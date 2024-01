TCL C805 Recensione: non chiamatelo TV di seconda classe

Dopo aver trascorso un po' di tempo in compagnia del TCL 55C805 possiamo esprimerci sull'esperienza offerta dal nuovo pannello VA da 55 pollici QLED FALD con risoluzione 4K e nativo 10-bit (80 ppi), che fa parte della famiglia C805 di TCL, con risultati molto lusinghieri.

TCL è al momento il secondo brand mondiale in ambito TV consumer, con un costante impegno verso l'innovazione e il miglioramento dell'immagine. Di fatto, il C805 è una sorta di combinazione tra i pregi del C845 e del notevole C745 ed è disponibile nei tagli da 50", 55", 65", 75", 85" e 98".



Design, terminali e telecomando

Il design del TCL C805 è molto simile al C845, caratterizzato da una linea abbastanza slanciata e da un supporto centrale non eccessivamente largo, facilitando l'installazione anche su piani ridotti in larghezza, con spazio sufficiente per posizionare una soundbar.

Le dimensioni con piedistallo sono pari a (L x A x P) 122,5 x 77,1 x 31,6 cm con un peso di 14,2 Kg.

La possibilità di ancoraggio a muro è garantita tramite staffa VESA 400 x 300 mm. L'assemblaggio prevede l'unione di due elementi che vanno a completare la base, solida ma priva di rotazione.

Questo televisore 4K utilizza la tecnologia di retroilluminazione a Mini LED , nel caso del 55" pollici a 384 zone indipendenti di controllo: ciò rende più spessa l'unità come sempre accade in questi casi, ma esteticamente resta un elemento trascurabile quanto giustificato dalla resa visiva.

L'unità non include il sistema audio avanzato progettato da Onkyo, mentre è presente la gestione cavi della gamma C845. Dalla medesima linea dovrebbe ereditare il trattamento antiriflesso, ma nel corso dell'uso abbiamo notato che il pannello riflette più della media, soprattutto in ambienti molto luminosi.

In termini di connettività ritroviamo l'offerta del passato con doppia HDMI 2.0 e due porte HDMI 2.1 da 40 Gbps, quindi con supporto ad ALLM, 4K/120 Hz (da 48 Hz fino a 144 Hz), full 4:4:4 e croma 10 bit, VRR ed eARC per gestione audio di ritorno anche ad alta risoluzione in uscita su soundbar o sintoampli esterno.

Quanto al resto dei terminali, c'è un interessante USB 3.0 (Type-A, downstr), una porta rete RJ45, un ingresso satellitare (DVB-S2) e un RF antenna (DVBT-2), un jack 3,5 mm per segnali AV, un'uscita audio ottica, un jack 3,5 mm per cuffie filo e uno slot CI+ (1.4) per programmi ad accesso condizionato. Lato connettività, invece, non mancano Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Il telecomando del C805, non retroilluminato, è simile al modello precedente, mantenendo un design minimalista con pulsanti dedicati per le app Netflix, Prime Video, Youtube, TCL Channel, TCL Home e Web. Ancora presente il tastierino numerico e tutte le funzionalità del passato.



Una piacevole esperienza d'uso

Positivo il feedback sull'implementazione di Google TV, qui con eccellente ottimizzazione, rapidità di risposta e una navigazione intuitiva per la home page così come attraverso i setup menu.

Risultato reso possibile in virtù dell'hardware interno, con il TCL C805 che sfrutta il SoC Mediatek MT9653, noto anche come Pentonic 700, con 4 core ARM Cortex A73 a 1.400 Mhz, 4GB di RAM e una memoria interna da 32GB.

Google TV offre decisamente un'esperienza diversa da Android TV, focalizzandosi principalmente sui contenuti on-demand, con un'offerta che appare da subito molto efficiente e intuitiva. In termini di installazione app l'appartenenza all'ecosistema Google garantisce un elevato potenziale.

