Tastiera meccanica e mouse da gaming RedMagic Recensione: buona la prima

La giornata del 18 maggio 2023 segna l'approdo di REDMAGIC nel mondo delle periferiche per PC, anche per il nostro mercato, con una tastiera meccanica venduta a un prezzo di 199 euro sul sito Web ufficiale del brand, nonché un mouse da gaming proposto a 99 euro.

Abbiamo avuto modo di mettere alla prova entrambi nel corso delle ultime settimane e siamo pronti a tirare le somme in merito all'esperienza offerta. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: c'è anche altro, tra cui un monitor da gaming, ma non è chiaro quando e se quest'ultimo approderà sul nostro mercato.

Al netto di ciò, sarà riuscita REDMAGIC a convincere in questo nuovo campo festeggiando, tra l'altro, il suo quinto anniversario? È arrivato il momento di scoprirlo.



Tastiera meccanica REDMAGIC GK001J

Il primo prodotto di cui vi parleremo è la tastiera meccanica da gaming GK001J, proposta unicamente con layout US.

Gli switch sono realizzati direttamente da REDMAGIC in collaborazione con TTC e battezzati Speed Silver V2.

L'esperienza in termini di scrittura è ottima, strizzando l'occhio proprio al produttore partner TTC, ben conosciuto tra chi è solito bazzicare la fascia media, offrendo switch lineari in grado di garantire fluidità e precisione. Certo, la possibilità di effettuare un'unica scelta in termini di switch potrebbe non entusiasmare tutti, ma la soluzione stock è sorprendemte, soprattutto se si pensa che si tratta di una "prima prova".

Un altro aspetto interessante del prodotto è poi la struttura gasket, cosa che rende la tastiera più silenziosa (aspetto che verrà gradito particolarmente da un certo tipo di utente). Questa tipologia di soluzione può risultare anche più "morbida" quando si digita, altro fattore da tenere in considerazione insieme ai keycap PBT, per un'esperienza generalmente solida, priva di tocchi accidentali e con una risposta soddisfacente per un ampio numero di giocatori (e non solo).

Si punta a coloro che cercano una tastiera da gaming precisa, senza però che ci sia una risposta troppo "aggressiva".

Durante la nostra prova abbiamo trovato questa tastiera ottima anche per le fasi di scrittura, visto che il feedback risulta per certi versi "rilassante" rispetto ad altri prodotti di questo tipo.

Non mancano l'illuminazione RGB (con 16,8 milioni di colori), una disposizione a 100 tasti semplificata (c'è comunque il tastierino numerico) e un design hot-swappable, così da poter eventualmente personalizzare gli switch e pulire per bene la tastiera a proprio piacimento.

Interessante tra l'altro notare che i keycap della tastiera hanno un design semitrasparente, se si guardano i tasti dal lato, lasciando trasparire l'illuminazione in maniera piuttosto peculiare.



Ottima anche la tripla connettività: oltre alla modalità cablata, risulta possibile collegare la periferica mediante apposito adattatore USB wireless a 2,4 GHz (che si trova in uno scomparto collocato sul retro della tastiera), in modalità cablata (tramite il cavo USB Type-C/USB Type-A presente in confezione) o in modalità Bluetooth.



Nel caso in cui si usi la tastiera senza fili, interviene una batteria da 4.000 mAh. Non abbiamo mai avuto troppi problemi in termini di latenza (che REDMAGIC indica pari a 1ms) e stabilità di connessione, mentre lato autonomia è possibile proseguire per qualche giorno mantenendo attivati i LED oppure andare avanti anche per settimane disattivandoli.

In questo caso non è semplice dare indicazioni precise, visto che molto dipende dal tipo di utilizzo, ma di certo non vi troverete "a piedi" con questa tastiera.

Sfruttando le combinazioni legate al tasto Fn è possibile effettuare anche operazioni come la selezione del canale Bluetooth e lo switch da Windows a macOS per effettuare dei passaggi rapidi da un dispositivo all'altro.



Il pulsante Fn è associato anche a diverse altre operazioni rapide, quali ad esempio la gestione della luminosità dello schermo, dei controlli multimediali e l'apertura di strumenti utili.



La "giovinezza" di REDMAGIC in questo campo si fa invece notare in aspetti come il software. Il pacchetto contenente i driver, REDMAGIC Cloud, scaricabile sul portale ufficiale di REDMAGIC, permette di installare un programma in inglese molto semplice, che però a volte si perde in scritte in altre lingue (ad esempio, una frase in cinese può comparire a schermo quando si applicano determinate opzioni) e altre sorprese di questo tipo.



