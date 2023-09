Sony Xperia 1 V Recensione: il solito, ottimo cameraphone

A qualche mese dall'annuncio ufficiale, avvenuto a maggio 2023, abbiamo finalmente avuto modo di mettere sotto stress il nuovo Sony Xperia 1 V, descritto come un gioiellino in ambito fotografico.

Lo abbiamo utilizzato a lungo, anche ma non soltanto come cameraphone e siamo pronti a parlarvene. Prima, però, vale la pena fare una premessa: visto che, al momento in cui scriviamo, sul portale ufficiale di Sony il prodotto viene indicato come "Presto in vendita", nonché che in generale la disponibilità in rete non risulta delle migliori, non possiamo fare altro che indicarvi il prezzo di listino, pari a 1.399 euro.



Un design curato

Il design di Sony Xperia 1 V si lascia ammirare sin dal primo istante per la cura riposta nei dettagli. Per il retro è stato scelto un vetro con finitura ruvida e protezione Corning Gorilla Glass Victus, che dona al device una piacevole sensazione al tatto.

Nella zona in alto a sinistra della back cover c'è il modulo fotografico, che nonostante risulti sporgente non fa ballare il dispositivo quando posto su una superficie piana: sono proprio questi dettagli a fare la differenza tra uno smartphone ben costruito e uno lanciato in fretta e furia.

Il frame, poi, è rigorosamente in alluminio, cosa che contribuisce alla sensazione di solidità generale. Questa solidità costruttiva si traduce anche nella protezione IPX5/IPX8 per i liquidi e in una resistenza alla polvere IP6X, nonostante un peso non eccessivo, pari a 187 grammi. Sony Xperia 1 V è un dispositivo ergonomico, che si lascia tenere bene in mano anche grazie a delle dimensioni non esagerate: 165 x 71 x 8,3 mm. Certo, non si può definire questo smartphone come realmente compatto, ma rispetto a molti altri modelli si nota una positiva divergenza in tal senso.



Frontalmente c'è un display con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 con un design "classico" che nella parte alta presenta ancora una cornice, nel cui spessore integra sia la fotocamera anteriore che la capsula auricolare. Si tratta, ancora una volta, di un segnale della volontà di Sony di mantenere i piedi ben saldi nella sua filosofia estetica, evitando del tutto notch e fori che potrebbero per certi versi interferire con la riproduzione dei contenuti a schermo. L'approccio classico rimane anche in termini di colorazione, visto che l'unico modello disponibile è l'immancabile Black.

Il discorso può essere allargato persino ai metodi di sblocco: il sensore di impronte digitali è fisico, integrato nel pulsante d'accensione laterale (e non sotto lo schermo, come in gran parte dei dispositivi attualmente in commercio), mentre il riconoscimento facciale è del tutto assente.

Per quanto fino a un certo punto il modus operandi di Sony possa far piacere, ad esempio a un utente che non ha mai realmente apprezzato fori e notch, dall'altro lato l'assenza di funzionalità ormai presenti praticamente in tutti i top di gamma, come per l'appunto il riconoscimento del volto, potrebbe dare l'idea di una progettazione fin troppo conservativa.



Il tour dei lati può comunque dare qualche soddisfazione un po' a tutti, soprattutto agli amanti della fotografia, vista la presenza sul lato destro dell'immancabile otturatore della fotocamera a doppia corsa, affiancato dal già citato pulsante d'accensione con sensore biometrico integrato e dal bilanciere del volume.

Un altro aspetto classico, che può però fare piacere, è la presenza in alto del jack audio da 3,5 mm per le cuffie, affiancato da uno dei microfoni.

Infine, in basso si fanno notare il carrellino per la SIM (Single nanoSIM, visto che il dual SIM si può ottenere solamente aggiungendo una eSIM), sempre estraibile a mano senza spilla, un ulteriore microfono e la porta USB Type-C 3.2.

