Sony WF-1000XM5 Recensione: nuovo modello, nuova rivoluzione

Nuovo anno, nuova rivoluzione, del resto Sony riesce sempre a stupire con i suoi auricolari top di gamma. I primi modelli si distinguevano soprattutto per la cancellazione dei rumori, da sempre fiore all'occhiello della gamma WF, nel tempo però la casa giapponese è andata sempre di più alla ricerca della qualità e ora con le nuove WF-1000XM5 siamo arrivati a un punto di non ritorno.

Un punto in cui il confine tra auricolari e le tradizionali cuffie a padiglione, più indicate per l'ascolto musicale, si fa davvero labile, vista la qualità raggiunta da queste WF-1000XM5. Non solo qualità però, ma anche riduzione delle dimensioni e tanto comfort, che vanno a comporre quelli che, a oggi, sono i migliori auricolari che si possono comprare, con un piccolo scotto da pagare però, ovvero il prezzo, di ben 320 euro.

Una rivoluzione che parte dal design

Rispetto alle WF-1000XM4 cambia praticamente tutto a livello di design. Il pack di vendita rimane quello dello scorso anno, attento all'ambiente ma che una volta aperto non si riesce più a richiudere, così come il bundle, che guadagna un taglia di gommini in più, la SS, adatta alle orecchie più piccole.

A sinistra le XM5, a destra le XM4



Già a partire dall'astuccio di ricarica si può osservare la riduzione delle dimensioni di cui parlavamo, è più piccolo infatti rispetto al precedente modello. Altra differenza è la presenza di un pulsante dedicato al pairing bluetooth con i dispositivi, che rende questa procedura più semplice e immediata da capire. É una volta aperto l'astuccio però che il lavoro di Sony viene a galla, le XM5 sono infatti nettamente più piccole delle XM4, con un volume ridotto del 25% e un peso inferiore del 20%, e mantengono la certificazione IPX4. Auricolari più piccoli e leggeri sono una manna per il comfort, che quest'anno arriva a vette ancora più alte rispetto al passato.

Una volta indossate sembrano quasi scomparire nell'orecchio, sono davvero leggere e comode, merito anche dei nuovi gommini. Mai come in questo caso la scelta del giusto gommino è fondamentale per aumentare il comfort e per mantenere elevata la qualità d'ascolto, la presenza di una taglia adatta alle orecchie più piccole permette una maggiore adattabilità ai diversi padiglioni auricolari.

Le cuffie si controllano anche con la testa

I più attenti noteranno una doppia finitura sulla scocca, una liscia e una più opaca, quest'ultima serve per distinguere la superficie utilizzata per i controlli touch. Quest'anno Sony ha offerto diversi modi per il controllo delle cuffie e della riproduzione musicale direttamente dagli auricolari, senza dover prendere in mano lo smartphone. Partiamo proprio dai classici comandi touch, molto precisi nel rilevare gli input nonostante le ridotte dimensioni dell'area sensibile al tocco. Dall'auricolare sinistro si gestisce la soppressione dei suoni, basta un tap per accendere o spegnere l'ANC, una pressione prolungata invece lo disattiva solo temporaneamente, utile se si deve fare una breve conversazione.

Per questo è anche disponibile la funzione Speak to chat: quando si inizia a parlare gli auricolari mettono in pausa la riproduzione musicale e spengono l'ANC, un'opzione molto comoda in mobilità. L'auricolare destro invece è dedicato alla riproduzione musicale, con un tap si fa partire la musica o la si mette in pausa, con un doppio tocco si manda avanti una canzone e con uno triplo si torna indietro. C'è poi un sistema ingegnoso per il controllo del volume: tappando quattro volte a destra si alza (continuando a tappare il volume aumenta in modo graduale) mentre a sinistra si abbassa. Anche se sembra scomodo in realtà il sistema funziona molto bene, merito della precisione delle zone touch, e una volta presa la mano è difficile non utilizzarlo, senza contare che questi controlli sono anche personalizzabili a piacimento.

La gestione può avvenire anche attraverso i movimenti della testa: una chiamata in arrivo può essere accettata semplicemente annuendo, mentre per rifiutarla basta muovere il capo da destra a sinistra.

Qualità audio al top, ma servono tracce lossless per sfruttarla

Se volete sfruttare davvero le WF-1000XM5 e giustificare maggiormente la spesa che serve per averle consigliamo di utilizzarle in coppia con tracce musicali lossless. La connessione avviene tramite Bluetooth 5.3 (con due dispositivi associati se si rinuncia all'utilizzo ) con supporto ai codec AAC, SBC e LDAC, quest'ultimo ideale proprio per la trasmissione di tracce lossless.

Solo così si può apprezzare l'incredibile lavoro di Sony con questi auricolari. I nuovi driver Dynamic Driver X crescono nelle dimensioni dai 6 mm delle XM4 agli 8.4 di queste XM5, e generano un sound adatto a orecchie anche molto differenti. Di default spingono molto sui bassi, ma basta utilizzare l'equalizzatore per ridurre il loro apporto.

A tal proposito Sony ha inserito nell'applicazione una comoda utility che aiuta nella scelta dell'equalizzazione più adatta al proprio orecchio. Fatto questo l'aspetto che colpisce di più è la ricchezza dei dettagli, con questi auricolari si sentono suoni che con altri, semplicemente, non sono udibili durante l'ascolto musicale. Rispetto al recente passato il salto in avanti è piuttosto netto, e il merito va anche ai nuovi gommini, ecco perché è fondamentale scegliere quelli giusti e indossarli correttamente, andando a chiudere completamente l'orecchio. La riproduzione dello spettro sonoro, in condizioni ottimali, è eccezionale e non farà rimpiangere le classiche cuffie a padiglione, attenzione solo ai bassi, che in base all'equalizzazione possono diventare un po' troppo invasivi.

ANC, qualità di chiamata e autonomia

Sony è maestra nella cancellazione dei suoni e queste XM5 si confermano come gli auricolari dotati della tecnologia migliore in questo ambito. A gestirla c'è il nuovo processore QN2e, che utilizza i microfoni esterni per rilevare i rumori e quelli interni per capire cosa effettivamente arriva all'orecchio, tagliando poi i rumori grazie appositi algoritmi. Il risultato è semplicemente incredibile e ancora migliore dello scorso anno, soprattutto per quanto riguarda le voci, che vengono ridotte molto più rispetto al precedente modello.

Altro ambito dove abbiamo notato passi avanti notevoli è quello delle chiamate, davvero eccellenti. Il merito va alla tecnologia messa in campo da Sony, che sfrutta i sei microfoni esterni e un sensore di conduzione ossea, in questo modo i rumori provenienti dall'esterno vengono tagliati il più possibile, riducendo le interferenze sonore durante le chiamate. C'è un piccolo difetto in questa tecnologia, ma si tratta di un scelta fatta da Sony per mantenere sempre comprensibili le parole nelle conversazioni: all'aumentare del rumore esterno la voce diviene sempre più robotica, chiara ma robotica.

Sul fronte autonomia le 24 ore totali promesse da Sony sono raggiungibili facilmente, la carica degli auricolari dura 8 ore con ANC attivo, le restanti 16 sono disponibili grazie all'astuccio di ricarica. In caso di necessità si può spegnere l'ANC per guadagnare un buon 25% di autonomia in più.