Sony WF-C500 Recensione: ottime cuffie in-ear, ma senza ANC

Sono ormai diversi anni che il mercato delle cuffie ha affrontato quella che possiamo a tutti gli effetti definire una vera e propria rivoluzione. I principali brand del settore, tra cui Apple e Samsung, hanno puntato su auricolari senza fili che possono essere utilizzati via Bluetooth: facendo un giro in città è possibile vedere come col passare dei mesi siano sempre più le persone che hanno sostituito i "vecchi" auricolari col filo. In quest'ottica si vanno ad inserire gli auricolari true wireless Sony WF-C500, disponibili sul mercato già da diversi mesi ad un prezzo di listino di 99,99 euro.

Leggere e comode da indossare

Con le Sony WF-C500, il produttore asiatico ha scelto il design in-ear che permette ai gommini di aderire perfettamente alle orecchie degli utenti, garantendo un ottimo isolamento nonostante la mancanza di un sistema di cancellazione attiva del rumore.

L'approccio utilizzato è molto simile a quello di altri concorrenti e i singoli auricolari vengono caricati attraverso il case che a sua volta si ricarica via USB-C.

Nel nostro utilizzo, sia in palestra che durante le passeggiate all'aria aperta, le Sony WF-C500 si sono dimostrate comode e leggere da indossare. Il design ergonomico le fa aderire perfettamente al padiglione auricolare, sebbene durante le sessioni più intense d'allenamento qualche caduta l'abbiano comunque fatta registrare, mentre i gommini in varie taglie presenti nella confezione contribuiscono a un discreto comfort e ad un isolamento ancora maggiore.

Sui due singoli auricolari, che si agganciano magneticamente agli appositi scomparti del case semitrasparente, sono presenti un pulsante fisico e un LED di stato.

A riguardo esprimiamo qualche perplessità soprattutto perchè durante la corsa è piuttosto scomodo premere il pulsante. La scelta migliore sarebbe stata quella di una superficie touch in maniera analoga a quanto fatto da Apple con le sue AirPods e altri competitor. La gestione dei tasti è spiegata in maniera molto accurata tramite l'applicazione per iOS ed Android: con un click sull'unità destra si controlla la riproduzione della canzone o si risponde ad una chiamata, con due click si passa al brano successivo, con tre pressioni si va a quello precedente e con una pressione prolungata si avvia l'assistente vocale o si rifiuta una chiamata. Funzioni analoghe sono anche presenti, ovviamente, sull'unità sinistra.

Utilizzo comodo, audio ben bilanciato

Per quanto riguarda la configurazione, questa avviene attraverso la companion app per iOS e Android che si scarica inquadrando il QR Code stampato nella confezione.

Su Android supportano anche il Fast Pair, che facilita in maniera importante l'associazione con un semplice tocco, mentre per quanto riguarda i PC basati su Windows 10 la connessione avviene con Swift Pair sempre tramite Bluetooth.

L'applicazione per gli smartphone consente di accedere a un'ampia gamma di funzioni per personalizzare l'esperienza di ascolto. Dopo la breve configurazione, si viene reindirizzati alla schermata principale dell'applicazione che è divisa in tre pannelli: Stato, dove è possibile controllare la riproduzione della canzone, Suono e Sistema.

Suono consente di scegliere tra i tanti equalizzatori, ma anche analizzare la forma dell'orecchio. Questo sistema di analisi è legato al 360 Reality Audio: scattando una foto alle orecchie, l'applicazione effettua un'analisi accurata per offrire un'esperienza audio più coinvolgente, che Sony paragona "ad una performance dal vivo", con le applicazioni supportate.

Una volta completata la configurazione, gli auricolari sono subito pronti per essere utilizzati, anche singolarmente, dal momento che ognuno di essi si connette in maniera indipendente al dispositivo.



Non fa saltare certo dalla sedia l'autonomia delle WF-C500, sebbene sia comunque in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Complessivamente, le cuffie sono in grado di garantire 20 ore di ascolto continuo, grazie anche alla ricarica effettuata tramite la custodia. Degno di nota il sistema di carica rapida: basta inserirle per dieci minuti nella cover per ottenere un'ora di riproduzione musicale.



A livello di utilizzo, abbiamo avuto modo di testare le cuffie sia in palestra che durante una corsa all'aperto, sfruttando anche la resistenza agli schizzi ed al sudore garantita dalla certificazione IPX4. Ebbene, durante l'attività fisica all'aperto consigliamo vivamente di indossare solo un auricolare in quanto l'effetto "tappo" isola talmente tanto da eliminare fin troppo i suoni esterni. Con l'utilizzo all'interno, invece, si possono tranquillamente utilizzare entrambi. Consigliamo, tuttavia, di non esagerare con il volume in quanto anche in palestra è impossibile sentire se qualcuno ci parla.

Scendendo nei dettagli dell'esperienza di ascolto, le cuffie hanno mostrato un suono ben bilanciato ed equilibrato, anche senza applicare alcun equalizzatore. Sia nella riproduzione dei bassi che degli alti i dettagli sono ricchi e si comportano molto bene sia con le tracce rock che pop. Chiaramente, in soccorso dei più esigenti, c'è anche la possibilità di impostare in maniera personalizzata gli equalizzatori scegliendo il volume dell'intera gamma sonora. Da questo punto di vista, in soccorso arriva anche il DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), che è in grado di ripristinare l'audio ad alta frequenza e il fade-in sulle tracce per offrire un'ascolto ancora più autentico ed in linea con quanto desiderato dall'artista in fase di registrazione. Per le chiamate telefoniche, invece, le Sony WF-C500 non hanno mostrato particolari limiti o problemi.