Sony WF-C700N Recensione: i nuovi auricolari TWS best buy?

Si avvicina l'estate e cresce anche il tempo passato fuori dalle mura domestiche. Non è un caso, infatti, che in vista della bella stagione i principali marchi del settore stiano presentando le proprie proposte per il mercato True Wireless.

Tra i primi a muoversi su questo fronte c'è stata Sony, che a inizio aprile ha presentato i Sony WF-C700N, auricolari TWS "economici", giunti nel nostro Paese al prezzo di 129 Euro.

Abbiamo trascorso qualche giorno proprio in compagnia dei nuoviSony WF-C700N, provandoli in diversi scenari e mettendoli alla prova sia con l'ascolto musicale che con le chiamate, oltre che con la visione di contenuti sia da PC che da iPhone.



Design e comodità d'uso

I Sony WF-C700 sono degli auricolari True Wireless con design in-ear ma senza lo stelo che contraddistingue i dispositivi con form factor simil-AirPods. Ciò conferisce ai due diversi auricolari una maggiore stabilità, dal momento che vanno ad appoggiarsi direttamente nell'orecchio: questo aspetto spicca maggiormente durante l'attività fisica come la corsa, quando non si ha mai la sensazione di perderli.

Su ciascun auricolare, che ha un peso di 4,6g, è presente un pulsante fisico che permette di rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale oppure la cancellazione del rumore. Tali impostazioni possono comunque essere modificate in qualsiasi momento tramite l'applicazione companion, disponibile per i principali smartphone sul mercato.

Nella confezione - rigorosamente di cartone riciclato - trovano spazio due paia di gommini aggiuntivi di diverse taglie, con cui sostituire quelli installati di serie, e un cavo USB-USB-C per caricare la custodia. I dati diffusi da Sony parlano di 7,5 ore di autonomia con cancellazione del rumore attivata, che diventano 15 ore se si tiene conto anche delle ricariche aggiuntive offerte dall'astuccio.



Il case cilindrico (a "pillola") è dotato di una presa USB-C per la ricarica e di un LED che si accende quando i due auricolari sono al suo interno (dove si agganciano magneticamente, il ché evita che si possano poggiare in maniera errata).

Il design della confezione è abbastanza compatto da entrare in qualsiasi tasca - sia interna che esterna - di jeans, felpe e giubbotti. Manca la possibilità di inserire un laccio o un moschettone, che altri player hanno introdotto nei loro prodotti concorrenti per evitare che gli utenti li perdano con facilità.



Configurazione iniziale ed impostazioni

La configurazione iniziale avviene attraverso l'applicazione dedicata, disponibile sull'App Store di iOS e sul Play Store per Android.

Il client, che viene già utilizzato anche per gestire gli altri dispositivi audio di Sony, permette di accedere a una platea molto ampia di impostazioni per personalizzare la propria esperienza di ascolto e regolare i suoni secondo i propri gusti.

L'app però consente anche di configurare e regolare il Controllo del Suono Adattivo, un'impostazione che permette alla companion app di rilevare le azioni per commutare in automatico l'assorbimento del suono ambientale: questo sistema si basa anche sulla registrazione della posizione per fare in modo che le cuffie attivino e disattivino la cancellazione attiva del rumore. Ad esempio, si può registrare la posizione della palestra per averla attiva, salvo poi disattivarla quando si è in ufficio o in strada.



I controlli però non si limitano esclusivamente all'applicazione: su ciascun auricolare, infatti, è presente un pulsante le cui funzioni possono essere personalizzate secondo i propri gusti, seppur con un range di opzioni davvero molto limitato. Una scelta che fatichiamo a comprendere, onestamente.



Ascolto e cancellazione del rumore

Scendendo nei dettagli tecnici, le WF-C700N utilizzano un driver da 5mm e supportano i codec SBC ed AAC.

Mancano all'appello aptX HD e LDAC, che garantirebbero una qualità di ascolto di livello superiore, ma alla luce della fascia di mercato a cui si rivolgono questi auricolari - e del loro prezzo - si tratta di un compromesso accettabile.



Durante i nostri test abbiamo messo alla prova gli auricolari con tracce, riprodotte tramite Apple Music, di vari generi musicali: abbiamo spaziato dal rock alla musica elettronica, passando per il jazz ed il rap, e abbiamo notato come, modificando le impostazioni dell'equalizzatore tramite l'app a seconda del genere, sia possibile ottenere una buona resa con bassi profondi e alti nitidi.

Degna di nota è anche la tecnologia 360 Reality Audio che permette di godersi l'audio spaziale, ma dal momento che si tratta di un'esperienza piuttosto personale, è difficile dare un giudizio oggettivo. Chi vi scrive, però, non è mai stato un grande fan dell'audio spaziale, indipendentemente dalla piattaforma e dal tipo di cuffie o auricolari.

Nei test effettuati in chiamata, gli interlocutori ci hanno restituito feedback abbastanza positivi, nonostante la pioggia, il tempo e i rumori di sottofondo del traffico e dei mezzi pubblici.

Molto buona anche la cancellazione del rumore, abbastanza equilibrata e in grado di offrire un livello di isolamento soddisfacente.

La modalità trasparenza, che appunto amplifica i suoni esterni e che è consigliata mentre si è in spazi aperti per sentire i rumori, offre 20 livelli d'intensità che possono essere scelti a seconda di ciò che si deve fare.