Il dispositivo Google TV supporta senza problemi l'installazione di qualsiasi app, con il beneficio del supporto HDR/Dolby Vision e Dolby ATMOS per le app compatibili. L'accesso alla riproduzione di file tramite USB o rete lascia la sensazione di un ulteriore miglioramento, benché la velocità resti "limitata" ai 100 Mbit della scheda di rete integrata: nel caso, la soluzione sarebbe l'aggiunta di un adattatore Gigabit via USB.



I comandi vocali per Alexa e Google Assistant e il fatto che si tratti di un dispositivo ufficialmente supportato da Google facilitano ulteriormente l'integrazione in ambito domotica. Ciò rende possibile accensione e spegnimento del televisore tramite comando vocale, così come sfruttare molte altre funzionalità riservate agli Smart TV certificati Google.

L'immagine appare da subito un eccellente connubio tra i modelli minori e maggiori di TCL. Il C805 utilizza un pannello VA con lo stesso contrasto nativo del C845, con 384 zone di controllo contro 480. A ciò si aggiungono lo strato di Quantum Dot per migliorare la resa dei colori e il sistema Full Array Local Dimming che, combinato con la tecnologia Mini LED, offre una visualizzazione dei contenuti con un light blooming piuttosto contenuto (in condizioni estreme), indipendentemente dalla compressione dinamica.

Peraltro, il C805 mantiene il filtro di miglioramento dell'angolo di visione introdotto con il C845 che permette una buona resa dei colori e del contrasto anche se non posizionati centralmente.



Misure e rilevazioni

In HDR il TCL C805 da 55" pollici raggiunge picchi di luminosità di circa 900-1000 nit su finestra al 10% una volta calibrato, restando sui 550 nit al 100%.

Tornando al light blooming, si fa notare in transizioni "compromettenti" con immagine totalmente nera e punti luce intensi e isolati.

In tal senso il sistema implementato da TCL resta performante, lasciando la sensazione di non inficiare la visualizzazione dei particolari in prossimità delle ombre.

Anche in scene complesse con molti dettagli in ombra ed elementi molto luminosi si finisce per non accorgersi del blooming residuo, risultato ancor più sorprendente considerando l'utilizzo di sole 384 zone di regolazione. Tuttavia, con una luminosità massima attorno ai 1000 nit, l'805 presenta un inferiore impatto sul volume cromatico e la relativa brillantezza, restando al di sotto delle performance del C845.

Per quanto riguarda la colorimetria, si notano miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, specialmente in SDR, con persistenza di blu anche in HDR dove sarebbe opportuno intervenire con un più preciso bilanciamento del bianco per un'immagine più equilibrata. Si può intervenire a 2 (alte e basse luci) o 20 punti (anche in modalità automatica, 1LUT per la scala di grigi e 3DLUT per il gamut).

REC.709 DCI-P3 - Preset "Cinema"

Rispetto all'HDR, si nota un tracciamento della curva EOTF prossima all'ottimale, risolvendo i neri sollevati del C845. Peraltro, la compatibilità HDR qui è al 100% con HDR-10, HDR-10+ e Dolby Vision, anche versione IQ con rifinitura automatica in base alla luce ambiente. La copertura DCI-P3 è attorno al 92%, risultato più che ragguardevole.



Accortezza nei preset

Il processore AiPQ 3.0 così come il nuovo chip Pentonic 700 di Mediatek contribuiscono al miglioramento dell'elaborazione delle immagini, offrendo un rescaling più organico e preciso per segnali video a risoluzione SD, dove resta ulteriore margine di miglioramento quanto alla pulizia della sorgente.

La tecnologia "Cancellazione Gradazione" è impostata come disabilitata, perché eccedendo può causare perdita di dettaglio fine e nitidezza per risolvere il banding, comunque migliore della precedente versione anche qui grazie alla presenza del nuovo processore.

In "Impostazioni di luminosità" attenzione alla voce "Attenuazione locale", che consigliamo di lasciare spento o al massimo in modalità "Basso": in caso di elementi luminosi e contrastati su sfondo nero il rischio è quello di accorgersi di ripetuti sbalzi di illuminazione nelle aree più chiare.

