Syllable D9X Recensione: cuffie in stile AirPods ma low cost

Il nostro viaggio alla scoperta di interessanti gadget audio low cost prosegue senza sosta. Dopo aver testato un economico audio player compatibile anche con brani ad alta risoluzione ed un trasmettitore-ricevitore Bluetooth, è ora venuto il momento di provare delle interessanti cuffie in-ear totalmente wireless, le Syllable D9X. Auricolari che possono essere considerati come una versione economica dei ben più noti Gear IconX di Samsung e degli AirPods di Apple.

Le Syllable D9X si distinguono, inoltre, per la ricca dotazione di accessori che comprende anche quattro batterie ricaricabili tramite una particolare custodia fornita in dotazione. Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Syllable D9X.

Syllable D9X: auricolari in ear wireless e low cost

Le Syllable D9X si presentano con un design curato ed elegante; scendendo nel dettaglio ogni cuffia ospita un piccolo archetto in gomma removibile da inserire all'interno del padiglione auricolare, utile ad evitare eventuali cadute ad esempio durante le attività sportive. Inoltre in ogni auricolare troviamo un pulsante dedicato alla gestione delle chiamate e alla riproduzione musicale con il pairing Bluetooth che viene eseguito in automatico sia con lo smartphone sia tra le cuffie; per l'accensione basta collegare le batterie removibili da 38 mAh, dotate di aggancio magnetico all'auricolare.

Non mancano ovviamente una coppia di gommini sostituibili dall'utente e due LED di stato; è invece presente un solo microfono nell'auricolare sinistro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di cuffie dotate di un modulo Bluetooth versione 4.2 con codec audio AAC e SBC, manca purtroppo l'aptX. Le D9X montano un driver da 8 mm con una risposta in frequenza da 20Hz-20kHz con un peso di 5 grammi ognuna e dimensioni di 63 x 21 x 30 mm (H x L x P) . Infine non dimentichiamo il prezzo; le Syllable D9X possono essere acquistate su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 50 euro.

Accessori e prestazioni audio

Le Syllable D9X vengono fornite con una ricca dotazione di accessori con ben 4 batterie incluse nella dotazione. Accumulatori ricaricabili ovunque tramite una particolare custodia dedicata dotata a sua volta di una batteria da 400 mAh, con dimensioni di 56 x 49 x 31 mm ed un peso di 51 grammi. Astuccio che consente però di ricaricare solo due batterie alla volta (sono presenti quattro slot) e non in grado di ospitare le cuffie.

Nella confezione delle D9X sono inoltre incluse altre due coppie di archetti e di gommini per adattare queste cuffie alle nostre orecchie. Infine non manca un sacchettino di velluto, un cavetto USB-Micro USB utile alla ricarica dell'astuccio delle batterie e un'ulteriore custodia in grado di ospitare le D9X e tutti gli accessori, dotata anche di gancio di metallo.

Concludiamo la recensione di queste cuffie con l'analisi delle prestazioni. La qualità durante le telefonate è solo discreta con le chiamate che si ascoltano solo in mono dall'auricolare sinistro ed un microfono di qualità non molto elevata.

Abbiamo testato le D9X con vari generi musicali ascoltando brani in diversi formati ed infine abbiamo messo alla prova questi auricolari anche con videogiochi e film.



La resa generale è più che buona su tutte le frequenze con un audio dettagliato ed un'elevata sensibilità alla qualità delle registrazioni. Segnaliamo solo una riproduzione dei bassi in alcuni casi un po' invadente. Cuffie comode, con un ottimo isolamento acustico e adatte anche a lunghe sessioni di ascolto.

Notizie negative arrivano, invece, dall'autonomia limitata a 2 ore circa; accumulatori ricaricabili sempre in un paio di ore tramite la particolare custodia fornita in dotazione con l'astuccio in grado di fornire un paio di ricariche per ogni batteria. Batterie inoltre che tendono a staccarsi facilmente dagli auricolari e dalla lunghezza abbastanza elevata.

Non dimentichiamo infine i tempi di ricarica della custodia pari ad un'ora circa. Tra gli aspetti che non ci hanno convinto troviamo anche i pulsanti multifunzione troppo grandi che possono essere premuti inavvertitamente.