Sony Xperia 5 V Recensione: il top di gamma per Content Creator

A settembre 2023 è arrivato l'annuncio di Sony Xperia 5 V in Europa. Inizialmente il prezzo consigliato era di 999 euro, ma sul portale italiano di Sony non risulta ancora disponibile. Tuttavia, i fedelissimi del brand troveranno certamente un modo per accaparrarselo, ad esempio d' importazione, a cifre che si aggirano intorno ai 1.000 euro.

Nonostante ciò, siamo riusciti a metterlo alla prova per qualche settimana e siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza con un device che, anche stavolta, strizza l'occhio ai Content Creator.



Un top di gamma leggero e dal design classico

Il nuovo top di gamma di Sony adotta anche quest'anno un approccio conservativo, a partire dal design: frontalmente, infatti, troviamo ancora una volta uno schermo che non abbraccia tutta la cornice ma che presenta un margine superiore per accogliere sensori e fotocamera, mentre centralmente sul retro troneggia il logo Sony accompagnato da un modulo fotocamere disposto in alto a sinistra, che presenta la solita forma "a pillola" e risulta sporgente, facendo ballare lo smartphone se posto su una superficie piana.

La colorazione del nostro sample è la classica Black, ma sul mercato sono presenti anche le varianti Platinum Silver e Blue. Conferme positive per i materiali, con la backcover completamente in vetro e il frame in alluminio. Sono poche le sorprese a livello di look pertanto non stupisce, in maniera del tutto positiva, anche la presenza della certificazione IP65/IP68.

La qualità di costruzione è elevata, come ci si aspetta da Sony, così come le dimensioni risultano compatte: 154 x 68 x 8,6 mm, per un peso di 182 grammi. Questo si traduce in una buona maneggevolezza, soprattutto in un momento in cui la tendenza del mercato è ancora quella di aumentare diagonale e spessore.

L'approccio "classico" del brand lo si percepisce anche guardando ai lati dello smartphone, a partire dal sensore per le impronte digitali, fisico e laterale, integrato nel pulsante d'accensione a sua volta disposto sul lato destro. Sempre su questo lato trovano posto il bilanciere del volume e l'otturatore della fotocamera a doppia corsa. Si fa notare l'assenza del riconoscimento facciale, anche se è una questione già vista in passato.



In alto trova spazio, invece, un altro elemento immancabile nell'identità di Sony, ovvero il jack audio da 3,5mm per le cuffie, affiancato da un microfono. In basso, infine, sono stati collocati il carrellino per la SIM (estraibile senza spilla, singola nanoSIM + microSD, Dual SIM solo tramite eSIM), la porta USB Type-C e un altro microfono.

Tutto come da previsioni anche nella confezione di vendita, dato che per questioni ambientali il contenuto è ridotto all'osso. Oltre allo smartphone, infatti, troviamo esclusivamente la manualistica. Niente caricabatterie né cavi.



Qualche incertezza ma ottima autonomia

A livello prestazionale si punta sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB): una configurazione in linea con i top di gamma del 2023, anche se ormai è questione di settimane prima di scoprire i primi device animati dal nuovo Snapdragon 8 Gen 3.

Siamo comunque su livelli molto elevati, considerando che durante la nostra prova il Sony Xperia 5 V ha fatto registrare 1.464.062 punti su AnTuTu Benchmark v.10.1.5, nonché 1.985 punti in single-core e 5.406 punti in multi-core su Geekbench 6. Va detto, però, che durante la nostra prova abbiamo riscontrato qualche incertezza in contesti specifici. Ad esempio, la riproduzione dei video su Netflix è stata interrotta ogni tanto da un messaggio di errore, problematica purtroppo segnalata dall'utenza anche per il precedente modello, perlomeno in seguito a qualche update software (potete fare riferimento anche a questo thread su Reddit). Non è ancora chiara la causa di questo problema, che non si verifica invece con altre app come Amazon Prime Video, ma che durante la prova in un'occasione ha portato anche al crash e al conseguente riavvio forzato del dispositivo.

Senza dubbio si tratta di un contesto specifico, di un problema estremamente isolato e con una bassa frequenza. Inoltre, non abbiamo mai riscontrato nulla di simile nei restanti ambiti.

Trattandosi di un top di gamma, però, risulta importante segnalare tali questioni, considerando che in alcune occasioni abbiamo riscontrato anche dei leggeri rallentamenti a livello di fluidità di sistema, che possono non passare inosservati a un occhio attento.

Insomma, la situazione a livello di ottimizzazione software non sembra essere delle migliori, per quanto le performance siano comunque da fascia alta.

Al netto di questo, a supportare l'esperienza c'è un'ampia batteria da 5.000 mAh e l'autonomia risulta ottima, in quanto il dispositivo ci ha sempre consentito di raggiungere il termine della classica giornata lavorativa senza problemi, a volte anche con una carica residua interessante. Probabilmente, un utente che fa un utilizzo meno intensivo del nostro riuscirà a raggiungere le fatidiche due giornate. Peccato solo per la ricarica via cavo limitata a 30W, che risulta in linea con quella di altri dispositivi ma che non raggiunge il top del mercato. Presente in ogni caso il supporto alla ricarica wireless Qi, anche se non può, per ovvi motivi, aiutare in termini di velocità.



