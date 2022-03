Technics EAH-A800 Recensione: sound naturale e super autonomia

La qualità delle cuffie a padiglione wireless è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni. Questi modelli sono indirizzati principalmente all'utilizzo in mobilità, non è un caso che i migliori esponenti della categoria abbiano tutti una cancellazione del rumore avanzata, che permette di isolarsi dai suoni esterni. Scenari di utilizzo tipico di queste cuffie sono aerei e treni, luoghi in cui un po' di silenzio può davvero migliorare le condizioni di viaggio.

Nell'ultimo periodo a farla da padrone in questo ambito sono stati Sony e Bose, soprattutto la prima ha ridefinito gli standard del settore in fatto di cancellazione dei suoni, come abbiamo visto nella recensione delle Sony WH-1000XM4. Ora però anche Technics è della partita, grazie alle EAH-A800, delle cuffie a padiglione che puntano alla massima qualità e a una cancellazione dei rumori avanzata.

Ottima qualità costruttiva

Le Technics EAH-A800 sono un'alternativa alle classiche cuffie padiglione da viaggio di fascia alta, e come tali comprendono nella confezione di vendita tutto ciò che serve per il trasporto e per l'utilizzo in mobilità.

La custodia protettiva consente di portarle sempre con sé senza rovinarle e include lo spazio per tutti gli accessori forniti in dotazione, tra cui troviamo un cavo USB Type C - USB Type B per la ricarica, un cavo jack per il collegamento cablato al telefono e un adattatore per l'utilizzo con i sistemi di infotainment degli aerei.

Una volta prese in mano si notano subito i materiali, un mix di metallo, eco pelle e plastiche, tutto certificato IPX4: in generale la qualità è elevata, solo le plastiche sono leggermente sotto tono rispetto al resto della scocca. Sia l'archetto (con anima in metallo) che i padiglioni sono avvolti da una imbottitura morbida, che ci ha lasciato un po' perplessi nei primi minuti di utilizzo.

La pressione sul capo era elevata e i padiglioni sembravano un po' rigidi, tuttavia dopo la prima mezz'ora la situazione è completamente cambiata, come se la gomma all'interno avesse bisogno di adattarsi alla forma del viso.

Una volta superato questo scoglio abbiamo indossato le EAH-A800 anche per tre ore di fila senza più problemi. Il comfort è elevato, attenzione solo alla dimensione dei padiglioni, perfetti nel nostro caso ma leggermente piccoli, potrebbero quindi non adattarsi a tutte le orecchie.

Tutti i controlli sono installati nel padiglione destro, dove troviamo due pulsanti per regolare il volume, uno per avviare la riproduzione e mandare avanti le tracce, il tasto di accensione e la USB Type C per la ricarica.

Nonostante un inizio un po' incerto la qualità costruttiva e il comfort di queste EAH-A800 ci hanno comunque convinto, e il merito va anche all'esperienza di utilizzo, che regala tante soddisfazioni sul fronte audio e della cancellazione dei suoni.

Alta fedeltà in viaggio

Le specifiche tecniche delle EAH-A800 mostrano un prodotto che ha pochi punti deboli. I driver da 40 mm hanno una risposta in frequenza da 4 Hz a 40 kHz e possono beneficiare del codec LDAC per la connessione in alta risoluzione (disponibili ci sono anche gli standard SBC e AAC).

Noi abbiamo utilizzato sempre questo standard per la connessione al telefono, attenzione però perché non tutti lo supportano. La gestione delle chiamate è affidata invece a quattro microfoni MEMS con Beamforming, che possono catturare la voce concentrandosi proprio sulla direzione da cui proviene e abbattendo i rumori di fondo.

Sul fronte cancellazione dei suoni è presente la tecnologia Dual Hybrid, che utilizza un doppio approccio all'eliminazione dei suoni: da un lato vengono tagliati quelli provenienti dall'esterno, dall'altro vengono ridotti i rumori che si generano dentro al padiglione, per rendere l'ambiente d'ascolto il più silenzioso possibile. In tutto sono disponibili due modalità di funzionamento. La prima permette di ridurre il più possibile i suoni esterni, mentre la seconda prevede la gestione del rumore in modo trasparente o enfatizzando la voce, utile in aeroporto per sentire gli annunci o in contesti simili.

Abbiamo utilizzato le EAH-A800 in viaggio verso il Mobile World Congress di Barcellona e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal risultato raggiunto da Technics. Tutti i suoni continui, ad esempio il rumore dell'aereo, vengono tagliati, le voci invece vengono in parte lasciate passare, una scelta che condividiamo: eliminare i rumori fastidiosi porta benefici durante un viaggio, ma isolarsi completamente può creare problemi. Il sistema è andato leggermente in difficoltà solo ad alta quota, dove abbiamo sentito qualche suono che non avrebbe dovuto essere presente all'interno dei padiglioni auricolari, ma niente di fastidioso, per la stragrande maggioranza del tempo la tecnologia Dual Hybrid ha funzionato bene.



In questo campo le Sony WH-1000XM4 rimangono superiori, ma è ascoltando la musica che si apprezza davvero il lavoro di Technics. Con l'equalizzatore flat il sound è ben bilanciato e preciso, il merito va anche all'utilizzo, durante la prova, del codec LDAC e di contenuti in formato lossless, che permettono di spingersi in alto con il volume senza distorsioni di sorta. Giocando con l'equalizzatore si scopre che le EAH-A800 non sono cuffie adatte solo al sound equilibrato, ma riescono a spingere anche molto sui bassi se enfatizzati.

Questo permette una versatilità notevole nelle preferenze d'ascolto, che accontenterà sia i più attenti alla qualità sia chi predilige un sound più votato ai bassi. Anche le chiamate vengono gestite bene, merito dei microfoni MEMS ma anche della cancellazione del rumore, che permette di ascoltare chiaramente il proprio interlocutore.



Altro punto forte delle EAH-A800 è poi l'autonomia, davvero da record: Technics dichiara 50 ore di ascolto con ANC attivo e 60 ore senza, nel nostro caso dopo la ricarica completa non siamo ancora riusciti a scaricarle del tutto. Si tratta di un tempo di utilizzo che surclassa tutti i diretti concorrenti e che permette di non rimanere mai a corto di energia.

Le cuffie vengono gestite dall'applicazione Audio Connect, ben realizzata sia nella grafica che nella traduzione. Dalla cancellazione dei suoni fino all'equalizzatore non manca nulla, di certo la parte software è all'altezza di un paio di cuffie di questo calibro.