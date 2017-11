Teclast T8: un interessante tablet low cost da 8,4 pollici

I produttori cinesi continuano a lanciare sul mercato smartphone e tablet low cost dalle interessanti caratteristiche. Oggi torniamo ad occuparci di Teclast, azienda che vi abbiamo fatto conoscere negli ultimi tempi con le prove del notebook 2 in 1 TBook 10 S e del tablet T10. Quest'azienda continua ad interessarsi al settore dei tablet lanciando ora sul mercato il nuovo T8, un device da 8,4 pollici economico e dalle buone prestazioni, acquistabile per circa 170 euro. Dopo lo speciale di qualche settimana fa analizziamo, quindi, in modo approfondito le caratteristiche del nuovo Teclast T8 partendo dal suo design.

Teclast T8: forme curate e scocca in metallo

Il Teclast T8 è un tablet con scocca in metallo che non passa certo inosservato grazie alla sua appariscente colorazione oro, con un frontale bianco ed un profilo laterale arricchito da una doppia linea cromata che corre lungo tutto il device. Non manca il sensore per le impronte, dotato sempre di un piccolo bordo cromato, alloggiato sotto allo schermo da 8,4 pollici. Sensore non sempre affidabile in realtà, ma abbastanza veloce, che consente anche di comandare parzialmente il tablet; infatti un tocco prolungato sostituisce il comando Home presente a schermo, mentre un doppio tap consente di accedere alle app recenti. Manca purtroppo un comando per il "Back". Inusuale la posizione dello slot per la micro SD, presente in basso tra gli speaker, mentre in alto sono stati inseriti il jack delle cuffie e la porta USB Type-C. A sinistra è alloggiato il microfono, mentre sul lato destro sono stati inseriti il pulsante di reset, il bilanciere del volume e il tasto di alimentazione. Terminiamo la descrizione dell'aspetto esterno con le dimensioni pari a 219.5 x 127.9 x 7.8 mm ed il peso di 346 grammi.

Caratteristiche tecniche: 4 GB di RAM e schermo con risoluzione di 2560X1600 pixel

Il Teclast T8 può vantare interessanti caratteristiche tecniche riprese direttamente dal fratello maggiore T10. Si parte dallo schermo, un LTPS da 8,4 pollici con risoluzione di ben 2560X1600 pixel, protetto da un'economica pellicola protettiva già preapplicata in fabbrica. Si distingue anche la memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile via MicroSD fino a 256 GB. Infine non delude neanche il SoC, un Mediatek MTK8176 con sei core; 2 ARM Cortex-A72 e quattro core-A53 con una frequenza fino a 2.1GHz, affiancati da una GPU PowerVR GX6250. Per quanto riguarda il comparto fotografico questo tablet monta un sensore anteriore da 13 MP realizzato da Samsung con apertura F2.0 e al posteriore una camera da 8 MP con auto focus. Infine la connettività con il WiFi b/g/n/ac dual band, il Bluetooth 4.0 e la batteria da 5400 mAh con sistema di carica rapida. Il Teclast T8 può essere acquistato sui vari store cinesi come Gearbest a circa 170 euro.

Analisi del software

Teclast T8 monta Android 7.0 Nougat con Play Store già installato e patch di sicurezza del 5 aprile 2017. L'azienda cinese si è limitata a personalizzare il sistema operativo di Google aggiungendo un semplicissimo launcher, privo di opzioni e app drawer. Inoltre ha inserito ai lati dei pulsanti Android a schermo i comandi del volume, per gli screenshot ed uno dedicato alle opzioni delle app. Ricordiamo anche la presenza di vari software in lingua cinese (rimovibili dall'utente), un app locker ed un'utility per il blocco degli applicativi all'avvio del tablet. Tra le personalizzazioni non manca il filtro per la luce blu ed una modalità in bianco e nero (Reading Mode), funzionalità inserite nella barra delle notifiche che consentono di ridurre l'affaticamento visivo. Citiamo inoltre la modalità di risparmio energetico (sempre attiva all'avvio) e l'utility Miravision per il setting dei colori e della luminosità dello schermo. Purtroppo il T8 arriva con la lingua cinese preimpostata, ma con un po' di pazienza è possibile abilitare l'italiano con una traduzione completa di quasi tutto il software. Segnaliamo, infine, qualche problema con Netflix che non è visualizzato sul Play Store; purtroppo anche installando manualmente l'Apk si ottengono molto spesso 4-5 blocchi improvvisi dell'app all'avvio della riproduzione video. Concludiamo con una curiosità già vista sul T10; l'app Google Foto riconosce il tablet come uno smartphone della famiglia Pixel, consentendo così il caricamento illimitato ed in qualità originale degli scatti e dei video realizzati con il tablet.

Esperienza d'uso

Il SoC Mediatek ed il sistema operativo molto leggero consentono un'esperienza d'uso quotidiana più che soddisfacente, con una buona velocità di navigazione in Chrome. Giudizio analogo nei giochi e nel multitasking grazie ai 4 GB di RAM; segnaliamo solo qualche piccolissimo e sporadico lag all'uscita dalle app più pesanti.Positiva anche la valutazione per quanto riguarda l'ergonomia, grazie ai bordi arrotondati della cover con uno schermo luminoso e dai colori naturali; da migliorare la funzione della luminosità adattiva, non personalizzabile dall'utente. Non dimentichiamo gli speaker, dalla buona potenza e dalla discreta qualità, e i benchmark: questo tablet su AnTuTu totalizza 81054 punti, mentre su Geekbench fa registrare 1531 punti in single core e 3643 in multi core. Passando al comparto fotografico, la camera posteriore produce foto di qualità appena sufficiente con problemi di gestione della luminosità e della messa a fuoco, colori non sempre naturali ed un evidente rumore in condizioni di ridotta illuminazione. Stessa valutazione anche per il sensore anteriore con selfie dai colori spenti. La situazione non cambia nei video, fino a 1080p, con una messa a fuoco davvero rumorosa. Non dimentichiamo il software per la gestione delle fotocamere fin troppo semplice che include solo le funzioni fondamentali come l'HDR o la regolazione manuale dell'esposizione. Infine la batteria, che consente circa 10 ore di funzionamento, accumulatore ricaricabile in poco meno di 3 ore.