Thunderobot ST-Plus, recensione del portatile alla conquista della fascia media

Thunderobot, nota marca cinese molto amata nel mercato asiatico, si è affacciata al mercato europeo da qualche mese, proponendo il suo portatile ST-Plus, prodotto di punta nel mercato di origine. Il fine della compagnia è di fornire prodotti con ottime prestazioni a prezzi concorrenziali andando ad inserirsi in questo caso nella fascia di mercato media (nel gaming). Insieme a questo laptop sono arrivati in Europa anche un PC fisso, una tastiera e uno zaino, a completare così la prima lineup dell'azienda. L'ingresso nel mercato è quindi cauto e attento, la compagnia ha presentato i suoi prodotti migliori, vedremo come andrà tra qualche mese. Nel frattempo il portatile in questione è disponibile in vendita sia sul sito originale che su Amazon ad un prezzo di 1299€



Caratteristiche tecniche

Aspetto e costruzione

Prestazioni in uso comune

L'ST-Plus monta unquad core da 2.8GHz, supportato da un banco da 8GB di RAM DDR4 a 2400MHz espandibile dal cliente fino a 32GB (non configurabile sul sito). Lo schermo è un IPS FULL-HD da 15.6 pollici con rapporto 16:9 sfruttato da unacon 4GB di VRAM. Viene venduto di serie con un SSD da 128GB formato M.2, un HDD da 1 TB e tastiera RGB a tre zone. Gli altri dettagli sono:Bluetooth v4.010/100 integrata / LAN Ethernet 1000M802.11ac / a / b / g / n3 x USB 3.0 (Connettore USB 3.1 AC/DC)auricolari 2x1 y SPDIF/1 x microfono1.0M Full HD47W 6 core378mm x 267mm x 26.9mm2,5Kg (include batteria)Non è l'estetica il punto forte di questo portatile, costruito interamente in plastica che non trasmette una buona sensazione di solidità. Le rifiniture sono essenziali e lo chassis di colore grigio ricorda molto i portatili di dieci anni fa. Dietro lo schermo sono posizionati due fasce e il simbolo della casa retroilluminati per dare un tocco aggressivo, ma sono solo inserti di plastica arancione trasparente con qualche LED sullo sfondo. I gusti non si discutono e questi dettagli possono piacere, ma quando i LED sono spenti rendono abbastanza dozzinale l'aspetto del portatile. Lo spessore è in linea con gli altri portatili della stessa fascia di prezzo, circa. Cercando di non forzare una costruzione più sottile, Thunderobot ha ottenuto una buona areazione e anche una diminuzione delle dimensioni laterali. LaRGB a tre zone al tatto è davvero ottima, è configurabile tramite un'applicazione preinstallata anche se oltre a qualche variazione e personalizzazione è abbastanza separata dal sistema. A meno di qualche aggiornamento futuro infatti non è possibile comandare i LED in funzione di qualche gioco o applicazione esterna. Nota negativa?. Gli unici layout di tastiera sono inglese, spagnolo, tedesco e francese. Il touchpad è preciso e scorrevole, i pulsanti invece sono sottili e un po' troppo morbidi ma comunque è un portatile usato principalmente con mouse esterni quindi non è un difetto importante.

Abbiamo usato il portatile per una settimana e il lavoro non ha risentito di particolari problemi, è molto silenzioso quando non state giocando o quando Windows non decide che è il momento di installare gli aggiornamenti. Lo schermo IPS FULL-HD è ottimo con un angolo di visione di 130° e buon contrasto. Sarebbe possibile godersi un bel film a letto senza essere disturbati dal rumore di fondo se non fosse che il comparto audio è decisamente sottotono. Se volete utilizzare il portatile senza cuffie dovrete avere un buon udito in quanto gli altoparlanti non hanno abbastanza potenza e precisione. Anche l'equalizzazione lascia a desiderare, la diminuzione di basse frequenze è consigliata per i giocatori ma dovrebbe essere almeno configurabile. Il sistema di virtualizzazione audio Sound Blaster 3 può aiutare in cuffia ma non si attiva su HDMI esterna ed è troppo debole per l'utilizzo con gli altoparlanti integrati.



Batteria

Benchmark

La batteria è rimovibile e nell'uso comune ha una durata discreta per la media di categoria. Nella navigazione web e lavoro ha resistito perprima di chiedere l'alimentazione. La durata in game scende drasticamente nonostante le limitazioni attive per il consumo energetico. Giocando a The Witcher 3 il computer non è arrivato adi autonomia e, nonostante i settaggi medio bassi, abbiamo raggiunto a stento icon drop fino a 10fps.

Finora il Thunderobot non si è distinto dalla sua concorrenza per gestione del sistema o estetica. Non ha grandi innovazioni nel design o nell'ingegneria ma questo ha permesso di risparmiare e investire sulle prestazioni dure e pure. Vediamo quindi come si comporta in game. Tutti i risultati sono stati ottenuti con una risoluzione 1920x1080 e con il portatile alimentato da presa elettrica. In generale le prestazioni sono ottime e per i titoli non troppo impegnativi per il sistema come i MOBA l'hardware tecnico di questo portatile è praticamente sprecato. Può sostenere infatti prestazioni grafiche di tutto rispetto con quasi tutti i titoli tripla A grazie alla 1050Ti. In The Witcher 3 il portatile riesce a raggiungere i 30 fps praticamente con qualsiasi settaggio, solo impostando EXTREME e utilizzando NVIDIA Hairworks abbiamo notato qualche drop sotto i 30fps. Eliminando questi ultimi si guadagnano circa 6 fps sul settaggio massimo, più in quelli intermedi. Per un portatile sotto i 1400 euro è comunque una prova notevole. Batman Arkham Knight invece inizia ad essere un titolo troppo vecchio per la 1050Ti che nel benchmark scende sotto i 60fps fissi del V-Sync solamente in qualche isolata occasione, nonostante avessimo settato tutto a ULTRA. Le simulazioni di NVIDIA invece sono ancora pesanti per questa fascia scheda, che riesce comunque a rimanere ampiamente sopra i 30fps. Grazie ai 4GB della scheda video possiamo settare ai livelli massimi i dettagli di GTA V e abbiamo attivato anche qualche filtro per mettere sotto stress il PC. Il risultato è comunque un'ottima media di 54fps che scende intorno ai 40 quando ci troviamo in mezzo a molto traffico in città.