre USB-A, oltre all'uscita per le cuffie con jack da 3,5 mm. Lo slot USB Type-C opera anche come connessione upstream che guida tre porte USB-A aggiuntive, e il monitor può essere utilizzato cone switch KVM.

La posizione delle porte Type-A è lievemente scomoda se si vuole utilizzare la periferica come hub USB, mentre la porta Type-C si limita a 15W erogati per l'eventuale utilizzo al fine di ricaricare smartphone o altri device.

Il kit incluso è davvero completo e tutti gli ingressi supportano 1080p a 240Hz, ma il refresh rate si può sfruttare al massimo esclusivamente sul PC.

Lato funzionalità si potrebbe apprezzare la dotazione di due speaker da due Watt ma l'audio è metallico e può risultare fastidioso, sia per contenuti multimediali come musica, film e serie TV, che per i giochi dal feed sonoro spesso più caotico. Rimane comunque la presenza di un comparto audio, aspetto non scontato.



Performance che stupiscono

Veniamo al dunque parlando nel dettaglio delle prestazioni del pannello Full HD (1920 x 1080) in dotazione al Sony INZONE M3: per essere precisi, si tratta di uno schermo LCD IPS dalla diagonale di 27 pollici con rapporto 16:9, tempo di risposta dichiarato di 1 ms GtG, frequenza di aggiornamento massima di 240Hz e minima di 24Hz, contrast ratio tipico di 1000:1, luminosità di 400 cd/m2 e compatibilità con NVIDIA G-SYNC e standard video come HLG, HDR10 e VESA DisplayHDR 400.

Sony non dichiara il supporto ad AMD FreeSync ma, data la compatibilità con Adaptive-Sync tramite DisplayPort, è inevitabile che anche lo standard del team rosso per il refresh rate variabile risulti supportato.

Questi sono i puri dati tecnici, ma scendiamo nei dettagli. La copertura cromatica è 100% sRGB e 84% DCI-P3, con quest'ultima non eccezionale ma comunque buona; l'assenza del local dimming non aiuta a migliorare il contrasto, dato che i neri sembrano grigi se ci si trova in stanze buie con accanto una lampada accesa. Il monitor ha tre modalità di tempo di risposta: Standard, Veloce (che è l'impostazione predefinita) e Più veloce. Le prime due operano egregiamente, mentre la terza porta al trascinamento su schermo di oggetti ad alto contrasto, quindi a un forte ghosting, aspetto inevitabile su tutti i pannelli che permettono di attivare l'overdrive per migliorare la risposta.

Nel corso della prova abbiamo sperimentato un ronzio continuo proveniente dal monitor, udibile in situazioni di forte silenzio e che sembra impossibile da rimuovere.

Passando alla qualità dell'immagine, Sony INZONE M3 risulta un buon pannello, valido per tutto ma che non spicca in nessun campo in particolare.

La qualità dell'immagine è tendenzialmente buona nella maggior parte dei titoli: abbiamo condotto test con giochi frenetici e competitivi come COD: Warzone 2, CS:GO e Tom Clancy's Rainbow Six Siege, oltre ad eFootball 2023, F1 2022 e Forza Horizon 5, dove la resa dei colori è essenziale per garantire maggiore immersività e bellezza, e ci si potrebbe definire tutto sommato soddisfatti dal risultato ottenuto. Tuttavia, la perfezione è ben distante: il contrasto senza local dimming rende le scene scure più confuse con il bagliore della retroilluminazione che attraversa il pannello.

La resa cromatica è buona ma non è a livelli particolarmente elevati, specie se si attiva l'HDR, nonostante la certificazione VESA DisplayHDR 400. Positivo il refresh rate elevato che rende leggibili tutti i dati su schermo anche con movimenti improvvisi, garantendo un'ottima fluidità.

L'esperienza d'uso quotidiana per lavoro, visione di film e serie TV, o attività casual è accettabile: al contrario dell'esperienza di gioco, i testi non sempre risultano ben leggibili - specie se i caratteri sono piccoli - e i problemi legati a colori e contrasto si manifestano con maggiore frequenza. La nitidezza non è al top e le opzioni limitate a disposizione nel menu OSD per quanto riguarda tonalità e saturazione non rendono nemmeno così facile l'aggiustamento della calibrazione base con l'obiettivo di raggiungere un'immagine più confacente alle proprie esigenze.



Una collocazione difficile

Non può mancare comunque la piccola porzione dedicata al menu OSD, accessibile tramite il joystick collocato sul retro: le impostazioni a disposizione coprono la temperatura del colore, la saturazione, la gamma e consentono di aggiungere su schermo mirini, contatori di FPS e timer.

Naturalmente si trovano inclusi dei preset per attività di gioco e cinema, gli slider per aggiustare luminosità e altre caratteristiche dell'immagine, sezioni per input, hub USB e slider audio. Semplice ed elegante, il menu offre tutto lo stretto indispensabile senza strafare.

Il Sony INZONE M3, insomma, è un prodotto valido con un problema di cartellino: uno street price più confacente lo renderebbe sicuramente più appetibile ma ai 699 euro di MSRP ci troviamo in un segmento popolato da competitor piuttosto agguerriti e dalla scheda tecnica simile o addirittura migliore.

Mentre il Sony INZONE M9 può soddisfare i giocatori più esigenti, il modello M3 non riesce a posizionarsi nel suo segmento con convinzione, rivelandosi forse il modello meno riuscito della linea.