Una questione su cui Sony dimostra invece di "guardare al futuro" è la confezione di vendita dato che, anche per questioni di impatto ambientale, non c'è il caricabatterie.

Ancora oggi a qualcuno questa scelta potrebbe far storcere un po' il naso, ma va detto che sono molti i produttori di smartphone di fascia alta a seguire questa strada. In ogni caso, in confezione ci sono solamente documentazione e smartphone, niente in più e niente in meno.

Si fa insomma riferimento a una dotazione minimale per un top di gamma e l'assenza persino di un cavo fa un po' riflettere in merito alle scelte di Sony.



Un reparto fotografico per professionisti

Sotto la scocca c'è un processore che non può non convincere, il ben noto Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che in questo caso è accompagnato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSDXC fino a 1TB). Questo si traduce in prestazioni ai vertici del settore, in grado di convincere anche il più scettico degli utenti.

C'è d'altronde ben poco da analizzare per una configurazione di questo tipo, ma gli amanti dei dati saranno felici di sapere che durante la nostra prova il dispositivo ha fatto registrare ben 1.352.319 punti su AnTuTu Benchmark v.10.0.7, così come 1.926 punti in single-core e 5.185 punti in multi-core su Geekbench 6.1.0.

A supportare il tutto a livello di autonomia c'è un'ampia batteria da 5.000 mAh, che durante la nostra prova si è rivelata molto solida e in alcuni casi anche in grado di sfondare nelle fatidiche due giornate. Dipende molto, al solito, dal tipo di utilizzo (con uso intenso le due giornate non si raggiungono), ma non abbiamo comunque mai avuto problemi ad arrivare al termine della singola giornata, anche con un po' di carica residua.

Lato ricarica, invece, si rimane ancorati ai 30W via cavo, ma non manca il supporto alla ricarica wireless Qi (più lenta). In linea generale, risulta difficile trovarsi senza carica residua durante il giorno, considerata anche la presenza di funzionalità software come l'apprezzata modalità di risparmio energetico STAMINA.



Lo schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 1.644 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, aspect ratio 21:9 e supporto all'HDR è la vera chicca della soluzione: si tratta di un ottimo pannello di fascia alta, sia a livello di bilanciamento dei colori che in termini di luminosità massima.

L'unico aspetto che convince un po' meno è il sensore di luminosità adattiva, forse troppo aggressivo verso il basso.

Al netto di ciò, prendere visione dei propri contenuti multimediali preferiti tramite questo schermo è, senza mezzi termini, una goduria per gli occhi.

Durante la nostra prova, tuttavia, abbiamo riscontrato qualche grattacapo con Netflix, che internamente indica dei DRM Widevine solamente L3 e dunque la possibilità di effettuare una riproduzione esclusivamente in SD. Ogni tanto, tra l'altro, abbiamo avuto qualche interruzione non voluta nella riproduzione dei contenuti mediante l'app ufficiale. Questo non si è invece mai verificato con altri servizi di streaming: ad esempio, Amazon Prime Video consente di sfruttare appieno la bontà dello schermo, così come l'ottimo comparto audio con DAC integrato. Sony non delude da questo punto di vista, ma è il software a non convincere del tutto.

Non manca in ogni caso una funzionalità Display ambient, che può essere attivata per mostrare sempre ora e informazioni. Un reparto in cui non si può invece dire nulla a Sony, se non per la questione Dual SIM solamente tramite eSIM, riguarda la connettività, visto che 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.3 sono tutti al loro posto.



Il punto focale della prova non può che essere quello relativo al comparto fotografico. Sony Xperia 1 V punta sull'introduzione di un sensore Exmor T di nuova generazione, che guarda in modo importante al mondo full-frame e mira a migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Sul retro troviamo dunque una tripla fotocamera da 52MP (Exmor T, f/1.9, 24mm) + 12MP (teleobiettivo, periscopio, apertura variabile f/2.3-f/2.8, zoom ottico continuo 3,5x-5,2x, 85mm-125mm) + 12MP (ultra-wide, f/2.2, 123 gradi).

