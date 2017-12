Sphero Spider-Man Recensione: un Uomo Ragno parlante e intelligente in casa

Oramai viviamo un'era in cui la tecnologia prende vita. Basti pensare agli assistenti vocali come Google Assistant, che sembravano essere un'utopia solamente qualche anno fa e che ora moltissime persone utilizzano quotidianamente. Non è un caso, dunque, che il tutto si stia pian piano espandendo anche in altri settori oltre a quelli degli smartphone e dei PC. I primi che potranno beneficiare del tutto saranno i bambini, o gli "eterni bambini" di quella cultura nerd a cui molti di noi appartengono. Perché è bello, perché siamo degli appassionati a tutto tondo, perché non c'è niente di male nel riassaporare le sensazioni passate. Metteteci poi l'atmosfera del Natale in arrivo... ed eccoci tutti lì su Amazon ad ordinare l'ennesimo gadget da sfoggiare sulla nostra scrivania.

Sicuramente ricorderete Sphero, l'azienda che lanciò nel 2015 il robot telecomandato di Star Wars BB-8 facendo sognare grandi e piccini. Ebbene, questa volta l'azienda ha deciso di collaborare con Marvel per immettere sul mercato un giocattolo intelligente di Spider-Man, e con "intelligente" intendiamo proprio quello che state pensando: sa interagire e parlare con noi attraverso comandi vocali. Il giocattolo in questione è acquistabile ad un prezzo di circa 170 euro su Amazon.it. Abbiamo dunque colto l'occasione per tornare un attimo bambini e ci apprestiamo a raccontarvi la nostra esperienza in questa recensione.



Un Uomo Ragno parlante

A differenza del robot telecomandato di Star Wars, Spider-Man non si muove ed esegue tutte le sue azioni restando al proprio posto. Quello che potrebbe sembrare, a prima vista, un enorme difetto, però, si trasforma incredibilmente in un pregio grazie all'ottima caratterizzazione del personaggio. L'Uomo Ragno, infatti, possiede degli occhi illuminati da due piccoli schermi LCD che si muovono a seconda delle "emozioni" provate dal giocattolo in quel momento. Per farvi un esempio concreto, se abbiamo appena sconfitto dei cattivoni in una delle tante missioni atte a salvare il mondo, Spider-Man ci "ricompenserà" con un occhiolino, in caso contrario ci farà notare il proprio disappunto. Tuttavia, esso non potrà utilizzare le mani per comunicarci, nonostante esse possano ruotare attorno al proprio asse di circa 180 gradi. Per darvi un'idea delle dimensioni del prodotto, l'Uomo Ragno è alto 21,5 cm. La testa, però, è decisamente sproporzionata rispetto al corpo, con una larghezza di circa 10 cm. Questo lo rende più maneggevole e ci ricorda che si tratta di un giocattolo, tecnologico e costoso, ma sempre un giocattolo.

L'elemento che Spider-Man utilizzerà di più per comunicare con noi, però, è indubbiamente la voce. Ve lo diciamo subito: dimenticate la lingua italiana, qui è tutto in inglese. L'Uomo Ragno, infatti, è ancora uno dei primi "prototipi" di giocattoli intelligenti e Sphero non ha voluto introdurre il riconoscimento vocale nel nostro idioma. Dal punto di vista commerciale è comprensibile, ma siamo consapevoli del fatto che questo potrebbe andare ad inficiare negativamente l'esperienza dei più piccoli. Nonostante questo, le domande che ci vengono poste e le risposte che dovremo dare a Spider-Man sono ovviamente molto basilari, avendo il prodotto un target molto giovane. Siamo al livello di "Do you want to fight some bad guys?" con risposta "Yes", per intenderci. Inoltre, l'Uomo Ragno scandirà sempre bene le parole e ripeterà, nel caso di frasi più complesse, due o tre volte la domanda prima di accettare risposte.

Insomma, se siete dei genitori che conoscono anche semplicemente a livello base l'inglese, potreste comunque giocare assieme a vostro figlio e divertirvi imparando. Gli altoparlanti sono posti nell'enorme testa e hanno un volume standard molto buono. Tenete conto, quindi, che i vostri figli potrebbero disturbarvi molto mentre giocano con Spider-Man, visto che tende ad essere logorroico. Certo, potreste sempre abbassare il volume dall'app oppure mandare "a nanna" il giocattolo tenendo premuto il pulsante a forma di ragno illuminato con un LED rosso sul petto di Spider-Man, ma dubitiamo che vostro figlio la prenda bene. Anche il microfono integrato è di buona qualità e non abbiamo mai avuto problemi in tal senso.

Un altro metodo per interagire con l'Uomo Ragno è l'accelerometro 3D posto al suo interno. In alcune situazioni il giocattolo chiede di prenderlo in braccio e di muoversi nella stanza per trovare determinati oggetti, ad esempio una bomba da disinnescare, oppure di saltare per aiutarlo ad arrivare più in alto. Il tutto condito ovviamente da battute che, se tradotte adeguatamente ai bambini, potrebbero strappare più di qualche sorriso. Spider-Man viene venduto con una base di ricarica dotata di una porta microUSB Standard.

App e funzionalità

Ma a cosa si può giocare con Spider-Man? È possibile giocare semplicemente dando a voce alcuni comandi predisposti, ma tutto ruota essenzialmente attorno all'apposita app per smartphone, che si collega all'Uomo Ragno tramite Bluetooth. Interessante notare come sia possibile aggiornare il firmware collegando il giocattolo al Wi-Fi, con Sphero che aggiunge mano a mano nuove funzionalità. Anche l'app è completamente in inglese e al primo avvio ci chiederà di scegliere un nome (noi abbiamo optato per "Galactic King") tra quelli proposti, cosa che andrà poi a differenziare le caratteristiche del nostro personaggio. In particolare, la nostra scelta ci ha garantito il superpotere di sparare missili, per somma gioia dell'udito dei nostri vicini.

L'app è poi suddivisa in tre "sezioni": Team Up, Hang Out e Fight Villains. La prima presenta alcuni giochi interattivi dove, principalmente, indovinare di cosa Spider-Man stia parlando, mentre con la seconda il giocattolo potrà fare uno scherzo, parlare di qualcosa con noi e raccontarci una storia. La funzionalità principale, però, è indubbiamente "Fight Villains", che farà prendere all'utente decisioni che cambieranno irrimediabilmente l'esito delle battaglie. Queste sono le possibilità offerte in sintesi, ma sappiate che sono disponibili ben 25 missioni battaglia, 100 scherzi, 20 storie e 15 indovinelli. Spider-Man è anche in grado di rilevare cosa avviene accanto a lui e c'è la possibilità di impostarlo come allarme nel caso rilevi movimenti sospetti. Infine, è possibile anche utilizzarlo come sveglia. Insomma, l'offerta è decisamente varia.