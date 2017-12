Teclast Tbox, Gamepad Bluetooth per Android e PC

Il mondo delle periferiche da gioco destinate a smartphone e tablet è decisamente vasto. In questo mercato è, infatti, possibile trovare prodotti anche molto economici in grado di trasformare un cellulare in una console portatile. Qualche settimana fa vi avevamo presentato il Moto Gamepad, un joypad sviluppato per i device modulari di Motorola della serie Z acquistabile a 79 euro. Oggi ci occupiamo invece di un gamepad decisamente più versatile ed economico, compatibile con smartphone e tablet da 5 a 10 pollici e anche con PC sia tramite collegamento via cavo, sia tramite Bluetooth in versione 3.0. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo Teclast Tbox Bluetooth Gamepad.

Teclast Tbox Bluetooth Gamepad: design e comandi

La nuova periferica di Teclast permette di aggiungere ad un device mobile tutti i classici comandi di un joypad moderno; troviamo infatti alle due estremità due stick analogici, una croce direzionale, quattro pulsanti principali e quattro dorsali. Inoltre non mancano tre piccoli comandi (Start, Select e Home) a sinistra, mentre sul lato opposto sono stati inseriti 5 pulsanti utili per la riproduzione audio e per il controllo del volume. Sempre sul lato sinistro in basso troviamo la porta Micro USB per la ricarica della batteria interna da 380 mAh. Assente un caricabatteria nella confezione; manca inoltre un vero pulsante di alimentazione sostituito da una pressione prolungata del comando Home.

Concludiamo con le dimensioni pari a 23 X 11 X 2.50 cm con un peso di 300 grammi. Non dimentichiamo, infine, i due LED, Search per il Bluetooth e Charge per la batteria. Il Tbox di Teclast è un prodotto low cost realizzato in plastica economica, acquistabile per circa 23 euro sui vari store specializzati in prodotti cinesi come Gearbest





Sistema di aggancio con smartphone e tablet

Dopo aver analizzato i vari comandi presenti sul nuovo tablet di Teclast occupiamoci del semplice, che consente di collegare questa periferica a smartphone e tablet. Scendendo nel dettaglio nella parte inferiore del Tbox è stata inserito unche consente di allargare la parte centrale del gamepad ed inserire smartphone o tablet da 5 a 10 pollici. Inoltre il gamepad utilizza solo due semplici scanalature a destra e sinistra che permettono l'inserimento di un device con un piccolo fermo alla base che impedisce al tablet di scivolare per terra. Purtroppo non è presente nessun sistema di blocco nella parte superiore; è necessario quindi prestare attenzione a non ruotare in avanti il gamepad.

Collegamento Bluetooth ed esperienza d'uso

Come detto in precedenza il gamepad di Teclast può essere collegato via Bluetooth a smartphone e tablet Android e in wireless o via cavo ad un PC. In quest'ultimo caso il pad viene riconosciuto come un controller per Xbox 360, in modalità wireless è invece supportata solo la modalità Direct Input. Per quanto riguarda Android abbiamo testato questa periferica con il nuovo tablet T8 di Teclast che abbiamo recensito qualche giorno fa, con un collegamento wireless tra i due prodotti che non ha manifestato problemi. Nessun problema neanche nel collegamento su PC, sia tramite Bluetooth, sia tramite cavo. Collegamento via cavo penalizzato però dalla posizione della porta Micro USB, rivolta verso l'utente e non verso il PC. Concludiamo con l'esperienza d'uso di questo gamepad. Buona la costruzione generale considerando la sua natura low cost; veloce la risposta dei comandi, abbastanza precisi gli stick analogici, con tasti ben dimensionati. Giudizio positivo anche sull'ergonomia, con il pad che può essere utilizzato anche per periodi prolungati. Infine ricordiamo che questo gamepad può accogliere tablet disposti anche in posizione verticale. Terminiamo con l'autonomia di circa 10 ore con la batteria da 380 mAh che può essere caricata in circa due ore.