Si tratta di una soluzione d'alto calibro, in grado di offrire ottimi scatti in tutti i contesti di luce, riuscendo a ridurre in modo importante anche il rumore digitale. Il software, però, è costituito dalle solite applicazioni separate, da Photography Pro a Video Pro.

La prima, che è di fatto l'app Fotocamera principale, presenta una modalità BASIC per garantire dei buoni punta e scatta, ma il nuovo smartphone di Sony è innegabilmente rivolto ai professionisti e per sfruttare al meglio i sensori bisogna esserne in grado.

Questo è un grande peccato, perché di fatto viene un po' a venire meno la semplicità d'utilizzo che l'utente solitamente cerca in ambito fotografico. Chi è alla ricerca di un buon cameraphone per uso social, sempre più diffuso, probabilmente troverà qualche difficoltà nel riuscire a ottenere scatti di suo gradimento. Gli appassionati, invece, si divertiranno molto con questi sensori.

Non tutti hanno il tempo e la voglia di imparare a gestire ogni singola opzione manualmente. Ad esempio, nella modalità per gli utenti meno esperti i video si possono registrare solamente in 4K a 30fps, mentre per andare oltre bisogna fare uso di applicazioni dedicate.

Per il resto, frontalmente troviamo un sensore per i selfie da 12MP (f/2.0, 24mm), in grado tutto sommato di convincere anche nei punta e scatta.

Siamo di fronte a un reparto fotografico completo, di elevata caratura, che però fa molto poco a livello software per rendere la vita più semplice ai meno esperti.

Al netto di questo, se siete interessati ad approfondire tramite qualche foto non compressa, potete fare riferimento alla nostra cartella Drive dedicata a Sony Xperia 1 V.



Qualche chicca, ma il nodo è il supporto software

Il sistema operativo è Android 13, personalizzato un po' da Sony ma non in modo particolarmente impattante (tanto che si potrebbe per certi versi vedere come un software stock). Le patch di sicurezza, al momento in cui scriviamo, sono quelle di luglio 2023. Qualche personalizzazione qua e là si nota, dalle già citate applicazioni separate per quel che riguarda il reparto fotografico fino alla barra laterale per aprire rapidamente le app e gestire il multitasking, ma in linea generale è tutto come ci si aspetta. La fluidità di sistema è ottima, quindi siamo a buoni livelli in generale, mentre le note meno intonate sono più che altro nel supporto software.

Le due major release di Android promesse da Sony non sono il massimo nel panorama dei top di gamma, nonostante ci siano poi quattro anni di patch di sicurezza.

Lato gaming, troviamo l'immancabile app Potenziatore gioco, che fa da hub ai titoli preinstallati e consente di scegliere i preset prestazionali mediante un apposito pannello accessibile direttamente in-game. Quest'ultimo mette in evidenza statistiche quali frame rate, batteria e persino le temperature, consentendo anche di gestire screenshot, registrazione del gameplay, multitasking e ottimizzazioni.



A livello di prestazioni, l'hardware basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 non può che convincere, consentendo di giocare tranquillamente a Call of Duty Mobile con Qualità su Molto Alta e FPS su Max. Il più esoso Diablo Immortal riesce inoltre a farsi apprezzare con risoluzione Alta e Qualità Molto Alta a 60 FPS.

Nessuna sorpresa nelle sessioni di gioco, nonostante sia necessario chiarire che il sistema di raffreddamento non sempre riesce a non far sentire il calore sulla scocca. Nulla di cui preoccuparsi, però: la nostra prova si è svolta in un periodo di caldo record, per via di un agosto 2023 all'insegna dell'anticiclone africano Nerone, ma in linea generale va detto che, per quanto non ancora dei migliori, il sistema di dissipazione ha fatto passi importanti rispetto al passato.