Convince invece il display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel), aspect ratio 21:9 e refresh rate fino a 120Hz, ottimo sia a livello di bilanciamento dei colori che in termini di luminosità massima. Guardare contenuti in streaming in alta risoluzione è estremamente appagante e per questo stona ancora di più la questione Netflix, nonostante la presenza dei DRM Widevine L1.

Non manca, invece, la funzione Display ambient, quindi chi apprezza il brand si sentirà a casa.

Xperia 5 V, che d'altronde è uno smartphone che pone un focus piuttosto importante su Content Creator e creativi in generale, non delude anche a livello di comparto audio, vista la presenza di buoni speaker stereo front-stage. Inoltre, non ci si può di certo lamentare a livello di connettività, dato che 5G, Wi-Fi 6E, NFC e Bluetooth 5.3 sono al loro posto.



Il reparto principale per uno smartphone di questo tipo è però quello fotografico. Si punta molto sul nuovo sensore Exmor T for mobile, che mira a garantire dei risultati "punta e scatta" interessanti.

La combinazione posteriore da 12MP (16mm, f/2.2, 123 gradi) + 52MP Full aspect (24/48mm, f/1.9, Exmor T, 120fps, OIS/AF) riesce nell'intento, permettendo di effettuare ottimi scatti un po' in tutte le condizioni di luce, così come convincono le grandangolari e le foto con effetto bokeh. Questo anche grazie all'intervento di apposite modalità legate all'intelligenza artificiale.

Il risultato generale, relativo anche alla fotocamera anteriore da 12MP (f/2.0), convince ampiamente per la fascia attorno ai 1.000 euro. Di mezzo, però, c'è la solita questione che Sony si porta dietro da tempo: per quanto siano stati effettuati dei passi in avanti in termini di accessibilità grazie all'esistenza di una modalità BASIC nell'app Photography Pro, si parla ancora di un comparto che strizza l'occhio ai professionisti e difficilmente un utente che non si intende molto di fotografia riuscirà a trarre il meglio da queste lenti. Basti pensare anche solo alla frammentazione, dato che di base ci sono più app separate per la gestione del reparto fotografico, ovvero Photography Pro, Video Pro e Cinema Pro.

La modalità BASIC consente di registrare i video fino al 4K a 120fps (anche se al solito consigliamo di scendere di risoluzione per aumentare la stabilizzazione), ma questo non basta di certo a rendere meno confusionaria la gestione del software. Insomma, si tratta ancora una volta di uno smartphone che guarda più che altro agli amanti del mondo della fotografia, che sanno bene come mettere mano alle varie opzioni, nonché ai fan di Sony che ormai hanno compreso come sfruttare al meglio questo tipo di software.

Un utente proveniente da smartphone di altri brand, abituato a interfacce più semplici e intuitive, potrebbe invece trovarsi un po' spiazzato.

Per dare un'occhiata alle foto non compresse, potete fare riferimento alla nostra cartella Drive dedicata a Sony Xperia 5 V.



Android 13 e questione supporto software

Il sistema operativo è Android 13, personalizzato leggermente da Sony ma in realtà senza troppi fuochi d'artificio. Al momento in cui scriviamo le patch di sicurezza sono quelle di ottobre 2023.

Messa da parte la buona fluidità di sistema (ma non al top), fa piacere ritrovare a bordo le classiche funzionalità esclusive di Sony.

Ci riferiamo, come più di qualcuno immaginerà, alla barra laterale che permette di accedere rapidamente alle applicazioni preferite e di gestire il multitasking, ma anche alle applicazioni preinstallate come Music Pro.

Quanto al supporto software, la promessa è di due anni di major release: non proprio il massimo in un contesto in cui il mondo dei top di gamma Android sta puntando ormai al triplo della longevità (basti pensare ai 7 anni di Pixel 8).



Passando al gaming, nonostante l'ottimizzazione software non esattamente al top, le prestazioni da top di gamma di Sony Xperia 5 V riescono comunque a dare buone soddisfazioni.

Un titolo casual come Call of Duty Mobile riesce a girare senza problemi con preset Qualità su Molto Alto e FPS su Max, così come la prova con il decisamente più temibile Diablo Immortal riesce comunque a farsi apprezzare con risoluzione Alta e Qualità Molto Alta a 60 FPS.

Non ci sono problemi, quindi, da questo punto di vista e risulta comunque possibile accedere al solito pannello in-game Potenziatore gioco, che permette sia di tenere sotto controllo le prestazioni che di impostare modalità di gioco apposite e gestire operazioni rapide come l'acquisizione del gameplay.

Va detto, però, che il sistema di raffreddamento non raggiunge risultati totalmente in linea con altri top di gamma. Il calore tende a farsi sentire sulla scocca dopo sessioni prolungate, pur non rappresentando un problema importante. Tuttavia, se consideriamo anche le altre incertezze lato ottimizzazione e il prezzo di listino, si tratta comunque di un aspetto da segnalare.