Quanto all'interpolazione del movimento, le prestazioni sono ben poco distinguibili rispetto a brand e modelli superiori, ovviando alla scattosità, l'innesco di artefatti digitali e impedendo l'eccesso di effetto soap opera: un risultato di ottimo livello che si mantiene, come sempre, a metà strada tra le impostazioni possibili, evitando di disturbare la resa di materiale cinematografico.

Esperienza appagante anche con produzioni video complesse come l'UHD Blade Runner 2049, l'edizione UHD di Titanic o di Niente di nuovo sul Fronte Occidentale di Edward Berger, entrambi Dolby Vision. Il risalto cromatico, l'eccellente dettaglio anche in secondo piano e la fruizione di materiale tecnicamente di altissimo livello resta tale, lasciando la sensazione di essere di fronte a uno scenario visivo mai compromesso rispetto alla fonte in ingresso.



Gaming

Riguardo al gaming, il TCL C805 è una scelta indicata per chi cerca una performance elevata anche nei colori e neri con convincente profondità: siamo lontani dalla resa OLED, ma senza incorrere in rischi di "stampaggio".

Le due porte HDMI 2.1 consentono di sfruttare funzionalità come VRR e Freesync Premium a 4K e 120/144 Hz con HDR, migliorando significativamente l'esperienza di gioco rispetto ai precedenti modelli.

L'input lag si attesta su un ottimo 13,6 ms in modalità Game Full HD e circa 8 ms in 4K/120 Hz.

La presenza di una game bar fornisce informazioni utili in tempo reale: come il C845, anche il C805 è dotato di Game Bar 2.0, attivabile premendo a lungo il pulsante delle impostazioni rapide sul telecomando. Ciò è possibile solo se il TV è in modalità Game, mentre il SoC Pentonic 700 consente il supporto Dolby Vision a 4K 120Hz con Xbox Series X.



In "Game" il local dimming del C805 è impostato di default su Basso per mantenere al minimo l'input lag, con il risultato di un abbassamento della luminosità di picco e un intervento meno preciso sull'intensità luminosa dei mini LED, più avvertibile con Xbox Series X o PS5 con VRR.

In tal caso è possibile risentire di un calo dei dettagli alle basse a alte luci.

Ciò non toglie che l'esperienza gaming su questo TV resti appagante anche con titoli che richiedono sensibilità e attenzione ai particolari come nel caso di un soccer game. Indipendentemente dal genere giocato, una volta calati all'interno di un locale pressoché buio si finisce per dimenticarsi dei - pochi - limiti del segnale video, lasciandosi trasportare dal divertimento.



Esperienza sonora

Il TCL C805 non offre un sistema avanzato di altoparlanti, con una configurazione standard stereofonica da 2.0 canali (full range, down firing) con potenza di 2 x 15 Watt. È proprio nell'offerta audio che si percepisce, più d'ogni altro elemento tecnico, di essere di fronte a un prodotto di fascia media: sorprende ancora di più, però, scoprire che il medesimo rig di diffusori è incluso anche nel modello da 98" pollici.

Desiderando uno spettacolo tecnicamente più bilanciato diventa obbligatorio aggiungere quantomeno soundbar e subwoofer, se non inserire lo schermo in un più efficiente sistema Home Theater a canali separati.

Il supporto eARC via HDMI 4 diventa essenziale per l'audio PCM multicanale e Dolby ATMOS in MAT 2.0 con dispositivi come Xbox Series X ed Apple TV 4K.

A mancare di presenza qui non sono solo i bassi, ma anche gli elementi in gamma media, con una "secchezza" che cresce all'aumentare del volume anche dopo essere intervenuti tramite l'equalizzatore a 7 bande.

Compatibile DTS:X, per gli altri segnali DTS occorre passare all'ascolto PCM tramite diffusori esterni.