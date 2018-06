tado Climatizzazione Intelligente Recensione: l'aria condizionata diventa smart

L'estate è certamente il momento migliore per occuparsi di tado°, azienda tedesca che avevamo conosciuto tempo fa con le prove del Termostato e delle Teste termostatiche intelligenti, due validi prodotti che consentono un controllo avanzato del nostro impianto di riscaldamento e dei nostri termosifoni. Oggetto della nostra prova odierna è invece la Climatizzazione Intelligente V2, un utile accessorio che permette di rendere "smart" l'aria condizionata di casa grazie ad app, geolocalizzazione e comandi vocali. Il dispositivo, aggiornato di recente con un nuovo software, promette di ridurre del 40% la nostra bolletta elettrica, almeno sulla carta. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questo versatile prodotto.

Design elegante e moderno

Il Climatizzazione Intelligente V2 (Smart AC Control, in inglese) si presenta con un look curato, adatto ad ogni ambiente. Il piccolo box bianco, con dimensioni di 10 x 1,5 x 10 cm, ospita un display a micro-led (invisibile in stand-by) che può essere attivato con una pressione sulla parte frontale. Il tocco del dito può essere utilizzato anche per la navigazione tra le diverse schermate, con due frecce, sempre touch, che possono essere utilizzate per modificare le impostazioni nei vari menù; con una pressione di 2 secondi si può invece accendere e spegnere il condizionatore. Nella parte interna dello Smart AC Control troviamo una porta Micro USB che fornisce corrente al tutto grazie all'alimentatore a parete, inserito nella confezione insieme al piccolo manuale in italiano. Da segnalare, infine, il pratico sistema che consente di nascondere il cavo USB-micro USB nella parte posteriore del box, il modulo WiFi per il collegamento al router, i sensori di temperatura ed umidità e l'emettitore IR inserito sotto la scocca e utile a comandare il condizionatore.

Compatibilità ed installazione

Grazie al suo emettitore IR, il tado° va a sostituire il telecomando del nostro condizionatore. Deve essere quindi posizionato a qualche metro di distanza dallo split, su una superficie piana o fissata al muro tramite le strip adesive fornite in dotazione.

L'accessorio è compatibile con i climatizzatori dotati di telecomando, con display su cui sono visibili le varie funzioni di base: temperatura impostata, modalità, velocità ventola, ecc. La procedura di installazione è piuttosto semplice e può essere eseguita in pochi minuti: una volta installata l'app dedicata e creato un account utente, si dovrà connettere il dispositivo alla rete elettrica e seguire la guida per collegarlo direttamente ad Internet e al condizionatore. La procedura è dotata di un sistema di apprendimento che consente di registrare facilmente, sul dispositivo tado°, i comandi del telecomando.

Una volta completato il processo potremo comandare direttamente il nostro split tramite smartphone. A livello di prezzo la Climatizzazione Intelligente V2 può essere acquistata sul sito ufficiale dell'azienda a 179 euro o noleggiata a 4,99 euro al mese. tado° mette inoltre a disposizione anche un Duo Pack con due dispositivi al costo di 299 euro. Menzione di merito per l'interessante Garanzia risparmio Energetico: se, nel corso dei primi 100 giorni di utilizzo di tado°, l'utente riterrà di non aver risparmiato abbastanza, potrà restituire il prodotto e ottenere un rimborso totale.

App e funzioni

Lo Smart AC Control che abbiamo testato è quello di ultima generazione, rinnovato grazie a un software nuovo di zecca. Questo aggiornamento, disponibile anche per il V1, aggiunge interessanti funzioni e un algoritmo che promette una riduzione dei consumi elettrici fino al 40%. Cuore della V2 è l'app dedicata che consente il controllo manuale o automatico, anche fuori casa, di tutti i dispositivi dell'azienda. Il programma, disponibile in italiano per iOS, Android e app web, permette infatti di programmare in modo dettagliato il funzionamento del condizionatore nell'arco di tutta la settimana.

Si tratta di una "programmazione intelligente" grazie all'Assistente climatico integrato: tado° utilizza infatti i servizi di geolocalizzazione degli smartphone per gestire il climatizzatore automaticamente, in base alla posizione. Grazie ad essa è possibile spegnere il condizionatore o impostare una temperatura stabilita quando nessuno è in casa e attivare il climatizzatore quando un utente sta per rientrare; la gestione automatica si è rivelata impeccabile, capace di tenere in considerazione anche la temperatura esterna e il meteo.

Sono due le modalità di gestione del climatizzatore presenti: una termostatica e l'altra non termostatica. La prima, abilitata di default, assicura che la temperatura interna sia costante e coincidente con il valore desiderato dall'utente, sia per la modalità di climatizzazione, che per quella di riscaldamento. La gestione termostatica misura la temperatura interna e consente di mantenerla costante inviando allo split i comandi necessari allo scopo; il climatizzatore viene acceso da tado° quando vi è necessità della climatizzazione o del riscaldamento e spento quando il valore della temperatura desiderata è stato raggiunto. Al momento è disponibile una sola velocità della ventola (definita durante l'installazione). Se invece si desidera una gestione più flessibile è possibile impostare, tramite app, la gestione non termostatica, che lascia al climatizzatore il compito di gestire la temperatura interna, utilizzando le diverse velocità della ventola.

Tra le altre funzionalità non possiamo non citare l'utile report sul risparmio energetico: la sezione fornisce numerose informazioni di utilizzo, con grafici completi che mostrano nel dettaglio dati e statistiche; uno di questi, ad esempio, mostra le variazioni di temperatura suddivise in giorni e fasce orarie.

Altra interessante aggiunta è la compatibilità con i principali assistenti vocali sul mercato, Siri, Amazon Alexa e l'Assistente di Google, e con la piattaforma IFTTT. Ciliegina sulla torta è l'app, davvero ben realizzata, di facile utilizzo e dalle numerose e interessanti funzioni. Oltre a quelle già citate è possibile controllare tutti i prodotti dell'azienda installati, sapere quante persone ci sono in casa e conoscere la temperatura esterna/interna e l'umidità delle stanze dove sono presenti i dispositivi di tado°.