In pratica, uno dei fattori più criticati a REDMAGIC in campo smartphone, ovvero l'assenza di una localizzazione del software precisa, permane anche in questo primo passaggio su PC. Essendoci meno opzioni rispetto a un prodotto più complesso come uno smartphone, in realtà le scritte in inglese sono tranquillamente comprensibili e ci sono ben poche altre criticità.



A proposito di funzionalità software, REDMAGIC Cloud abilita innanzitutto la possibilità di selezionare, mediante la rotella presente in alto a destra della tastiera, l'opzione Performance, facendo così comparire nel piccolo schermo integrato le informazioni relative all'uso della CPU, all'uso della GPU, alla temperatura della CPU, agli FPS e alla memoria RAM in uso.



Avere a disposizione delle informazioni di questo tipo direttamente sul piccolo schermo della tastiera è un modo interessante per tenere d'occhio le prestazioni del proprio computer da gaming, visto che non si va nemmeno a "coprire" parte dello schermo con OSD più o meno invasivi.

Sempre tramite la rotella e l'apposito display da 1,47 pollici è possibile gestire rapidamente volume ed effetti LED della tastiera, nonché luminosità, velocità e colori di questi ultimi (che si possono anche disattivare).

Al momento in cui scriviamo le lingue per il display di dialogo sono solamente inglese e cinese, cosa che rimarca ulteriormente l'assenza di una localizzazione completa (anche se, come detto in precedenza, non è un problema importante, considerando anche il numero di opzioni).

Infine, l'ultimo riquadro accessibile è relativo al cambio schermo, nel caso in cui si disponga di una configurazione di questo tipo.

Una possibilità di personalizzazione interessante abilitata dal software REDMAGIC Cloud è quella relativa allo sfondo principale dello schermo della tastiera. Quando non lo si utilizza per altre operazioni, infatti, a display viene mostrata un'immagine fissa, che può essere selezionata tra le 5 di default inserite da REDMAGIC (non molte insomma) oppure essere liberamente caricata in formato PNG da un PC con Windows (con risoluzione 320 x 172 pixel).

Questo vi può permettere di scegliere da quale immagine farvi accompagnare per la maggior parte del tempo.

Sempre dal software risulta possibile associare a ogni singolo pulsante della tastiera un comando di sistema (ad esempio, Torna al desktop), un controllo multimediale (come Riproduzione in pausa), una macro (che si può registrare al volo), una funzionalità del mouse (ad esempio, Torna indietro) o un'operazione rapida (ad esempio, Ctrl+C).

Insomma, si fa riferimento a un'ampia possibilità di personalizzazione, che sicuramente può fare felici parecchi utenti, al netto della classica localizzazione poco curata.

Ad esempio, relativamente alla rotella ci sono due opzioni identiche chiamate LightSpeed, ma una rimanda effettivamente all'opzione per cambiare la velocità degli effetti LED mentre l'altra porta ai colori; inoltre selezionando una di queste opzioni compare a schermo un riquadro in cinese.

Tra le altre opzioni troviamo la possibilità di scegliere dopo quanti minuti mandare in fase sleep tastiera e display, nonché l'opportunità di scegliere tra 10 effetti LED (o decidere di disattivare l'illuminazione). Un effetto LED interessante è quello chiamato Reaction, che illumina rapidamente solamente il tasto premuto, ma poi ci sono anche altre soluzioni creative come Light Up, che mette in evidenza per le sessioni notturne solamente i tasti WASD e le frecce direzionali.

Si potranno gestire anche luminosità e velocità, così come selezionare il colore da mostrare. In alto a destra non manca chiaramente l'indicazione relativa allo stato della batteria, visto che la tastiera può essere utilizzata anche in modalità wireless.



Mouse da gaming REDMAGIC GS001J

Passando all'altra periferica che abbiamo avuto modo di provare, ovvero il mouse da gaming GS001J, è impossibile non notare innanzitutto il suo particolare design trasparente, che lascia intravedere le componenti interne.

