TCL 20 Pro 5G Recensione: uno smartphone solido che punta alla connettività

Il mondo degli smartphone 5G si sta arricchendo sempre più di dispositivi, un po' per tutte le tasche. Se, per il momento, la fascia più bassa "arranca" un po', soprattutto in termini prestazionali, i dispositivi che ormai hanno raggiunto una certa "maturità" sono quelli venduti tra 400 e 600 euro. Proprio qui si piazza il TCL 20 Pro 5G, smartphone che abbiamo avuto modo di testare a dovere nel corso delle ultime settimane. Il prezzo consigliato è pari a 549,90 euro, online però si può già trovare sotto i 500 euro. TCL sarà riuscita a fare un buon lavoro? Analizziamo come si è comportato il dispositivo durante la nostra prova.



Uno smartphone dai bordi curvi

TCL 20 Pro 5G è uno smartphone che punta agli amanti degli schermi curvi. I bordi laterali creano infatti delle piccole curvature che il produttore cerca di mettere in evidenza tramite sfondi particolarmente "evocativi" (ad esempio, relativi allo Spazio). D'altronde, TCL è un brand che ci sa fare in ambito di display ed è dunque chiaro che i suoi dispositivi strizzino l'occhio agli amanti dei contenuti multimediali. Una conferma di questa "filosofia" arriva dalla presenza di un foro per la fotocamera di piccole dimensioni posizionato in alto al centro, che non va a "coprire" troppo i video durante la riproduzione. Per quel che riguarda, invece, la backcover del dispositivo, troviamo una quadrupla fotocamera disposta a "semaforo" in alto a sinistra, affiancata da flash LED.



La colorazione Moondust Gray del nostro sample non è male: nonostante si tratti di un colore scuro, i giochi di luce offerti dalla parte posteriore dello smartphone sono piacevoli, grazie anche alla presenza di una linea che mette in evidenza il logo TCL. Se apprezzate tuttavia colori più "vivaci", ricordiamo che sul mercato è presente anche la colorazione Marine Blue. Lo smartphone pesa 190 grammi e ha dimensioni pari a 164,2 x 73 x 8,77 mm. Non si tratta dunque di un dispositivo "compatto", ma siamo quantomeno su valori nella media per il mercato attuale. Purtroppo i materiali non danno quella sensazione "Premium" che in molti cercano in questa fascia di prezzo, ma non si può di certo dire che TCL 20 Pro 5G sia costruito male. D'altronde, la solidità costruttiva non manca, complice anche lo spessore dello smartphone. A proposito di quest'ultimo, il produttore è riuscito a inserire le fotocamere direttamente all'interno del corpo del dispositivo, quindi non c'è essenzialmente alcuna sporgenza. Un plauso a TCL: fare questo in un mercato in cui la tendenza è quella di avere imponenti moduli fotocamera non è per nulla scontato.



Un'altra caratteristica che farà felice gli utenti affezionati al filo è la presenza del jack audio da 3,5 mm per le cuffie, posizionato in alto, a fianco di primo microfono e porta infrarossi. A destra fanno capolino il pulsante d'accensione con un inserto rosso e il bilanciere del volume. Sulla sinistra troviamo invece il tasto Smart Key, che può essere personalizzato per eseguire varie operazioni. Ci sono tre "livelli": singola pressione, doppia pressione e pressione prolungata. Si può scegliere, ad esempio, di associare l'apertura di un'app a ogni "livello", ma in realtà ci sono anche molte altre opzioni disponibili (ad esempio, l'attivazione della funzionalità IR). In basso ci sono secondo microfono, altoparlante, porta USB Type-C 2.0 e carrellino per la SIM (slot ibrido, due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD). Per quel che riguarda i metodi di sblocco, non mancano né il sensore di impronte posizionato sotto alla schermo né il riconoscimento facciale. Non abbiamo mai avuto particolari problemi con entrambi.



Approfondendo il contenuto della confezione di vendita, oltre allo smartphone sono presenti una comoda cover trasparente, manualistica varia, un cavo USB Type-C/USB Type-A, la spilla per l'estrazione del vano SIM e un caricabatterie da 18W. Non dovrebbero mancare anche degli auricolari con cavo, ma nella nostra confezione non erano presenti. Peccato per l'assenza dell'impermeabilità.