In condizioni di scarsa luminosità il mouse potrebbe quasi dare l'impressione di avere una normale colorazione nera, ma in realtà è guardando per bene alla base, soprattutto con buona luminosità, che si nota la "magia" dell'estetica scelta da REDMAGIC. Interessante anche il logo anteriore, naturalmente illuminato con LED RGB, che riflette la luce sulla componentistica interna quando attivo, facendo risaltare ulteriormente il design trasparente del prodotto.

Non è un aspetto che si nota spesso in questo ambito e va sicuramente fatto un plauso a REDMAGIC per essere riuscita a realizzare un prodotto interessante anche in termini estetici sin dal primo tentativo.



A livello di specifiche, troviamo un sensore PixArt PAW3395 (26000 DPI, 650 IPS, accelerazione 50G e altezza LOD impostabile) in tandem con switch GM 8.0 Black Mamba Micro (ciclo di vita di 80 milioni di clic). L'esperienza offerta dai 5 pulsanti disponibili, dalla rotella del mouse ai due classici, passando per i due pulsanti laterali, è fluida e c'è la possibilità di impostare i DPI anche mediante un apposito pulsante collocato sul retro del mouse (vedremo poi come gestire il tutto al meglio lato software).

In linea generale, le performance offerte dal mouse sono solide, grazie a un design simmetrico che garantisce un buon grip, nonché all'ottima risposta anche per quel che riguarda i movimenti più "impercettibili". Il tutto si unisce a un peso di 75 grammi. Sul retro, tra l'altro, non manca uno sportellino che contiene l'adattatore USB: in modo simile a quanto già spiegato per la tastiera, quest'ultimo consente di collegare il mouse in modalità wireless a 2,4 GHz al proprio dispositivo principale. Non mancano però la connessione cablata e il supporto al Bluetooth.

La batteria integrata in questo caso è da 450 mAh e garantisce la possibilità di utilizzare potenzialmente il mouse anche per settimane. Non abbiamo mai avuto problemi in termini di latenza (che REDMAGIC quantifica anche qui in 1ms) e stabilità di connessione durante la nostra prova.

Quando si apre REDMAGIC Cloud, lo stesso software a cui abbiamo già fatto riferimento per la tastiera, in questo caso le opzioni che compaiono a schermo sono relative alla possibilità di associare, per ognuno dei 5 pulsanti del mouse, una macro, un comando di sistema, un controllo multimediale, una funzionalità classica del mouse o un'operazione rapida. In parole povere, questa possibilità è molto simile a quanto già indicato in precedenza per la tastiera.



Per il mouse, però, si aggiungono immancabilmente altre opzioni, presenti sul lato destro. Queste fanno riferimento alla gestione di DPI (ci sono 5 possibilità), polling rate (1000, 500, 250 o 125), Sleep (0, 15min, 30min o 45min) e LOD (Very Low 1mm o Low 2mm).

Immancabile poi la possibilità di selezionare manualmente quale colore impostare per il logo REDMAGIC frontale e per le due strisce LED superiori, ma anche qui ci sono scritte in cinese nel software.

Vale la pena indicare che la nostra prova si è svolta prima dell'effettivo approdo sul mercato dei prodotti nella giornata del 18 maggio 2023, dunque in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti software in grado di migliorare la situazione.

Riguardo alla possibilità di utilizzare in modalità wireless a 2,4GHz (mediante l'apposito adattatore USB presenti negli appositi spazi) o mediante Bluetooth sia il mouse che la tastiera, in tutti i contesti non abbiamo mai riscontrato ritardi in grado di compromettere l'esperienza di gioco, anche se ci sono diverse variabili in gioco e chi vuole risultare il più competitivo possibile vorrà sicuramente mantenere collegate entrambe le periferiche al computer mediante il cavo USB Type-C/USB Type-A fornito in confezione.

Durante la nostra prova abbiamo trovato molto comodo poter staccare mouse e tastiera dal cavo e continuare l'esperienza in modalità wireless, anche a un po' più di distanza dal monitor, ma soprattutto può tornare utile nel caso in cui intendiate usarli su più piattaforme.

Il mondo del gaming al giorno d'oggi permette di giocare con tastiera e mouse in più contesti, quindi se volete magari spostarvi dal vostro computer senza dover ogni volta riposizionare i cavi potreste aver trovato la soluzione che fa per voi (sfruttando, ad esempio, le funzionalità di mappatura dei pulsanti degli smartphone da gaming, in modo simile all'esperienza che abbiamo descritto nella nostra recensione di REDMAGIC 8 Pro Titanium, visto che il tutto è integrato).