Parole d'ordine per TCL 20 Pro 5G: solido e affidabile

TCL 20 Pro 5G è uno smartphone che si piazza nella fascia media in termini di comparto hardware. Troviamo infatti un processore Qualcomm Snapdragon 750G che si fa "aiutare" da una GPU Adreno 619, 6GB di RAM e 256GB di memoria interna. Processore, GPU, memorie, autonomia e ricarica (vedere ricarica wireless). Per intenderci, si tratta di una configurazione molto simile a quella di Xiaomi Mi 10T Lite, uscito a fine 2020. Le prestazioni sono buone nella maggior parte dei contesti, anche se non siamo al top del mercato. I benchmark non fanno altro che confermare le sensazioni avute smartphone alla mano: TCL 20 Pro 5G è arrivato a 379.701 punti su AnTuTu Benchmark v9, nonché a 652 punti in single-core e 1963 punti in multi-core su GeekBench. I risultati sono dunque molto vicini a quelli di Xiaomi Mi 10T Lite, che arriva a 330.000 punti su AnTuTu. Black Shark 4, smartphone venduto a un prezzo simile a quello di TCL 20 Pro 5G, raggiunge 600.226 punti su AnTuTu. Insomma, non siamo dinanzi al dispositivo più potente del mercato, tuttavia a supporto delle performance c'è una batteria da 4500 mAh. Non siamo esattamente al top nemmeno in termini di autonomia, in quanto si riesce quasi sempre a raggiungere il termine della classica giornata ma a volte la carica residua è limitata. Purtroppo la ricarica a 18W non aiuta ma almeno non manca la ricarica wireless a 15W e siamo comunque su risultati nella media.



Un aspetto che convince dello smartphone è il suo schermo. Troviamo infatti un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), foro per la fotocamera posto in alto al centro, supporto all'HDR10, luminosità di 700 nit e screen-to-body ratio del 93% circa. Si tratta di un display luminoso e ben tarato, che consente all'utente di guardare come si deve i contenuti multimediali di suo interesse, magari in Full HD su piattaforme come Netflix e Amazon Prime video (vista la presenza dei DRM Widevine L1). Risulta poi immancabile la classica tecnologia NXTVISION, ormai ben conosciuta. Peccato invece per la mancanza di una funzionalità Always On. Il comparto multimediale è ottimo nel suo complesso, considerata anche la presenza di un reparto audio di discreta qualità.



Per quel che riguarda il reparto fotografico, troviamo una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.45), nonché una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX582, f/1.79) + 16MP (f/2.4, ultra-wide, 123 gradi) + 2MP (f/2.2, per le macro) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo). I video si possono registrare fino al 4K/30fps e la stabilizzazione risulta nella media. Le foto sono buone di giorno, ma faticano un po' in contesti molto luminosi. Inoltre, qualche ulteriore imperfezione la si nota di notte. La modalità Super Notte viene in aiuto dell'utente ma non sempre i risultati sono perfetti. Il massimo zoom raggiungibile in digitale è il 10x, anche se per l'utilizzo per i social network è probabilmente meglio fermarsi al 2x. Si può poi discutere in merito alla qualità di macro e foto grandangolari, che risulta nella media.

Non sono male invece gli scatti della fotocamera anteriore per i selfie, che riesce a convincere anche in contesti non esattamente semplici. Ovviamente non siamo dinanzi a un cameraphone, anzi: il comparto fotografico fa quel che deve fare e l'utente medio potrebbe accontentarsi, ma abbiamo visto di meglio e ci aspettavamo di più, vista anche la fascia di prezzo. Se volete approfondire l'argomento, potete dare un'occhiata alla cartella Drive dedicata a TCL 20 Pro 5G, che contiene alcune foto non compresse.

Non si può invece dire nulla allo smartphone in termini di connettività: sono infatti presenti 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC e Wi-Fi a/b/g/n/ac. Lo smartphone punta molto su questo comparto e si vede.



La personalizzazione del produttore

Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione TCL UI 3, che al momento in cui scriviamo dispone delle patch di sicurezza del 5 aprile 2021. A proposito di sicurezza, il produttore ha promesso che supporterà questo dispositivo con update fino al giugno del 2023. Per il resto, la personalizzazione di TCL ormai la conosciamo bene. Ci sono diverse funzionalità aggiuntive interessanti: dal pannello laterale che permette di aprire rapidamente delle applicazioni allo Smart Manager che ottimizza il sistema. Il software di TCL ci è sempre piaciuto e si è rivelato anche in questo caso un'ottima conferma. C'è da dire che non tutti gli utenti apprezzano soluzioni di questo tipo ma qui entrano in campo i gusti personali. In ogni caso non manca la certificazione Android Enterprise Recommended, che punta al mondo business.

Nonostante non si tratti di uno smartphone da gaming, abbiamo comunque voluto mettere alla prova TCL 20 Pro 5G con alcuni titoli particolarmente popolari, ovvero Call of Duty Mobile, Fortnite e ARK: Survival Evolved. Nel primo caso si tratta di un titolo ben ottimizzato con cui si può giocare bene con dettagli e FPS su "Molto Alto" (si può anche puntare su "Max" in termini di FPS, ma scendendo ad "Alto" con i dettagli), mentre per quel che riguarda Fortnite bisogna accontentarsi del preset "Medio" a 30 FPS (anche se è meglio "giocare" un po' con le impostazioni per ottenere una maggiore fluidità). Per quel che riguarda, invece, ARK: Survival Evolved, quest'ultimo garantisce un'esperienza soddisfacente con preset "Basso". C'è inoltre da dire che lo smartphone tende a scaldare in seguito ad alcune sessioni di gioco prolungate. Nonostante tutto, lo smartphone può accontentare quel tipo di giocatore che non ha particolari pretese.